/Bada Mangal 2026: आज बड़ा मंगल पर पढ़ें हनुमान चालीसा के ये चमत्कारी दोहे, महसूस होगी नई ऊर्जा... होंगे अनेक फायदे!

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है लेकिन जब यह बड़ा मंगल हो तो इस दिन की महत्ता और बड़ जाती है. आज 9 जून 2026 को छठा बड़ा मंगल है. इस बुढ़वा मंगल पर अगर हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए व संकट, रोग और ऐसी ही अनेक परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना अति शुभ परिणाम दे सकता है. अगर पूरा हनुमान चालीसा का पाठ न कर पाएं तो उसके कुछ दोहे को मन ही मन दोहरा सकते हैं ताकि उसके चमत्कारिक फायदे पा सकें. आइए हनुमान चालीसा के चमत्कारिक दोहे के पाठ का अर्थ और लाभ विस्तार से जानें.
'बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौं पवन कुमार।
बल-बुद्धि बिद्या देहु मोहिं, हरहु कलेस बिकार।।'
अर्थ: हे भगवान मैं स्वयं को बुद्धिहीन जाकर आपको स्मरण करता हूं. आप मुझे बल, बुद्धि और विद्या प्रदान करें और जीवन के क्लेश और सभी कष्टों को दूर करें.
लाभ: इस दोहे का पाठ करने से व्यक्ति की विद्या, बुद्धि और बल बढ़ता है. जॉब इंटरव्यू से पहले दोहे को दोहराने से आत्मविश्वास बढ़ता है और सफलता प्राप्ति हो पाती है. बड़ा मंगल पर स्नान के बाद हनुमान जी की पूजा करें और तुलसी माला पर इस दोहे का जाप कम से कम 108 बार करें.
'भूत पिशाच निकट नहीं आवै, महावीर जब नाम सुनावे।'
अर्थ: हे बजरंगबली आपके नाम का स्मरण करने पर भूत और पिशाच पास नहीं आते.
लाभ: इस दोहे का पाठ करने से कोई भी नकारात्मक शक्ति पास नहीं आती. रात में डरकर जाग जाना या रात के समय रास्ते पर चलते हुए डर महसूस हो तो हनुमान चालीसा के इस दोहे का पाठ कर सकते हैं. इससे भय का नाश होगा और अच्छी नींद आएगी.
'रोग हरे सब पीड़ा,
जपत निरंतर हनुमत वीरा!!'
अर्थ: हे वीर हनुमान जी मैं निरंतर आपके नाम का जाप करता हूं. मेरे रोग-दोष और पीड़ाओं को दूर करें.
लाभ: इस दोहे का जाप करने से सभी पीड़ाएं दूर होती हैं. सभी बीमारियां भाग जाती है और मानसिक तनाव से भी मुक्ति मिलती है.
'महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी॥'
अर्थ: बलशाली व पराक्रमी हे महावीर बजरंगबली मैं आपके नाम का जाप करता हूं. मुझे दुर्बुद्धि से सद्बुद्धि की ओर ले चलें.
लाभ: इस दोहे का जाप करने से मन से नकारात्मक और बुरे विचार दूर होने लगते हैं और अच्छे विचार ही मन में आते हैं. जो लोग नौकरी व्यापार में है उनके मन में किसी का बुरा करने या किसी बुरे काम को करने का मन में विचार न आए इसके लिए इस दोहे का पाठ कर सकते हैं. इसका पाठ बड़ा मंगल पर भी कर सकते हैं.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)