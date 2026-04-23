बद्रीनाथ धाम का रहस्य! यहां सांप-बिच्छुओं में नहीं होता जहर, बंद मंदिर में भी जलती रहती है अखंड ज्योति

बद्रीनाथ धाम के कपाट 23 अप्रैल 2026 की सुबह 6 बजे से खुल गए हैं और अब भक्‍त 6 महीने तक भगवान बद्रीनाथ के दर्शन कर सकेंगे. साथ ही यहां के दिव्‍य माहौल में मानसिक सुकून पा सकेंगे. इस मौके पर जानते हैं बद्रीनाथ धाम के वो रहस्‍य जिन पर से आज भी पर्दा नहीं उठ पाया है. जैसे- मंदिर के 6 महीने तक बंद रहने के बाद भी मंदिर के अंदर की अखंड ज्‍योति कैसे जलती रहती है. या फिर यहां कुत्‍ते क्‍यों नहीं भौंकते या बद्रीनाथ धाम के सांप-बिच्‍छु जहरीले क्‍यों नहीं होते हैं?

6 महीने मंदिर बंद फिर भी जलती है अखंड ज्‍योति

शीतकाल से पहले जब बद्रीनाथ मंदिर के कपाट बंद किए जाते हैं तो मंदिर में एक बड़ा घी का दीपक जलाया जाता है. कमाल की बात यह है कि 6 महीने बाद जब मंदिर खोला जाता है तो वह दीपक जलता हुआ मिलता है. इसे लेकर यहां के पुजारियों और लोगों की मान्‍यता है कि 6 महीने तक देवता स्‍वयं इस अखंड ज्‍योति की रक्षा करते हैं. इसलिए 6 महीने तक घी न डालने के बाद भी यह अखंड ज्‍योति जलती रहती है.

इस दिव्य ज्योति के दर्शन करना बहुत पवित्र और शुभ माना जाता है, जो भगवान विष्णु की उपस्थिति का प्रतीक है. जब मंदिर खुलता है तो भक्‍तों को सबसे पहले इसी अखंड ज्‍योति के दर्शन कराए जाते हैं. यह घटना बद्रीनाथ धाम की महिमा बताती है.

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बद्रीनाथ में सांप-बिच्‍छुओं में नहीं होता जहर

बद्रीनाथ धाम के जीव-जंतुओं को लेकर भी खास मान्‍यताएं हैं. कहते हैं कि मंदिर की सीमा में कुत्‍ते नहीं भौंकते हैं. न ही यहां के सांप-बिच्‍छुओं में जहर होता है. धार्मिक मान्यताओं और स्थानीय जनश्रुतियों के अनुसार बद्रीनाथ धाम में सांप और बिच्छू विषहीन (बिना जहर के) माने जाते हैं.

इस मान्यता के पीछे के कारण माना जाता है कि यहां भगवान विष्णु ने बद्रीनाथ में नर-नारायण के रूप में अवतार लिया था और वे यहां ध्यान मुद्रा में लीन हैं. उनके ध्‍यान में विघ्‍न न आए इसलिए यहां का माहौल बेहद शांत और अलौकिक है. जिससे कुत्‍ते भी यहां नहीं भौंकते हैं. साथ ही कहा जाता है कि भगवान ने यहां के सांप-बिच्‍छु जैसे जहरीले जीवों को जहर न होने का आशीर्वाद दिया था.

हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन इसे इस दृष्टि से देखें कि बद्रीनाथ धाम क्षेत्र की प्रकृति इतनी शांत है कि यहां सांप-बिच्‍छु जैसे जीव किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)