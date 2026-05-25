मंगलवार को इन नियमों का ध्यान रखकर करें बजरंगबाण का पाठ, हनुमान जी रखेंगे खुशहाल

Bajranj Baan Path Precautions Niyam: मई महीने की 26 तारीख को ज्येष्ठ मास का बड़ा मंगल पड़ रहा है. बड़ा मंगल हनुमान जी की कृपा पाने के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है. कहा जाता है कि मंगलवार को बजरंगबाण का पाठ करने से हनुमानजी की विशेष कृपा दृष्टि रहती है.
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Bajrang Baan Path Niyam: पुरुषोत्तम मास का प्रत्येक मंगलवार हनुमान जी की पूजा-अर्चना के लिए खास माना गया है. आमतौर पर लोग इस दिन हनुमान चालीसा, सुंदरकांड और बजरंगबाण का पाठ करते हैं. बजरंगबाण का प्रत्येक चौपाई मंत्र की तरह है. यानी इसका प्रभाव मंत्र जितना शक्तिशाली माना गया है. शास्त्रीय मान्यताओं के मुताबिक, अगर मंगलवार को विधि-विधान से बजरंगबाण का पाठ किया जाता है, तो हर प्रकार के मुश्किलों का हल अपने आप निकल जाता है. लेकिन, बजरंग बाण के पाठ का फायदा तभी होता है, जब इसे शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार किया जाए. चूंकि, बजरंगबाण की चौपाइयां मंत्र की प्रभावशाली होते हैं इसलिए इसका पाठ करने से पहले नियम को जान लेना जरूरी होता है, नहीं तो विपरीत असर हो सकता है.
अधूरा ना छोड़ें पाठ- बजरंगबाण का पाठ शुरू करने के बाद उसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि इसका अधूरा पाठ हनुमान जी की कृपा प्राप्ति के लिए अच्छा नहीं माना गया है.
हनुमान चालीसा का पाठ भी है जरूरी- शास्त्र कहते हैं कि बजरंगबाण का पाठ करने के बाद हनुमान चालीसा का भी पाठ करना चाहिए. ऐसा करने से पाठ का संपूर्ण लाभ मिलता है. साथ ही हनुमान जी प्रसन्न होकर मनोकामना पूर्ण करते हैं.
कैसा होना चाहिए पहनावा- मंगलवार के दिन बजरंगबाण का पाठ करने से पहले पहनावे का भी विशेष ख्याल रखना चाहिए. हनुमान जी से जुड़े किसी भी अनुष्ठान में लाल रंग के वस्त्र को विशेष महत्व दिया गया है. इसलिए, बजरंगबाण का पाठ लाल रंग का वस्त्र पहनकर करना चाहिए.
सात्विक विचार और आहार का रखें ख्याल- बजरंगबाण का पाठ करने वालों को सात्विक आहार और विचार पर विशेष जोर देना चाहिए. बजरंगबाण का पाठ करने वालों को नॉनवेज और शराब इत्यादि तामसिक पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. ऐसा करने पर पाठ का कोई फल प्राप्त नहीं होता.
पाठ समय का रखें ध्यान- हनुमान जी के भक्तों को बजरंगबाण के पाठ के समय और मुहूर्त का भी खास ध्यान रखना चाहिए. ब्रह्म मुहूर्त में बजरंगबाण का पाठ सबसे अच्छा माना गया है. इसके अलावा शाम के समय भी इसका पाठ किया जा सकता है.
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शास्त्रों की मानें तो बजरंगबाण का पाठ किसी भी मंगलवार से शुरू किया जा सकता है. चूंकि, इस वक्त ज्येष्ठ महीना चल रहा है तो इस महीने के किसी भी मंगलवार से इसका पाठ शुरू किया जा सकता है. ज्येष्ठ का महीना हनुमान जी की उपासना के लिए बेहद शुभ और मंगलकारी माना गया है.
(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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