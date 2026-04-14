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Hindi Newsधर्मBaisakhi 2026 Wishes And Quotes: ढोल की थाप, भंगड़ा की शान… बैसाखी दी लख-लख बधाइयां! बैसाखी पर दें अपनो को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Baisakhi 2026 Wishes And Quotes: ढोल की थाप, भंगड़ा की शान… बैसाखी दी लख-लख बधाइयां! बैसाखी पर दें अपनो को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं

Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी 2026 के खास मौके पर अपने दोस्त, सगे संबंधी, परिवार जन को दिल छू लेने वाली शुभकामनाएं, मैसेज और कोट भेजें. ताकि उनके  चेहरे पर मुस्कान आ जाएं. 

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Apr 14, 2026, 07:54 AM IST
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Baisakhi 2026 (AI Photo)
Baisakhi 2026 (AI Photo)

Baisakhi 2026 Wishes: बैसाखी का त्योहार खुशियां लेकर आता है, यह त्योहार नई शुरुआत और नई उम्मीदों का है. आज 14 अप्रैल 2026 को इस साल बैसाखी का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है. ऐसे में अपनों को अगर इस पर्व पर नई शुरुआत और खुशियों के आगमन के लिए शुभकामना संदेश भेजें तो उनका दिन बन जाएगा और रिश्ते में गहराई भी आएगी. ढोल-नगाड़ों की धुन और भंगड़ा-गिद्धा की रौनक के बीच ये शुभकामना संदेश अपनों की खुशियों में चार चांद लगा देंगे. आइए प्यारी शुभकामनाओं की एक पूरी लिस्ट देखें.

ढोल बजे, हर ओर भंगड़ा सजे,
बैसाखी पर हर मन में हो उल्लास
फसल की खुशबू औररिश्तों की मिठास
यही है बैसाखी का गहरा एहसास
बैसाखी की लख-लख बधाइयां

गेहूं की बाली सजी खेत-खेत
खुशियों की रंगोली हर आंगन-आंगन
यह बैसाखी लाए आपके जीवन में उल्लास
हर सपना हो आपका साकार और हर पल हो खास
बैसाखी की बहुत सारी शुभकामनाएं

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सूरज की किरणें लाएं जिंदगी में नई उमंग,
हर दिल में खुशियां ही खुशियां,
बैसाखी का पर्व है खास,
भर देता है जीवन में प्यार और उल्लास.

सूरज की पहली किरण जीवन में लाए नई सुबह,
बैसाखी लाए जीवन में खुशियों का सागर
हर राह हो रोशन, मंजिल पाना हो आसान,
यही है बैसाखी त्योहार का पैगाम
बैसाखी की शुभकामनाएं

खेतों में लहराती है सुनहरी फसल,
हर चेहरे पर दिखते है खुशियों का पल,
बैसाखी लाए आपके घर सुख-समृद्धि,
आपके जीवन में बनी रहे रिद्ध-सिद्धि।

ढोल की थाप, भंगड़ा की शान,
बैसाखी लेकर आई है खुशियों का जहान,
हर दिन हो आपका सबसे खास,
मिले आपको हर ओर से सफलता.

आयी बैसाखी 
खुशियां लायी 
खेतों में सोना लहराता है,
हर मन में प्रेम समाया है.
बैसाखी की आपको लख-लख बधाइयां 

चारों तरफ नई फसल की है बहार
देखो आया बैसाखी का त्योहार
भंगड़ा पाओ, गिद्दा पाओ
खुश होकर जश्न मनाओ
बैसाखी की लख-लख बधाइयां आपको

सुबह से शाम तक वाहे गुरु का नाम है
खुशियों में गुजरे आपका दिन,
न कभी हो किसी से गिला
एक पल न गुजरे खुशियों के बिना
बैसाखी की आपको लख-लख बधाइयां 

सुप्रभात! बैसाखी की ये प्यारी सुबह लाई है खुशियां
हर दिन जगमगाए आपकी मुस्कान से आपकी दुनिया,
मेहनत का फल मीठा रहे
और खुशियों की फसल लहराकी रहे
बैसाखी की आपको लख-लख बधाइयां 

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

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Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में ...और पढ़ें

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