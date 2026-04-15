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Hindi Newsधर्मBadrinath Dham: क्या सच में बद्रीनाथ की सीमा में प्रवेश करते ही भौंकना भूल जाते हैं कुत्ते? जानें इस रहस्य का सच

Badrinath Dham: क्या सच में बद्रीनाथ की सीमा में प्रवेश करते ही भौंकना भूल जाते हैं कुत्ते? जानें इस रहस्य का सच

Badrinath Dham Secrets: चार धामों में एक बद्रीनाथ धाम का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. मान्यता है कि यही एकमात्र तीर्थ स्थल है जहां भगवान विष्णु नर और नारायण दोनों ही रूपों में पूजे जाते हैं. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि ब्रदीनाथ धाम की सीमा में प्रवेश करते ही कुत्ते भौंकना क्यों भूल जाते हैं? आइए जानते हैं इसके पीछे की पौराणिक मान्यता. 

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Apr 15, 2026, 03:10 PM IST
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Badrinath Dham: क्या सच में बद्रीनाथ की सीमा में प्रवेश करते ही भौंकना भूल जाते हैं कुत्ते? जानें इस रहस्य का सच

Badrinath Dham Secrets: सनातन धर्म में चार धाम यात्रा का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. कहा जाता है कि चार धाम की यात्रा करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है. उत्तराखंड में मौजूद चार धाम में बद्रीनाथ धाम का अपना अलग महत्व है. इस साल चार धाम की यात्रा 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया के दिन से शुरू होगी और इसी दिन पवित्र यमुनोत्री के कपाट खुलेंगे. साथ ही इस दीन गंगोत्री के कापट भी खोल दिए जाएंगे. इसके बाद 22 अप्रैल को केदारनाथ के कपाट खुलेंगे और इसके अगले ही दिन यानी 23 अप्रैल को बद्रीनाथ के कपाट भी खोल दिए जाएंगे. वैसे तो चार धाम से जुड़े कई पौराणिक मान्यताएं प्रचलित हैं, लेकिन यहां से जुड़ी तीन मान्यताएं ऐसी हैं, जिन्हें जानकर हर कोई हैरान हो सकता है. दरअसल, ऐसा कहा जाता है कि बद्रीनाथ धाम कुत्ते भौंकते नहीं है और न ही यहां बदल गरजते हैं और बिजली भी नहीं कड़कती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इन मान्यताओं के पीछे की मुख्य वजह क्या है.

बद्रीनाथ धाम में क्यों नहीं भौंकते कुत्ते?

बद्रीनाथ धाम से संबंध रखने वाले पुजारियों का करना है कि यह बात सच है कि कुत्ते यहां भौंकते हुए नजर नहीं आते. इसके अलावा यहां ना तो बिजली कड़कती है और न ही बादल गरजते हैं. इसके पीछे की मुख्य वजह यह है कि भगवान विष्णु यहां ध्यान में लीन रहते हैं. इसलिए उनके ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो इसके लिए प्रकृति भी उनका सहयोग करती है. अन्य जगहों पर पहले बादल गरजते हैं और फिर बरसते हैं, लेकिन बद्रीनाथ धाम में बादल तो खूब देखने को मिलता है लेकिन वह कभी गरजता नहीं. ऐसा इसलिए क्योंकि प्रकृति नहीं चाहती कि भगवान श्रीहरि की तपस्या में कोई भी बाधा उत्पन्न हो. 

इसके अलावा इस पवित्र धाम में बिजली भी आती है लेकिन वह कड़कती नहीं. इतना ही नहीं, बद्रीनाथ धाम की सीमा में प्रवेश करते ही कुत्ते भौंकना बंद कर देते हैं. इसके पीछे वजह यह है कि यहां भगवान श्रीहरि तपस्या में लीन रहते हैं. इसलिए प्रकृति भी किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना कर उनका सहयोग करती है.

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क्या हैं बद्रीनाथ धाम से जुड़ी मान्यताएं?

बद्रीनाथ धाम को अन्य पौराणिक मान्यताएं भी प्रचलित हैं. मान्यतानुसार, यहां भगवान विष्णु ने नारायण से रूप में अवतार लिया था. साथ ही उन्होंने उस वक्त कुत्तों को श्राप दिया था कि वे इस स्थान पर कभी भौंक नहीं सकेंगे. इसके अलावा दूसरी मान्यता यह है कि इस स्थान पर कुत्ते (भैरव देव) भगवान के सेवक होते हैं. इसलिए उन्हें शांति से रहने का आदेश दिया जाता है. यही वजह है कि बद्रीनाथ धाम में एकदम शांत रहते हैं और कभी किसी पर भौंकते नहीं हैं. 

कहां स्थित है बद्रीनाथ धाम?

चार धामों में बद्रीनाथ ही एकमात्र ऐसा धाम है, जहां श्रीहरि नर और नारायण दोनों ही रूपों में विराजमान होकर भक्तों को दर्शन देते हैं. यही वजह है कि हर साल लाखों की संख्या में यहां दर्शन और पूजन के लिए पहुंचते हैं. जानकारी रहे कि यह धाम उत्तराखंड के चमोली जिले के अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है. बद्रीनाथ धाम के मुख्य आराध्य भगवान श्रीहरि विष्णु हैं और यहां उन्हीं की पूजा-अर्चना होती है.

यह भी पढ़ें: कब खुलेंगे बाबा केदार और बद्री विशाल के कपाट? देखें चार धाम यात्रा का पूरा शेड्यूल

कब जाना चाहिए बद्रीनाथ धाम? 

बद्रीनाथ धाम की तीर्थयात्रा के लिए सबसे उपयुक्त समय गर्मी का महीना होता है. ऐसे में आप इस तीर्थ स्थल की यात्रा मई से नवंबर के बीच कर सकते हैं. आमतौर पर मई महीने में इस धाम के कपाट खुल जाते हैं. इस बार बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल को खुलेंगे. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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