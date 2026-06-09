/Bada Mangal 2026: आज बड़ा मंगल पर पढ़ें हनुमान चालीसा के ये चमत्कारी दोहे, महसूस होगी नई ऊर्जा... होंगे अनेक फायदे!

Mangalwar Ke Upay: मंगलवार का दिन राम भक्त हनुमान जी को समर्पित है लेकिन जब यह बड़ा मंगल हो तो इस दिन की महत्ता और बड़ जाती है. आज 9 जून 2026 को छठा बड़ा मंगल है. इस बुढ़वा मंगल पर अगर हनुमान जी की विशेष कृपा चाहिए व संकट, रोग और ऐसी ही अनेक परेशानियों से छुटकारा चाहिए तो हनुमान चालीसा का पाठ करना अति शुभ परिणाम दे सकता है. अगर पूरा हनुमान चालीसा का पाठ न कर पाएं तो उसके कुछ दोहे को मन ही मन दोहरा सकते हैं ताकि उसके चमत्कारिक फायदे पा सकें. आइए हनुमान चालीसा के चमत्कारिक दोहे के पाठ का अर्थ और लाभ विस्तार से जानें.