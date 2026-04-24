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Aaj Ka Panchang: बगलामुखी जयंती पर पुष्‍य नक्षत्र और शूल योग का संयोग, देखें 24 अप्रैल शुक्रवार का पंचांग

24 April 2026 Ka Panchang : आज वैशाख शुक्‍ल अष्‍टमी तिथि को बगलामुखी माता का प्राकट्य दिवस बगलामुखी जयंती मनाई जा रही है. जानिए आज के शुभ-अशुभ योग, राहुकाल समेत पूरा पंचांग. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Apr 24, 2026, 05:00 AM IST
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Aaj Ka Panchang: बगलामुखी जयंती पर पुष्‍य नक्षत्र और शूल योग का संयोग, देखें 24 अप्रैल शुक्रवार का पंचांग

Baglamukhi Jayanti 2026: 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार को एक ओर बगलामुखी जयंती है, वहीं शुक्र पुष्‍य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है. हालांकि शुक्रवार का पुष्‍य योग अन्‍य दिनों के पुष्‍य योग की तरह शुभ नहीं होता है. इसके अलावा आज शूल योग भी बन रहा है, जिसे ज्‍योतिष में अच्‍छा नहीं माना गया है. जानिए वैशाख शुक्‍ल नवमी तिथि का पूरा पंचांग. 

आज का पंचांग 24 अप्रैल 2026 

आज की तिथि - वैशाख शुक्‍ल अष्‍टमी 

आज का वार - गुरुवार 

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आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करेंगे. इसके अलावा मंगल ग्रह गोचर करके रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे. 

आज का नक्षत्र - 24 अप्रैल की रात 08:14 बजे तक पुष्‍य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्‍लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा. 

आज के योग - 24 अप्रैल की तड़के सुबह 03:32 बजे से शूल योग लग रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा. शूल योग को शुभ कामों और यात्रा के लिए अशुभ माना गया है. 

(यह भी पढ़ें: सीता नवमी किस तारीख को है, 24 या 25 अप्रैल? तारीख के साथ पूजा मुहूर्त भी जानें

सूर्य व चंद्रमा का समय 

सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:47 बजे
चन्द्रोदय - 23 व 24 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 12:17 बजे
चन्द्रास्त - 24 व 25 अप्रैल की मध्‍यरात्रि 01:56 बजे

(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)

आज के शुभ काल

ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 02:01 बजे से 03:34 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक

(यह भी पढ़ें: शनि उदय से 3 राशियों का होगा भाग्‍योदय, लेकिन इन राशि वालों पर बढ़ेगा दबाव

आज के अशुभ काल

राहू - 10:49 AM – 12:25 PM
यम गण्ड - 3:36 PM – 5:11 PM
कुलिक - 7:38 AM – 9:13 AM
दुर्मुहूर्त - 08:35 AM – 09:26 AM, 12:50 PM – 01:41 PM
वर्ज्यम् - 04:43 AM – 06:16 AM

(यह भी पढ़ें: इन 3 मूलांक वालों की ये 1 आदत बनती है सफलता की वजह, लेकिन जिंदगी में चुपचाप बढ़ाती है परेशानी)

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Shraddha Jain

पत्रकारिता में 15 वर्षों का व्यापक अनुभव रखने वाली श्रद्धा जैन वर्तमान में Zee News की नेशनल डिजिटल टीम में बतौर असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर सक्रिय हैं. जहाँ वे ...और पढ़ें

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