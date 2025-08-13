Balram Jayanti 2025: 14 अगस्त को हलषष्ठी पर मनेगा दाऊ जी का जन्मोत्सव, जानें बलराम जयंती का शुभ मुहूर्त और पूजन विधि

Balram Jayanti 2025 Kab Hai: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी से पहले बलराम दाऊ का जन्मोत्सव मनाया जाता है. हर साल भाद्रपद कृष्ण षष्ठी तिथि पर बलराम जयंती मनाने का विधान है. इस दिन को हलषष्ठी या हरछठ त्योहार के रूप में भी जाना जाता है. बलराम भगवान शेष नाग के अवतार हैं और श्रीकृष्ण के बड़े भाई हैं. बलराम जी हल को शस्त्र के रूप में धारण करते हैं इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है. हलषष्ठी व्रत पर माताएं संतान की लंबी आयु की कामना के साथ व्रत का संकल्प करती हैं और उनकी सुख-समृद्धि व उन्नति का आशीर्वाद भगवान बलराम से करती हैं.

कब है बलराम जयंती? (Balram Jayanti 2025 Date)

भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि परबलराम जयंती मनाई जाती है. वैदिक पंचांग के अनुसार, 14 अगस्त को सुबह 4.23 बजे षष्ठी तिथि शुरू हो रही है और 15 अगस्त को सुबह 2.07 बजे तक तिथि का समापन हो रहा है. इस करह उदिया तिथि में हलषष्ठी व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा.

बलराम जयंती पर पूजा का शुभ मुहूर्त (Balram Jayanti 2025 Shubh Muhurt)

हलषष्ठी या बलराम जयंती के दिन पूजा के लिए कुछ अबूझ मुहूर्त होंगे. आइए सभी मुहूर्त देखें.

सुबह 4.23 बजे से लेकर सुबह 5.07 बजे तक ब्रह्म मुहूर्त.

दोपहर 11.59 बजे से लेकर दोपहर 12:52 बजे तक अभिजीत मुहूर्त.

दोपहर दोपहर 2.37 बजे से लेकर दोपहर 3:30 बजे तक विजय मुहूर्त.

शाम 7.01 बजे से लेकर शाम 7.23 बजे तक गोधूलि मुहूर्त.

बलराम जयंती पर कैसे करें पूजा? (Balram Jayanti 2025 Puja Vidhi)

बलराम जयंती के दिन सुबह स्नानादि कर लें.

मन ही मन बलराम भगवान को ध्यानकर व्रत-पूजा का संकल्प लें.

संतान के सुख और लंबी आयु की भगवान से कामना करें.

अब पूजा के लिए घर के पूजा स्थल को गंगाजल से शुद्ध कर लें.

एक चौकी पर स्वच्छ वस्त्र बिछाएं और श्रीकृष्ण और बलराम जी की प्रतिमा स्थापित करें.

अब भगवान को चंदन, फूल, माला, रोली के साथ ही अक्षत, दूर्वा, तुलसी आदि अर्पित करें.

फल, मिठाई, महुआ और चावल भोग के रूप में अर्पित करें.

वो चावल जिसके धान को हल से न जोता जाए उसे उसी चावल को पूजा में रखें. ऐसे चावल को पसई कहते हैं.

अंत में संतान की लंबी उम्र और सुख की कामना के साथ आरती कर पूजा संपन्न करें.

