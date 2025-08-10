Balram Jayanti 2025: संतान सुख और लंबी आयु के लिए कब रखा जाएगा हलछठ व्रत! जानें बलराम जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम
Balram Jayanti 2025: संतान सुख और लंबी आयु के लिए कब रखा जाएगा हलछठ व्रत! जानें बलराम जयंती का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और नियम

Balram Jayanti 2025: रक्षाबंधन के 6 दिन बाद बलराम जयंती मनाई जाती है. बलराम जयंती मनाई की पूजा विधि, नियम क्या है इस कड़ी में जानेंगे साथ पूजा के लिए शुभ मुहूर्त भी जानेंगे.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Aug 10, 2025, 11:55 AM IST
Balram Jayanti 2025
Balram Jayanti 2025

Hal Shashti or Harchat 2025: भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली षष्ठी तिथि को बलराम जयंती मनाई जाती है जिसे हलछठ व्रत भी कहा जाता है. इसे हलछठ, ललही छठ या रांधण छठ के रूप में भी जाना जाता है. बलराम जयंती पर भगवान श्रीकृष्ण के बड़े भाई बलराम दाऊ की पूजा की जाती है. ऐसी मान्यता है कि इस दिन ही बलरामजी का जन्म हुआ. हलछठ व्रत संतान के सुख और उनकी लंबी आयु के लिए रखा जाता है. 

हलछठ व्रत कब है
हिंदू पंचांग के अनुसार, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि 14 अगस्त को सुबह के समय 04 बजकर 23 मिनट पर शुरु होकर तिथि का समापन 15 अगस्त को सुबह के समय 02 बजकर 07 मिनट पर होगा. हिंदू पंचांग के अनुसार उदया तिथि में हलछठ का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा. हलछठ व्रत यानी बलराम जयंती जन्माष्टमी से पहले रखा जाता है. आइए बलराम जयंती के लिए शुभ मुहुर्त देख लें

हलछठ पूजन मुहूर्त 2025
ब्रह्म मुहूर्त- 04:23 AM से लेकर 05:07 AM तक.
अभिजित मुहूर्त- 11:59 AM से लेकर 12:52 PM तक.
विजय मुहूर्त- 02:37 PM से लेकर 03:30 PM तक.
गोधूलि मुहूर्त- 07:01 PM से लेकर 07:23 PM तक.
अमृत काल- 06:50 AM से लेकर 08:20 AM तक.

हलछठ व्रत पूजा विधि
हलछठ व्रत या बलराम जयंती के दिन सूर्योदय से पूर्व उठें औरस्नान आदि कर स्वच्छ कपड़े पहनें. 
सूर्यदेव को जल अर्पित करिए. 
इसके बाद एक चौकी में भगवान कृष्ण और भगवान बलराम की प्रतिमा को स्थान दीजिए. 
बलराम जी हलधर हैं. ऐसे में उनकी प्रतिमा के पास एक हल रखें और फिर पूजा शुरू करें. 
भगवान को चंदन लगाएं, फूल, माला भी अर्पित करें.
अब सच्चे मन से आरती करें. भोग में फल, मिठाई भगवान को अर्पित करें. 

हलछठ व्रत के नियम
हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार, बलराम जयंती यानी  हलछठ व्रत के दिन व्रती महिलाओं को हल से जुती धरती पर नहीं गलती से भी नहीं चलना चाहिए. इसके अलावा हल से जुते हुए अन्न को को भी इस दिन नहीं खाना चाहिए. हलछठ व्रत के दिन साग-सब्जी के अलावा गाय के दूध दही आदि नहीं सेवन करने का नियम है.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Balram Jayanti 2025

