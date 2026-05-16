म्यांमार के प्राचीन शहर में आखिर क्या कर रहा है ये इकलौता हिंदू मंदिर? 1000 साल पुराने पत्थरों में कैद है अनसुना रहस्य

Nathlaung Kyaung: म्यांमार के बगान में स्थित नाथलांग क्यौंग 10वीं शताब्दी का एकमात्र बचा हुआ प्राचीन हिंदू मंदिर है, जो अपनी बनावट के लिए प्रसिद्ध है. इसके साथ ही 2600 साल पुराना श्वेदागोन पैगोडा बौद्ध धर्म की सबसे पवित्र और प्राचीन धरोहरों में से एक माना जाता है.
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Nathlaung Kyaung: म्यांमार के प्राचीन शहर बगान में एक ऐसा मंदिर मौजूद है, जो आज भी इतिहास के कई अनसुने राज अपने भीतर छिपाए हुए है. इस मंदिर का नाम नाथलांग क्यौंग है. इसे बगान का इकलौता प्राचीन हिंदू मंदिर माना जाता है. चारों तरफ बौद्ध मंदिरों और पैगोडा के बीच बना ये मंदिर लोगों को हैरान कर देता है. माना जाता है कि इसका निर्माण 10वीं से 11वीं शताब्दी के बीच हुआ था. यानी ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना है. इसकी दीवारों और पत्थरों पर बनी नक्काशी आज भी उस दौर की कहानी सुनाती है.
इतिहासकारों के मुताबिक, इस मंदिर को दक्षिण भारत से आए व्यापारियों या हिंदू समुदाय के लोगों ने बनवाया था. उस समय भारत और म्यांमार के बीच समुद्री व्यापार काफी मजबूत था. व्यापारियों के साथ संस्कृति और धार्मिक परंपराएं भी यहां पहुंचीं. नाथलांग क्यौंग मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है. मंदिर के अंदर कभी विष्णु के अवतारों की मूर्तियां भी थीं. हालांकि समय और हमलों के कारण कई मूर्तियां टूट चुकी हैं. फिर भी इसकी बनावट लोगों को पुराने हिंदू स्थापत्य की झलक दिखाती है.
इस मंदिर से जुड़ा सबसे बड़ा रहस्य इसकी मौजूदगी को लेकर है. बगान में हजारों बौद्ध मंदिर हैं, लेकिन उनके बीच सिर्फ यही एक हिंदू मंदिर क्यों बचा रहा, इसका साफ जवाब आज भी नहीं मिला है. कुछ लोग मानते हैं कि यह जगह कभी हिंदू व्यापारियों का प्रमुख धार्मिक केंद्र रही होगी. वहीं कुछ इतिहासकारों का कहना है कि बाद में यहां बौद्ध प्रभाव बढ़ गया और बाकी हिंदू मंदिर समय के साथ खत्म हो गए. मंदिर के पुराने पत्थरों और खंभों पर बनी आकृतियां आज भी रिसर्च का विषय बनी हुई हैं.
म्यांमार की बात हो और श्वेडागोन पैगोडा का जिक्र न आए, ऐसा हो ही नहीं सकता. ये पैगोडा दुनिया की सबसे पवित्र बौद्ध धरोहरों में गिना जाता है. माना जाता है कि इसका इतिहास करीब 2600 साल पुराना है. इसकी सुनहरी चमक दूर से ही दिखाई देती है. हर साल हजारों श्रद्धालु यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं. नाथलांग क्यौंग और श्वेदागोन पैगोडा दोनों म्यांमार की सांस्कृतिक पहचान माने जाते हैं.
अगर आप इस जगह तक जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले म्यांमार के शहर यांगून या मंडाले पहुंचना होता है. वहां से सड़क या घरेलू फ्लाइट के जरिए बगान जाया जा सकता है. बगान पहुंचने के बाद ई-रिक्शा, टैक्सी और साइकिल से मंदिरों की सैर की जाती है. अक्टूबर से फरवरी तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है. सूर्योदय और सूर्यास्त के समय बगान का नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है. यही वजह है कि यह जगह विदेशी पर्यटकों की भी पसंदीदा डेस्टिनेशन बनी हुई है.
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