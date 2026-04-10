Baglamukhi Jayanti 2026: कब मनाई जाएगी बगलामुखी जयंती? जानें डेट, शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय

Baglamukhi Jayanti 2026: धर्मग्रंथों के मुताबिक, वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को बगलामुखी जयंती मनाई जाती है. मान्यता है कि इसी दिन दशमहाविद्याओं की आठवीं देवी मां बग्लामुखी का प्राकट्य हुआ था. कहा जाता है कि मां बगलामुखी की उपासना से दुश्मन, रोग और कर्ज से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा इनकी उपासना से जीवन में शुभता का संचार होता है. दृक पंचांग के अनुसार, इस साल बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल को मनाई जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं माता बगलामुखी की जयंती के लिए शुभ मुहूर्त, पूजन विधि और विशेष उपाय.

बगलामुखी जयंती 2026 शुभ मुहूर्त

बगलामुखी जयंती हर साल वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मनाई जाती है. दृक पंचांग के अनुसार, वैशाख शुक्ल अष्टमी तिथि 23 अप्रैल 2026 को रात 8 बजकर 49 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 24 अप्रैल को शाम 7 बजकर 21 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, इस साल बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल को ही मनाई जाएगी.

बगलामुखी जयंती 2026 पूजन विधि

दस महाविद्या की 8वीं देवी मां बगलामुखी की पूजा के लिए इस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि दैनिक कर्म कर लें. इसके बाद शुद्ध होकर पीले रंग के वस्त्र पहनें. इतना करने के बाद घर के पूजा स्थल पर पूर्व दिशा एक चौकी रखें और उस पर मां बगलामुखी की प्रतिमा या तस्वीर स्थापित करें. मूर्ति स्थापना के बाद हाथ धोएं और आसन को पवित्र करें. फिर, हाथ में पीले चावल, हल्दी, पीले फूल लेकर व्रत का संकल्प लें. इस दिन मां बगलामुखी की पूजा विशेष तौर से पीले फूल और पीले फल का इस्तेमाल करें. पूजन के दौरान मां बगलामुखी को धूप-दीप और अगरबत्ती दिखाएं. इसके बाद माता को पीरे रंग की मिठाई का भोग अर्पित करें. व्रत नियम के मुताबिक, इस दिन नराहार रहना चाहिए. हालांकि, रात में फलाहार कर सकते हैं. अगले दिन पूजन के बाद ही भोजन ग्रहण कर व्रत का पारण करें.

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मां बगलामुखी का मंत्र क्या है

शास्त्रों के अनुसार, मां बगलामुखी तंत्र विद्या की देवी हैं. इसलिए तांत्रिक विधि से उनकी उपासना करने से विशेष लाभ होता है. शास्त्रों के मुताबिक, मां बगलामुखी की कृपा पाने के लिए- "ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिह्वां कीलय बुद्धिं विनाशय ह्रीं ॐ स्वाहा " इस मंत्र का जाप करना चाहिए. लेकिन, चूंकि यह तांत्रिक मंत्र है इसलिए इसका जाप पूरी सावधानी से करने की सलाह दी जाती है.

मां बगलामुखी की पूजा के फायदे

शास्त्रों में मां बगलामुखी की पीतांबरा भी कहा गया है. ऐसा इसलिए क्योंकि देवी बगलामुखी को पीला रंग बेहद प्रिय है. यही वजह है कि उनकी पूजा में पीले रंग के वस्त्र, फूल, फल, माला और इसी रंग के भोग का इस्तेमाल किया जाता है. तंत्रशास्त्र के अनुसार, मां बगलामुखी की उपासना से रोग दूर होता है, महामारी का भय नहीं रहता और शत्रुओं से मुक्ति मिलती है. इसके अलावा मां बगलामुखी की उपासना से भय और चिंता भी दूर रहती है. कहा जाता है कि मां बगलामुखी की विधिवत और नियमित उपासना करने जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली आती है.

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बगलामुखी जयंती 2026 उपाय

शास्त्रों के अनुसार, मां बगलामुखी कृपा पाने के लिए कुछ उपाय बेहद कारगर होते हैं. ऐसे में अगर आप शत्रुओं से परेशान हैं या किसी प्रकार के कानूनी विवाद से परेशान हैं, तो बगलामुखी जयंती के दिन उनकी विशेष पूजा-अर्चना करें और "ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्व दुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय जिव्हां कीलय बुद्धि विनाशाय ह्लीं ॐ स्वाहा" मंत्र का जाप करें. साथ ही मां बगलामुखी को हल्की की माला, पीले फूल और इसी रंग के भोग अर्पित करें. इसके साथ ही इस दिन घर में बगलामुखी यंत्र की विधिवत स्थापना करें और रोजना उसकी पूजा-अर्चना करें. मान्यता है कि बगलामुखी जयंती के दिन इन उपायों को करने से जीवन में शुभता का संचार होता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)