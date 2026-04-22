Baglamukhi Jayanti 2026: हारकर शांत हो जाएगा दुश्मन? बगलामुखी जयंती पर चुपके से कर लें ये आसान उपाय

Baglamukhi Jayanti 2026 Upay: दुश्मनों के षड्यंत्र से परेशान हैं? बगलामुखी जयंती शत्रुओं को शांत करने के लिए एक अति शुभ दिन है. हर साल वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि पर बगलामुखी जयंती मनाई जाती है और इस तरह इस साल 24 अप्रैल को यब पर्व मनाया जाएगा. दस महाविद्याओं में से आठवीं महाविद्या मां बगलामुखी की पूजा उपासना करने से जीवन से विवाद, दुख, परेशानी और नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है. जानिए बगलामुखी जयंती पर कौन से आसान उपाय करें ताकि शत्रु हार जाए और शांत हो जाए साथ ही अन्य परेशानियों से छुटकारा मिल जाए.

बगलामुखी जयंती के दिन करें ये उपाय

पीले सरसों के दानों से हवन: बगलामुखी जयंती पर हवन और पूजा करें. शत्रु से छुटकारा पाने या हराने के लिए इस दिन स्नान आदि कर पीले सरसों के दानों से हवन करें. शत्रुओं को शांत करने का यह एक प्रभावशाली और आसाना उपाय है.

मां बगलामुखी कवच का पाठ: बगलामुखी जयंती पर अगर मां बगलामुखी कवच का पाठ करें तो बड़े से बड़े शत्रु को हराया जा सकता है. विशेषकर कोर्ट केस या कानूनी विवाद में जीत के लिए इस उपाय को करना कारगर सिद्ध हो सकता है.

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अच्छे स्वास्थ्य के लिए हवन: स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए बगलामुखी जयंती पर मधु, घी और शक्कर के साथ दूब, गुरुच और लावा को मिलाकर हवन करें तो इसके शुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं.

मिट्टी से जुड़ा उपाय: बड़ी पारिवारिक समस्या को दूर करने के लिए बगलामुखी जयंती के दिन एक उपाय करें. घर की महिला अपने ही घर की धूल लें और कत्थई रंग के कपड़े में इसे बांधे और घर से दूर ले जातक इसे दबा दें.

बिजनेस पार्टनर के लिए उपाय: बिजनेस पार्टनर से अनबन चल रही है या नुकसान हो रहा है तो बगलामुखी जयंती पर गमले समेत सफेद फूल के पौधे को मंदिर में दान कर आएं और ऐसा ही एक और गमला अपने बिजनेस पार्टनर को गिफ्ट में दे दें. लाभ दिखने लगेगा.

गौ माता से जुड़ा उपाय: मानसिक शांति के लिए बगलामुखी जयंती पर पके बासमती चावल में पिसी हुई शक्कर मिलाएं और सफेद गाय को खिला दें. हाथ जोड़कर गौ माता से आशीर्वाद भी लें.

भांजे या भतीजे से जुड़ा उपाय: अपने प्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलने के लिए बगलामुखी जयंती पर आसान सा उपाय कर सकते हैं. भांजे या भतीजे को इस दिन गिफ्ट में कपड़े दें और पैर छूकर उनका आशीर्वाद लें.

वैवाहिक जीवन के लिए उपाय: वैवाहिक जीवन की परेशानियां दूर नहीं हो पा रही है तो बगलामुखी जयंती पर दक्षिण-पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करें और माता का ध्यान कर प्रणाम करें व जरूरतमंदों को भोजन करवाएं. सुख बढ़ेगा.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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