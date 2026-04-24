24 April 2026 Ka Panchang : आज वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि को बगलामुखी माता का प्राकट्य दिवस बगलामुखी जयंती मनाई जा रही है. जानिए आज के शुभ-अशुभ योग, राहुकाल समेत पूरा पंचांग.
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Baglamukhi Jayanti 2026: 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार को एक ओर बगलामुखी जयंती है, वहीं शुक्र पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है. हालांकि शुक्रवार का पुष्य योग अन्य दिनों के पुष्य योग की तरह शुभ नहीं होता है. इसके अलावा आज शूल योग भी बन रहा है, जिसे ज्योतिष में अच्छा नहीं माना गया है. जानिए वैशाख शुक्ल नवमी तिथि का पूरा पंचांग.
आज की तिथि - वैशाख शुक्ल अष्टमी
आज का वार - गुरुवार
आज के ग्रह गोचर - आज चंद्रमा अपनी ही राशि कर्क में गोचर करेंगे. इसके अलावा मंगल ग्रह गोचर करके रेवती नक्षत्र में प्रवेश करेंगे.
आज का नक्षत्र - 24 अप्रैल की रात 08:14 बजे तक पुष्य नक्षत्र रहेगा और इसके बाद अश्लेषा नक्षत्र प्रारंभ होगा.
आज के योग - 24 अप्रैल की तड़के सुबह 03:32 बजे से शूल योग लग रहा है जो कि पूरे दिन रहेगा. शूल योग को शुभ कामों और यात्रा के लिए अशुभ माना गया है.
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सूर्योदय - सुबह 06:02 बजे
सूर्यास्त - शाम 06:47 बजे
चन्द्रोदय - 23 व 24 अप्रैल की मध्यरात्रि 12:17 बजे
चन्द्रास्त - 24 व 25 अप्रैल की मध्यरात्रि 01:56 बजे
(शहर के हिसाब से उदय व अस्त के समय में कुछ मिनट या सेकेंड का अंतर देखा जा सकता है)
ब्रह्म मुहूर्त - सुबह 04:25 बजे से 05:13 बजे तक
अमृत काल - दोपहर 02:01 बजे से 03:34 बजे तक
अभिजीत मुहूर्त - सुबह 11:59 बजे से दोपहर 12:50 बजे तक
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राहू - 10:49 AM – 12:25 PM
यम गण्ड - 3:36 PM – 5:11 PM
कुलिक - 7:38 AM – 9:13 AM
दुर्मुहूर्त - 08:35 AM – 09:26 AM, 12:50 PM – 01:41 PM
वर्ज्यम् - 04:43 AM – 06:16 AM
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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)