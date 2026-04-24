Baglamukhi Jayanti 2026: आज बगलामुखी जयंती पर करें 5 आसान उपाय, विरोधी होंगे शांत और कोर्ट के मामलों में होगी जीत

Baglamukhi Jayanti 2026: बगलामुखी जयंती 24 अप्रैल 2026, शुक्रवार यानी कि आज मनाई जा रही है. शत्रुओं का नाश करने वाली माता बगलामुखी को मां पीतांबरा भी कहते हैं. 10 महाविद्याओं में से एक मां बगलामुखी की पूजा करने से शत्रुओं का नाश होता है. कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत होती है. साथ ही जीवन की विघ्‍न-बाधाएं दूर होती हैं. आज वैशाख शुक्‍ल अष्‍टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती के दिन आप भी कुछ खास लेकिन आसान उपाय आजमा सकते हैं. ये आपके जीवन की समस्‍याओं को दूर कर सकते हैं.

बगलामुखी जयंती के ताकतवर उपाय

1. शत्रुओं का नाश करने का उपाय : बगलामुखी जयंती पर हवन करें और इसमें हल्दी और पीली सरसों जरूर अर्पित करें. हवन के बाद माता बगलामुखी से प्रार्थना करें कि वे आपको ज्ञात-अज्ञात शत्रुओं से मुक्ति दें. ऐसा करने से शत्रु भी शांत होंगे और नकारात्मक ऊर्जा भी दूर होगी.

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2. कोर्ट-कचहरी के मामलों में जीत का उपाय : यदि कोर्ट केस चल रहा हो, तो माa बगलामुखी के सामने घी का दीपक जलाएं, फिर बगलामुखी माता के मंत्र 'ॐ ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचं मुखं पदं स्तम्भय, जिहवां कीलय, बुद्धिं विनाशय, ह्लीं ॐ स्वाहा' मंत्र का 108 बार जाप करें. कोर्ट में मामला आपके पक्ष में बनने लगेगा.

3. नौकरी-व्‍यापार में तरक्‍की और आर्थिक लाभ पाने का उपाय : यदि बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो या नौकरी में बॉस न पट रही हो तो गमले समेत सफेद फूल के पौधे को मंदिर में दान करें. साथ ही, एक और गमला अपने बिजनेस पार्टनर या बॉस को गिफ्ट कर दें. जल्‍द स्थितियां बदलने लगेंगी.

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4. वैवाहिक जीवन की समस्याएं दूर करने का उपाय: यदि दांपत्य जीवन में कलह मनमुटाव या किसी भी तरह की समस्‍या है तो बगलामुखी जयंती के दिन घर की महिला एक उपाय करे. इसके लिए वो घर की धूल लेकर उसे चॉकलेट रंग के कपड़े में बांधकर कहीं सुनसान जगह पर दबा दे. इससे घर का माहौल सकारात्‍मक होने लगेगा.

5. अच्‍छे स्वास्थ्य के लिए उपाय: बीमारियां घेरे हैं तो स्वास्थ्य समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए माता बगलामुखी की पूजा करें. पूजा में उन्‍हें हल्दी की गांठ और पीली वस्तुएं अर्पित करें. पीली मिठाई का भोग लगाएं. माता की कृपा से सेहत बेहतर होने लगेगी.

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(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)