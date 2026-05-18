Bada Mangal 2026: बड़ा मंगल पर घर में स्थापित करें ये यंत्र, हनुमान जी की कृपा से हमेशा रहेंगे समृद्ध और खुशहाल

Bada Mangal 2026 Yantra Upay: ज्येष्ठ मास का तीसरा बड़ा मंगल 19 मई 2026 को पड़ रहा है. मान्यतानुसार, इस दिन घर में हनुमान जी से जुड़ा विशेष यंत्र स्थापित करने से उनकी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है. आइए, जानते हैं बड़ा मंगल पर हनुमान की कृपा पाने के विशेष और प्रभावशाली उपाय.
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Bada Mangal 2026: हनुमान जी के भक्तों के लिए बड़ा मंगल किसी उत्सव से कम नहीं होता है. इस दिन हनुमान जी की भक्त उनकी विशेष पूजा-अर्चना करते हैं. मान्यता है कि ज्येष्ठ मास में पड़ने वाले मंगलवार के दिन हनुमान जी की उपासना से जीवन के हर संकट दूर हो जाते हैं और हनुमान जी की कृपा से जीवन खुशहाल रहता है. दृक पंचांग के अनुसार, 19 मई 2026 को ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल पड़ रहा है. ऐसे में अगर इस दिन हनुमान जी से जुड़े विशेष यंत्र को घर में स्थापित किया जाए तो, हनुमान की जी असीम कृपा प्राप्त हो सकती है, साथ ही उनके आशीर्वाद से जीवन की अनेक परेशानियां दूर हो सकती हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि बड़ा मंगल के दिन घर में कौन-सा यंत्र स्थापित करने से बजरंगबली की विशेष कृपा प्राप्त होगी.
शास्त्रों के अनुसार, घर में हनुमान से जुड़े यंत्र की स्थापना करने से न सिर्फ निगेटिव एनर्जी दूर होती है, बल्कि बजरंगबली की विशेष कृपा भी प्राप्त होती है. बड़ा मंगल के दिन इस यंत्र को स्थापित करना बेहद शुभ फलदायी माना गया है. मान्यतानुसार, इस दिन विधि- विधान से घर में हनुमान यंत्र की स्थापना और पूजा करने से शारीरिक, आर्थिक और मानसिक तीनों प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिल जाती है.
ज्येष्ठ मास के बड़े मंगल के दिन हनुमान यंत्र की स्थापना करने के लिए सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त में उठकर दैनिक कर्म से निवृत हो जाएं. इसके बाद स्नान करके लाल रंग के साफ और शुद्ध वस्त्र धारण करें. इतना करने के बाद घर के पूजा स्थल पर एक चौकी की व्यवस्था करें और उस पर लाल रंग के वस्त्र बिछाएं. इस कार्य के बाद हनुमान यंत्र को गंगाजल या पंचामृत से शुद्ध करें. अब, इस यंत्र को लाल वस्त्र पर स्थापित करें. इसके साथ ही उस पर फूल और अक्षत चढ़ाएं. इतना करने के बाद यंत्र के पास गाय के घी का दीपक जलाएं. अब, "ॐ हं हनुमते नमः" या "ॐ हं हनुमते रुद्रात्मकाय हुं फट्" इस मंत्र का कम से कम 108 बार पाठ करें. साथ ही वहीं बैठकर निष्ठापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करें.
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(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)