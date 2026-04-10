बैशाखी पर्व कब है? मकर संक्रांति की तरह सूर्य के गोचर से तय होती है तारीख, देश-दुनिया पर होगा असर

Mesh Sankranti Kab Hai 2026: बैसाखी पर्व नई फसल आने की खुशी में मनाया जाता है. सूर्य जब मेष राशि में गोचर करते हैं तो यह समय रबी की फसल के पककर तैयार होने का होता है. मेष संक्रांति होने पर किसान नई फसल की कटाई की खुशी में धूमधाम से बैसाखी मनाते हैं. साथ ही सूर्य देव की पूजा करते हैं, दान करते हैं.

साल में 2 ऐसे पर्व आते हैं जिनकी तारीख सूर्य के गोचर से तय होती है. मकर संक्रांति - जब सूर्य गोचर करके मकर राशि में आते हैं और बैसाखी - जब सूर्य गोचर करके मेष राशि में आते हैं. इसे मेष संक्रांति भी कहते हैं. ज्‍योतिष में ग्रहों के राजा सूर्य के हर राशि परिवर्तन को संक्रांति कहा जाता है. इसलिए बैसाखी को बैसाखी संक्रांति भी कहते हैं. पंजाब-‍हरियाणा में सबसे ज्‍यादा बैसाखी की धूम देखने को मिलती है.

बैसाखी 2026 कब है?

द्रिक पंचांग के अनुसार, 14 अप्रैल की सुबह 09:38 बजे सूर्य गोचर करके मेष राशि में आएंगे. इसी दिन बैसाखी मनाई जाएगी. बैसाखी के दिन पुण्‍य काल सुबह सूर्योदय 05:56 बजे से लेकर शाम 03:55 बजे तक रहेगा.

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मेष संक्रांति का देश-दुनिया पर प्रभाव

मेष राशि के स्‍वामी मंगल ग्रह हैं, जो सूर्य के मित्र ग्रह हैं. सूर्य मेष राशि में उच्‍च के होते हैं यानी कि सूर्य की ताकत बढ़ जाती है. इसके बाद गर्मी तेज हो जाती है. सूर्य की तीखी किरणें धरती को तपाती हैं. मौसम में बदलाव होने के साथ-साथ लोगों के जन-जीवन पर भी इसका असर दिखाई देता है.

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ज्‍योतिषाचार्यों के अनुसार इस साल मेष संक्रांति मेष, वृषभ, सिंह और मकर राशि वालों के लिए शुभ साबित हो सकती है. यानी कि करियर में उन्‍नति, आय बढ़ने, आत्‍मविश्‍वास में बढ़ोतरी, सेहत में सुधार होने के योग हैं. वहीं वृश्चिक, कन्‍या राशि वालों को अशुभ फल मिल सकता है. इन दोनों राशि वालों को गुस्‍से, विवाद और जल्‍दबाजी से बचने की सलाह है.

इसके अलावा सोना-चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती हैं. साथ ही तेल, घी, समेत कई दैनिक उपयोग की चीजें भी महंगी हो सकती हैं. राजनीतिक उथल-पुथल रहेगी. सत्‍ता बदल सकती है. चूंकि आने वाले एक महीने में देश में 5 राज्‍यों में चुनाव होने हैं और नतीजे आने हैं. सूर्य भी इस दौरान 15 मई तक मेष में रहेंगे. लिहाजा कई राज्‍यों में रोचक नतीजे देखने को मिल सकते हैं.

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(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)