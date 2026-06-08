/छठे बड़े मंगल पर बना सर्वार्थ सिद्धि योग, राशि अनुसार करें ये उपाय, बरसेगी बजरंगबली की कृपा

Remedies according to Zodiac Sign: इस साल ज्येष्ठ महीने में अधिकमास होने से 8 बड़ा मंगल हैं और 9 जून 2026 को छठा बड़ा मंगल है. बुढ़वा मंगल और बड़ा मंगल का दिन हनुमान जी की कृपा पाने के लिए विशेष है. चूंकि इस समय मंगल ग्रह अपनी उच्च राशि मेष में हैं इसलिए यह समय और खास हो गया है.
छठा बड़ा मंगल पर किए गए उपाय कुंडली में कमजोर मंगल को मजबूत करने में बहुत कारगर साबित हो सकते हैं. मंगल ग्रह साहस, पराक्रम, विवाह, भूमि आदि का कारक है. छठा मंगल पर किए गए उपाय मंगल ग्रह को मजबूत करेंगे और बीमारी, तंगी आदि कष्टों से निजात दिलाएंगे.
1. मेष राशि (Aries) : मेष राशि वाले बड़ा मंगल का व्रत रखें, हनुमान जी की पूजा करें और उन्हें बूंदी के लड्डुओं का भोग लगाएं. साथ ही हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ करें. कर्ज दूर होगा, तरक्की के रास्ते खुलेंगे.
2. वृषभ राशि (Taurus) : हनुमान मंदिर जाकर बजरंगबली को चोला चढ़ाएं. तनाव दूर होगा और रिश्ते बेहतर होंगे. सिंगल जातकों के विवाह के योग बनेंगे.
3. मिथुन राशि (Gemini) : हनुमान जी की पूजा करें, उन्हें इलायची अर्पित करें. नौकरी-व्यापार में आ रहीं रुकावटें दूर होंगी.
4. कर्क राशि (Cancer) : हनुमान जी को चने-गुड़ का भोग लगाएं. मंदिर में लाल रंग की ध्वजा (झंडा) दान करें. बीमारी-तनाव, डर और नकारात्मकता दूर होगी.
5. सिंह राशि (Leo) : हनुमान जी के सामने दीपक जलाकर बजरंग बाण का पाठ करें और उन्हें लाल गुलाब की माला चढ़ाएं. इससे आपको पद-प्रतिष्ठा और सम्मान मिलेगा.
6. कन्या राशि (Virgo) : तुलसी के 11 पत्तों पर चंदन से 'श्री राम' लिखकर हनुमान जी को अर्पित करें. आर्थिक तंगी दूर होगी. तरक्की मिलेगी.
7. तुला राशि (Libra) : हनुमान जी को पान अर्पित करें. इससे धन-समृद्धि बढ़ेगी, साथ ही रिश्ते बेहतर होंगे.
8. वृश्चिक राशि (Scorpio) : हनुमान जी को सिंदूर का चोला चढ़ाएं और 'ॐ हं हनुमते नमः' मंत्र का 108 बार जप करें. इससे शत्रुओं का नाश होगा, विवादों में जीत होगी.
9. धनु राशि (Sagittarius) : हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें, फिर उनके चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर लगाएं. यह उपाय करियर में नए मौके देगा.
10. मकर राशि (Capricorn) : शाम को हनुमान जी के सामने सरसों के तेल का दीपक जलाएं और हनुमान अष्टक का पाठ करें. यह उपाय तंगी, बाधाओं, बेरोजगारी से निजात देगा.
11. कुंभ राशि (Aquarius) : हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल मिलाकर चढ़ाएं यानी कि चोला चढ़ाएं. साथ ही गरीबों को मीठी पूरी खिलाएं. इससे तंगी दूर होगी, दुर्घटनाओं से बचाव होगा.
12. मीन राशि (Pisces) : हनुमान जी को बूंदी का भोग लगाएं और उसे लोगों में प्रसाद बांटें. रुका हुआ धन मिलेगा. तनाव दूर होगा. साढ़ेसाती के कष्टों से राहत मिलेगी.
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)