Baglamukhi Jayanti 2026: शत्रुओं का होगा नाश और मिटेगा मन का भय, मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से होगा लाभ ही लाभ!

Maa Bagalamukhi Ke 108 Naam: बगलामुखी जयंती पर मां बगलामुखी की पूजा करें और माता के 108 नाम मंत्रों का जाप करें. इस एक उपाय को करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होता है. आइए इस बारे में और जानें.
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Bagalamukhi Jayanti 2026 Upay: हर साल वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और इस साल यह पर्व 24 अप्रैल को मनाया जाएगा. दस महाविद्याओं में से अष्टम स्वरूप मां बगलामुखी का तेज स्वर्ण के समान है. मान्यता है कि मां बगलामुखी के 108 पावन नामों का जो भी भक्त श्रद्धा से जाप करता है उसके शत्रुओं का नाश होता है और मन का भय दूर होता है. शंकाएं दूर होती है और व्यक्ति के चारों ओरअमोघ कवच का निर्माण हो जाता है. मां बगलामुखी की जयंती के शुभ और पावन मौके पर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि कर पीले वस्त्र धारण करें. हल्दी की माला से माता के 108 नामों का जाप करें. इससे आपकी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होंगी और आत्मविश्वास बढ़ेगा.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप के लाभ
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से शत्रु बाधा से मुक्ति मिलती है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से कोर्ट के मामले में जीत मिलती है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से विरोधी और निंदा करने वाले दूर हो जाते हैं.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से मन का भय दूर होता है और मानसिक शांति मिलती है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से शंका, चिंता दूर होती और आत्मविश्वास बढ़ता है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से वाणी में तेज होती है और वाद-विवाद करने की क्षमता बढ़ती है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से इंटरव्यू से लेकर चुनाव में सफला मिलती है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से व्यक्ति का बोला हुआ सत्य होने लगता है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से नजर दोष, तांत्रिक प्रयोग आदि का असर दूर होता है.
मां बगलामुखी के 108 नामों के जाप से प्रमोशन मिलने की संभावना बढ़ती है, व्यापार में वृद्धि होती है.
मां बगलामुखी के 108 नाम
ॐ बगलायै नमः
ॐ विष्णुवनितायै नमः
ॐ विष्णुशङ्करभामिन्यै नमः
ॐ बहुलायै नमः
ॐ वेदमात्रे नमः
ॐ महाविष्णुप्रस्वै नमः
ॐ महामत्स्यायै नमः
ॐ महाकूर्मायै नमः
ॐ महावाराहरूपिण्यै नमः
ॐ नरसिंहप्रियायै नमः
ॐ रम्यायै नमः
ॐ वामनायै नमः
ॐ बटुरूपिण्यै नमः
ॐ जामदग्न्यस्वरूपायै नमः
ॐ रामायै नमः
ॐ रामप्रपूजितायै नमः
ॐ कृष्णायै नमः
ॐ कपर्दिन्यै नमः
ॐ कृत्यायै नमः
ॐ कलहायै नमः
ॐ कलकारिण्यै नमः
ॐ बुद्धिरूपायै नमः
ॐ बुद्धभार्यायै नमः
ॐ बौद्धपाखण्डखण्डिन्यै नमः
ॐ कल्किरूपायै नमः
ॐ कलिहरायै नमः
ॐ कलिदुर्गतिनाशिन्यै नमः
ॐ कोटिसूर्यप्रतीकाशायै नमः
ॐ कोटिकन्दर्पमोहिन्यै नमः
ॐ केवलायै नमः
ॐ कठिनायै नमः
ॐ काल्यै नमः
ॐ कलायै नमः
ॐ कैवल्यदायिन्यै नमः
ॐ केशव्यै नमः
ॐ केशवाराध्यायै नमः
ॐ किशोर्यै नमः
ॐ केशवस्तुतायै नमः
ॐ रूद्ररूपायै नमः
ॐ रूद्रमूर्त्यै नमः
ॐ रूद्राण्यै नमः
ॐ रूद्रदेवतायै नमः
ॐ नक्षत्ररूपायै नमः
ॐ नक्षत्रायै नमः
ॐ नक्षत्रेशप्रपूजितायै नमः
ॐ नक्षत्रेशप्रियायै नमः
ॐ नित्यायै नमः
ॐ नक्षत्रपतिवन्दितायै नमः
ॐ नागिन्यै नमः
ॐ नागजनन्यै नमः
ॐ नागराजप्रवन्दितायै नमः
ॐ नागेश्वर्यै नमः
ॐ नागकन्यायै नमः
ॐ नागर्यै नमः
ॐ नगात्मजायै नमः
ॐ नगाधिराजतनयायै नमः
ॐ नगराजप्रपूजितायै नमः
ॐ नवीननीरदायै नमः
ॐ पीतायै नमः
ॐ श्यामायै नमः
ॐ सौन्दर्यकारिण्यै नमः
ॐ रक्तायै नमः
ॐ नीलायै नमः
ॐ घनायै नमः
ॐ शुभ्रायै नमः
ॐ श्वेतायै नमः
ॐ सौभाग्यदायिन्यै नमः
ॐ सुन्दर्यै नमः
ॐ सौभगायै नमः
ॐ सौम्यायै नमः
ॐ स्वर्णभायै नमः
ॐ स्वर्गतिप्रदायै नमः
ॐ रिपुत्रासकर्यै नमः
ॐ रेखायै नमः
ॐ शत्रुसंहारकारिण्यै नमः
ॐ भामिन्यै नमः
ॐ मायायै नमः
ॐ स्तम्भिन्यै नमः
ॐ मोहिन्यै नमः
ॐ शुभायै नमः
ॐ रागद्वेषकर्यै नमः
ॐ रात्र्यै नमः
ॐ रौरवध्वंसकारिणयै नमः
ॐ यक्षिण्यै नमः
ॐ सिद्धनिवहायै नमः
ॐ सिद्धेशायै नमः
ॐ सिद्धिरूपिण्यै नमः
ॐ लङ्कापतिध्वंसकर्यै नमः
ॐ लङ्केशरिपुवन्दितायै नमः
ॐ लङ्कानाथकुलहरायै नमः
ॐ महारावणहारिण्यै नमः
ॐ देवदानवसिद्धोघपूजितायै नमः
ॐ परमेश्वर्यै नमः
ॐ पराणुरूपायै नमः
ॐ परमायै नमः
ॐ परतन्त्रविनाशिन्यै नमः
ॐ वरदायै नमः
ॐ वरदाराध्यायै नमः
ॐ वरदानपरायणायै नमः
ॐ वरदेशप्रियायै नमः
ॐ वीरायै नमः
ॐ वीरभूषणभूषितायै नमः
ॐ वसुदायै नमः
ॐ बहुदायै नमः
ॐ वाण्यै नमः
ॐ ब्रह्मरूपायै नमः
ॐ वराननायै नमः
ॐ बलदायै नमः
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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