Bahula Chaturthi 2025: चंद्रोदय के समय करें बहुला चतुर्थी के शक्तिशाली उपाय, मिलेगी आर्थिक स्थिरता, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त!
धर्म

Bahula Chaturthi 2025: चंद्रोदय के समय करें बहुला चतुर्थी के शक्तिशाली उपाय, मिलेगी आर्थिक स्थिरता, जानें पूजा के लिए शुभ मुहूर्त!

Bahula Chaturthi 2025 Upay for Money: भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि पर बहुला चतुर्थी मनाई जाती है. इसे जिसे भादवा चौथ, संकष्टी चतुर्थी या हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी के रूप में जाना जाता है. यह पर्व आज यानी 12 अगस्त 2025 को मनाई जा रही है.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 12, 2025, 08:26 AM IST
Bahula Chaturthi 2025 Upay
Bahula Chaturthi 2025 Upay

Sankashti Chaturthi 2025 Puja Shubh Muhurt: भाद्रपद कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी आज यानी 12 अगस्त को है. इस पर्व को भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी, बहुला चतुर्थी, भादवा चौथ या हेरम्ब संकष्टी चतुर्थी के रूप में भी जाना जाता है. इस पर्व पर गणेशजी के निमित्त व्रत का संकल्प किया जाता है. गणेशजी की विशेष कृपा पाने के लिए इस दिन उनकी शाम के समय पूजा आराधना की जाती है जिससे जीवन के सभी विघ्न समाप्त होते हैं और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है. इस साल भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी व्रत 12 अगस्त को है. इस पर्व पर चंद्रोदय पूजा का बहुत महत्व है. आइए जानें बहुला चतुर्थी पर गणेशजी और चंद्रदेव की पूजा का शुभ मुहूर्त व प्रभावशाली उपाय.

कब मनाई जाएगी बहुला चतुर्थी 2025?
हिंदू पंचांग के अनुसार भाद्रपद माह की कृष्ण चतुर्थी तिथि 12 अगस्त की सुबह 08.41 बजे से शुरू होकर 13 अगस्त की सुबह 06.35 मिनट पर खत्म हो रही है. चतुर्थी तिथि का चंद्रोदय 12 अगस्त को हो रहा है ऐसे में 12 अगस्त को ही बहुला चतुर्थी मनाई जाएगी. पंचांग के अनुसार, आज चंद्रोदय रात 08 बजकर 59 मिनट पर होगा. 

बहुला चतुर्थी 2025 पूजा मुहूर्त 
बहुला चतुर्थी 2025 पर भगवान गणेश की पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 6:50 बजे से शुरू होकर शाम 7:16 बजे तक रहेगा. हालांकि, भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी व्रत पर चंद्रदेव की पूजा रात को 08.59 बजे चंद्रोदय पर कर सकते हैं. इस दिन चंद्रदेव की पूजा का बहुत महत्व है.

21 दूर्वा अर्पित करें
बहुला चतुर्थी के दिन गणेश जी को अगर दूर्वा अर्पित करें तो गणेश जी अति प्रसन्न होंगे क्योंकि उन्हें दुर्वा अति बेहद प्रिय है. व्रत रखने वाले साधक आज गोधूलि मुहूर्त में 21 दूर्वा को तीन-तीन की गिनती में गजानन को अर्पित करें. किसी कार्य में कोई विघ्न नहीं आएगा.

मोदक का विशेष भोग और बच्चों को प्रसाद देना
बहुला चतुर्थी पर अगर गणेश जी को उनका प्रिय मोदक 11 या 21 की संख्या में भोग के रूप में अर्पित करें और फिर इस प्रसाद को परिवार व जरूरतमंदों में बांटें तो लाभी ही लाभ होगा. इस व्रत के दिन छोटे बच्चों को प्रसाद बांटें, मिठाई और फल बांटें. गणेश जी को प्रसन्न होकर आपके घर के हर बच्चे पर कृपा बनाए रखेंगे.

ॐ गं गणपतये नमः का जाप
बहुला चतुर्थी के दिन व्रत का संकल्प करें और पूजा के समय  ॐ गं गणपतये नमः मंत्र का जाप 108 बार करें. इस सरल उपाय को करने से बुद्धि, समृद्धि और सफलता का आशीर्वाद स्वयं भगवान गणेश देंगे. धन संबंधी दिक्कते दूर होंगी और आर्थिक स्थिरता आएगी.

लाल धागा का उपाय
भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी के दिन गणेशजी की पूजा करें और फिर उनके के चरणों में लाल धागा अर्पित करें. पूजा संपन्न होने के कुछ देर के बाद धागे को चरणों से उठाएं और अपनी दाईं कलाई में बांध लें. इस उपाय को करने से बुरी नजर व नकारात्मक ऊर्जा आपसे हमेशा दूर रहेगी. 

चंद्रमा को अर्घ्य
भाद्रपद संकष्टी चतुर्थी व्रत के दिन चंद्रोदय के समय अगर दूध, जल और चावल मिलाकर चंद्रदेव को अर्घ्य दें को मानसिक शांति मिलती है और पारिवार के सदस्यों में प्रेम बढ़ता है.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

