/Bahula chaturthi 2026: संतान सुख के लिए तरस गए हैं? तो बहुला चौथ पर इस विधि से करें गौमाता की पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त

ध्यान दें अगर आप भी संतान सुख चाहते हैं तो बहुला चौथ पर विधि-विधान से गौमाता और बछड़े की पूजा करें. बहुला चौथ की सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें. इस दिन निराहार व्रत का संकल्प करें. सुबह के समय गणेश जी की पूजा करें. शाम के समय गाय और बछड़े को स्नान आदि कराकर उनकी पूजा करें. घर में बने पकवान गौ माता, भगवान गणेश और श्रीकृष्ण को भोग के रूप में चढ़ाएं. गाय माता को रोली लगाएं और अक्षत चढ़ाएं. अब बहुला चौथ की कथा सुने सुनाएं. इसके बाद गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा करें. परिवार में सुख-शांति व संतान की सुरक्षा और तरक्की की कामना करें. अब गाय माता और बछड़े की आरती कर पूजा को संपन्न करें. इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करें. दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें. अब व्रत का पारण करें.