Bada Mangal 2026: इस बड़ा मंगल जरूर करें इन शक्तिशाली मंत्रों का जाप, मिलेगी हनुमान जी की शीघ्र कृपा, कार्यों में सफलता और भय से मुक्ति

Budhwa Mangal 2026: हिंदू धर्म में ज्येष्ठ माह के सभी मंगलवार को बड़ा मंगल या बुढ़वा मंगल के रूप में मनाया जाता है. ये सभी मंगल हनुमान जी की विशेष आराधना के दिन होते हैं. इस साल ज्येष्ठ माह में पड़ने वाले तीसरे बड़ा मंगल को 19 मई 2026 को मनाया जाएगा. बुढ़वा मंगल के दिन बजरंगबली की विशेष पूजा पाठ करें तो शुभ परिणाम प्राप्त होते है और हनुमान जी की कृपा बनी रहती है. ध्यान दें अगर कोई व्यक्ति किसी बड़ी समस्या से घिरा है, उस पर भारी संकट है या शरीर रोगों से ग्रसित है तो बड़ा मंगल पर हनुमान जी के कुछ विशेष मंत्रों का जाप करके वह इन सभी परेशानियों से मुक्ति पा सकता है. आइए जानें हनुमान जी के किन मंत्रों के जाप से क्या लाभ हो सकते हैं.

बड़ा मंगल पर इन प्रभावशाली मंत्रों का जाप करना शुभ फलदायी

यह मंत्र भय से करता है मुक्त

मंत्र है- 'ॐ नमो हनुमते रुद्रावताराय विश्वरूपाय अमित विक्रमाय

प्रकटपराक्रमाय महाबलाय सूर्य कोटिसमप्रभाय रामदूताय स्वाहा।'

बड़ा मंगल पर हनुमान जी के इस मंत्र का जाप करने से प्रभु की कृपा प्राप्त होती है और जीवन को सुरक्षा मिलती है. अचानक आए संकट दूर होते हैं.

इस प्रभावशाली मंत्र का जाप करें

मंत्र है- 'ऊँ नमो हनुमते रुद्रावताराय भक्तजनमनः कल्पनाकल्पद्रुमायं दुष्टमनोरथस्तंभनाय प्रभंजनप्राणप्रियाय महाबलपराक्रमाय महाविपत्तिनिवारणाय पुत्रपौत्रधनधान्यादिविधिसम्पत्प्रदाय रामदूताय स्वाहा।'

भगवान हनुमान के इस मंत्र के जाप से धन-धान्य और संपदा में वृद्धि होती है और धन कमाने के रास्ते खुलते हैं.

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इस मंत्र के जाप से विवादों से मिलेगी मुक्ति

मंत्र है- 'ॐ हं हनुमते नम:।'

बड़ा मंगल पर इस मंत्र का जाप करने से कोर्ट के मामलों में या किसी बड़े वाद-विवाद जीत हासिल हो सकती है.

इस मंत्र के जाप शत्रुओं का होगा नाश

मंत्र है- 'ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकायं हुं फट्।'

शत्रु का भय सता रहा हो या शत्रु हावि हो रहा हो तो इस मंत्र का जाप करना शुभ फलदायी होगा. बड़ा मंगल पर इस मंत्र के जाप से शत्रु का नाश होता है.

इस मंत्र के जाप से मिलेगी हनुमान जी की कृपा

मंत्र है- 'ॐ हं पवननन्दनाय स्वाहा।'

बड़ा मंगल पर हनुमान जी के इस मंत्र के जाप से भक्तों को हनुमान जी कृपा अति शीघ्र प्राप्त हो सकती है.

इस मंत्र के जाप रोगों का होगा नाश

मंत्र है- 'ॐ नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा।'

बड़ा मंगल पर हनुमान जी के इस मंत्र के जाप व्यक्ति या परिवार के किसी भी सदस्य के असाध्य रोगों का भी नाश हो सकता है.

यह मंत्र दिलाएगा सुख समृद्धि

मंत्र है- 'ॐ नमो भगवते हनुमते नम:।'

बड़ा मंगल पर इस मंत्र के जाप से भक्त को जीवन में हर सुख सुविधाएं प्राप्त होती है और मन को शांति मिलती है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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