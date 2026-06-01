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Hindi Newsधर्मBadrinath Temple: बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में क्यों हैं श्रीहरि, पढ़ें शंकराचार्य से जुड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा

Badrinath Temple: बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में क्यों हैं श्रीहरि, पढ़ें शंकराचार्य से जुड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा

Badrinath Dham Shaligram Murti Rahasya: चार धामों में प्रमुख बद्रीनाथ धाम भक्तों की आस्था का बहुत बड़ा केंद्र है. इस धाम से जुड़ी पौराणिक कथा बेहद दिलचस्प है. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि यहां पर भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में क्यों हैं. आइए, इसे आदि शंकराचार्य से जुड़ी एक पौराणिक कथा से समझते हैं.   

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Jun 01, 2026, 03:26 PM IST
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Badrinath Temple: बद्रीनाथ धाम में ध्यान मुद्रा में क्यों हैं श्रीहरि, पढ़ें शंकराचार्य से जुड़ी दिलचस्प पौराणिक कथा

Badrinath Statue Pauranik Katha: इन दिनों चारधाम की यात्रा चल रही है. चारों धाम में बद्रीनाथ का अपना विशेष आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व है. कहते हैं कि पौराणिक काल में यहां पर भगवान श्रीहरि की दिव्य मूर्ति विराजमान थी. लेकिन, बाद के कालखंड में आक्रांताओं द्वारा इसे पहले नष्ट करने की कोशिश की गई. लेकिन, जब वह मूर्ति नष्ट नहीं हो सकी तो उसे वहां स्थित गहरे नारद कुंड में छिपा दिया गया. मगर आठवीं सदी में जब आदि शंकराचार्य बद्रीनाथ धाम पहुंचे, तो भगवान की उस मूर्ति को नारद कुंड से निकालकर फिर से उसे वहां स्थापित करवाया. मान्यता है कि यह एकमात्र ऐसा धाम है, जहां पर भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में विराजमान हैं. आइए, जानते हैं भगवान श्रीहरि से जड़ी यह रहस्यमयी कथा.

शंकराचार्य को कहां मिली श्रीहरि की मूल मूर्ति

पौराणिक कथा के अनुसार, 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य सनातन धर्म को जाग्रित करने के लिए हिमालय की यात्रा पर निकले. इस क्रम में वे बद्रीनाथ भी पहुंचे. शंकराचार्य ने इस धाम को आध्यात्मिक साधना के लिए सबसे उपयुक्त पाया. साधना के क्रम में उन्हें मालूम हुआ कि भगवान बद्रीनाथ की प्रचीन मूर्ति वहां नहीं है. पौराणिक कथा के अनुसार, शंकराचार्य ने वहां गहन साधना की, जिसके परिणामस्वरूप उन्हें संकेत मिला कि श्रीहरि की मूल मूर्ति नारद कुंड में मौजूद है. उन दिनों यह कुंड अत्यंत गहरा और तेज जलधारा से युक्त था, जिसमें उतरना खतरे से खाली नहीं था. 

मान्यता है कि आदि शंकराचार्य ने साहस कर नारद कुंड में प्रवेश किया. जहां उन्हें शालीग्राम पत्थर से बनी भगवान विष्णु की मूर्ति प्राप्त हुई. मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य को पहले प्रयास में टूटी हुई मूर्ति मिली, जिसे जल में प्रवाहित कर दिया गया. लेकिन, जब उन्होंने दूसरी बार प्रयास किया, तो उन्हें वही मूर्ति प्राप्त हुई जो कहीं से खंडित नहीं थी. जो मूर्ति शंकराचार्य को नारद कुंड से प्राप्त हुई, उममें भगवान विष्णु ध्यान मुद्रा में हैं. 

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ध्यान मुद्रा में क्यों है भगवान श्रीहरि

शंकराचार्य ने भगवान विष्णु की कृपा समझकर उस मूर्ति की विधिवत पूजा-अर्चना कर वहां पर स्थापित किया. तब से बद्रीनाथ धाम में परंपरा चली आ रही है कि वहां की पूजा शंकराचार्य की मौजूदगी में होती है. कहते हैं कि भगवान विष्णु ने संसार के कल्याण के लिए वहां ध्यान मुद्र में कठोर तपस्या की थी. उस दौरान बर्फबारी से सुरक्षा के लिए माता लक्ष्मी बदरी यानी बेर के पेड़ का रूप धारण कर उन्हें छांव प्रदान किया. यही वजह है कि इस धाम का नाम बद्रीनाथ पड़ा.

यह भी पढ़ें: भोलेनाथ का वरदान देवताओं के लिए कैसे बन गया अभिशाप, पढ़ें रोचक पौराणिक कथा

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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