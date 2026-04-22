Advertisement
trendingNow13187816
Hindi Newsधर्मBaglamukhi Jayanti 2026: हारकर शांत हो जाएगा दुश्मन? बगलामुखी जयंती पर चुपके से कर लें ये आसान उपाय

Baglamukhi Jayanti 2026: हारकर शांत हो जाएगा दुश्मन? बगलामुखी जयंती पर चुपके से कर लें ये आसान उपाय

Baglamukhi Jayanti 2026 Upay: दस महाविद्याओं में से एक बगलामुखी माता की पूजा करने व कुछ उपाय करने से शुत्रओं की हार हो सकती है. आइए बगलामुखी जयंती के दिन किए जा सकें ऐसे कुछ आसान और प्रभावशाली उपायों को जानें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 22, 2026, 09:31 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Maa Baglamukhi
Maa Baglamukhi

Baglamukhi Jayanti 2026 Upay: दुश्मनों के षड्यंत्र से परेशान हैं? बगलामुखी जयंती शत्रुओं को शांत करने के लिए एक अति शुभ दिन है. हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और इस तरह इस साल 24 अप्रैल को यब पर्व मनाया जाएगा. दस महाविद्याओं में से आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी की पूजा उपासना करने से जीवन से विवाद, दुख, परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. जानिए बगलामुखी जयंती पर कौन से आसान उपाय करें ताकि शत्रु हार जाए और शांत हो जाए साथ ही अन्य परेशानियों से छुटकारा मिल जाए. 

बगलामुखी जयंती के दिन करें ये उपाय
पीले सरसों के दानों से हवन: बगलामुखी जयंती पर हवन और पूजा करें. शत्रु से छुटकारा पाने या हराने के लिए इस दिन स्नान आदि कर पीले सरसों के दानों से हवन करें. शत्रुओं को शांत करने का यह एक प्रभावशाली और आसाना उपाय है.

मां बगलामुखी कवच का पाठ: बगलामुखी जयंती पर अगर मां बगलामुखी कवच का पाठ करें तो बड़े से बड़े शत्रु को हराया जा सकता है. विशेषकर कोर्ट केस या कानूनी विवाद में जीत के लिए इस उपाय को करना कारगर सिद्ध हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source

अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बगलामुखी जयंती पर मधु, घी और शक्कर के साथ दूब, गुरुच और लावा को मिलाकर हवन करें तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

मिट्टी से जुड़ा उपाय: बड़ी पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए बगलामुखी जयंती के दिन एक उपाय करें. घर की महिला अपने ही घर की धूल लें और कत्थई रंग के कपड़े में इसे बांधे और घर से दूर ले जातक इसे दबा दें.

बिजनेस पार्टनर के लिए उपाय: बिजनेस पार्टनर से अनबन चल रही है या नुकसान हो रहा है तो बगलामुखी जयंती पर गमले समेत सफेद फूल के पौधे को मंदिर में दान कर आएं और ऐसा ही एक और गमला अपने बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट में दे दें. लाभ दिखने लगेगा.

गौ माता से जुड़ा उपाय: मानसिक शांति के लिए बगलामुखी जयंती पर पके बासमती चावल में पिसी हुई शक्कर मिलाएं और सफेद गाय को खिला दें. हाथ जोड़कर गौ माता से आशीर्वाद भी लें.

भांजे या भतीजे से जुड़ा उपाय: अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के लिए बगलामुखी जयंती पर आसान सा उपाय कर सकते हैं. भांजे या भतीजे को इस दिन गिफ्ट में कपड़े दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.

वैवाहिक जीवन के लिए उपाय: वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही है तो बगलामुखी जयंती पर दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करें और माता का ध्यान कर प्रणाम करें व जरूरतमंदों को भोजन करवाएं. सुख बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Astro Tips: भगवान को फूल चढ़ाने के पीछे क्या है रहस्य, फूलों को धोकर अर्पित करना शुभ या अशुभ? जाने

और पढ़ें- ब्रह्मा जी के आंसुओं से बना एक दिव्य फूल जो ब्रह्म ऊर्जा और धन का है स्रोत, जानें इसे लगाने की सही दिशा और नियम!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

TAGS

Baglamukhi Jayanti 2026

Trending news

'बाहर से आए सभी पार्टी वर्कर Out...' बंगाल में चुनाव आयोग ने लागू किया सख्त रूल
West Bengal Assembly Election 2026
'बाहर से आए सभी पार्टी वर्कर Out...' बंगाल में चुनाव आयोग ने लागू किया सख्त रूल
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
West Bengal Election 2026
चुनाव से एक दिन पहले सियासी पलटी! AJUP उम्मीदवारों ने छोड़ी पार्टी, TMC में वापसी
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
April 22 Pahalgam attack
'उन्हें भुलाया नहीं जाएगा'... पहलगाम हमले की पहली बरसी पर इस तस्वीर से दहल जाएगा पाक
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
April 22 Pahalgam attack
3000 रुपये में बेच दिया ईमान... ये दो लोग चाहते, तो पहलगाम हमला रोका जा सकता था
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
West Bengal Election 2026
नंदीग्राम में वोटिंग से पहले सख्त कदम: EC ने बदला ऑब्जर्वर, अब इन्हें मिली कमान
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
DNA
सरकारी अस्पताल में गार्ड बना सर्जन, भगवान भरोसे हुई मरीज की सर्जरी; कौन है जिम्मेदार
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
Bengal Assembly Elections
रात में बैन और दिन में अकेले की सवारी, बंगाल में वोटिंग से पहले EC ने बदले नियम
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
Drug Marketing
डॉक्टरों को महंगे गिफ्ट्स-फ्री फॉरेन ट्रिप्स पर लगेगी लगाम? सरकार का बड़ा एक्शन
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
DNA
संयुक्त राष्ट्र 'एंटी इंडिया गैंग' का नया गढ़? UN के भारत विरोधी एजेंडे का DNA टेस्ट
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा
DNA
पीएम पर आपत्तिजनक टिप्पणी और दुश्मनों के लिए 'साहब'; आखिर क्या है कांग्रेस की मंशा