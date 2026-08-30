/Bahula chaturthi 2026: संतान सुख के लिए तरस गए हैं? तो बहुला चौथ पर इस विधि से करें गौमाता की पूजा, नोट कर लें शुभ मुहूर्त

Bahula chaturthi 2026 Shubh Muhurat: भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि पर बड़े ही धूमधाम से बहुला चतुर्थी पर्व मनाया जाता है. यह एक ऐसा दिन होता है जब भक्त एक साथ भगवान गणेश, श्रीकृष्ण और गौमाता की कृपा एक साथ पा सकते हैं. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, श्रद्धापूर्वक बहुला चौथ का व्रत रखने से व श्रीकृष्ण और गणेशजी के साथ गाय-बछड़े की उपासना करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है. इसके अलावा घर में सुख-समृद्धि और परिवार में खुशहाली बढ़ती है. आइए जानें इस दिन का शुभ मुहूर्त पूजा विधि और चंद्रोदय का समय क्या है.
हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि 31 अगस्त सोमवार के दिन सुबह के 8:51 बजे शुरू होगी. तिथि का समापन 1 सितंबर मंगलवार को सुबह के 7:41 बजे होगा.
अमृत चौघड़िया- सुबह 05:58 बजे से 7:34 बजे तक
शुभ चौघड़िया- सुबह 09:10 बजे से 10:45 बजे तक
लाभ चौघड़िया- दोपहर में 03:33 बजे से 5:8 बजे तक
अमृत चौघड़िया- शाम को 05:08 बजे से 6:44 बजे तक
चंद्रोदय का समय- रात में 08:29 बजे.
बहुला चौथ व्रत वाले दिन चंद्र दर्शन का विशेष महत्व है. पंचांग के अनुसार बहुला चतुर्थी को रात के 08:28 बजे चंद्रोदय होगा. व्रती महिलाएं इसी समय चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करेंगी और अर्ध्य देंगी.
ध्यान दें अगर आप भी संतान सुख चाहते हैं तो बहुला चौथ पर विधि-विधान से गौमाता और बछड़े की पूजा करें. बहुला चौथ की सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान आदि कर साफ कपड़े पहनें. इस दिन निराहार व्रत का संकल्प करें. सुबह के समय गणेश जी की पूजा करें. शाम के समय गाय और बछड़े को स्नान आदि कराकर उनकी पूजा करें. घर में बने पकवान गौ माता, भगवान गणेश और श्रीकृष्ण को भोग के रूप में चढ़ाएं. गाय माता को रोली लगाएं और अक्षत चढ़ाएं. अब बहुला चौथ की कथा सुने सुनाएं. इसके बाद गाय और बछड़े की प्रदक्षिणा करें. परिवार में सुख-शांति व संतान की सुरक्षा और तरक्की की कामना करें. अब गाय माता और बछड़े की आरती कर पूजा को संपन्न करें. इसके बाद चंद्रोदय होने पर चंद्र दर्शन करें. दूध से चंद्रमा को अर्घ्य दें. अब व्रत का पारण करें.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)