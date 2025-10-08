Advertisement
घर की इस दिशा में लगाएं बांस का पौधा, धन-दौलत में होगी चौगुनी वृद्धि, घर-परिवार रहेगा खुशहाल

Bamboo Plant Vastu Tips: वास्तु शास्त्र में बांस के पौधे को शुभ और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करने वाला माना गया है. आइए जानते हैं कि बांस के पौधे को घर की किस दिशा में लगाना शुभ होता है.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 08, 2025, 07:51 PM IST
Bamboo Plant Vastu: आपने कई लोगों के घरों और दफ्तरों में बांस का पौधा सजा हुआ देखा होगा. यह न केवल सुंदरता बढ़ाने के लिए लगाया जाता है, बल्कि वास्तुशास्त्र में भी इसका विशेष महत्व बताया गया है. माना जाता है कि यह पौधा घर के वातावरण से नकारात्मक ऊर्जा को दूर करके सकारात्मकता का संचार करता है. हालांकि, इसका पूरा लाभ तभी मिलता है जब इसे सही दिशा और स्थान पर रखा जाए. गलत दिशा में लगाने से यह शुभ की जगह अशुभ परिणाम भी दे सकता है. ऐसे में आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार बांस का पौधा कहां लगाना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं.

घर में बांस का पौधा रखने का सही स्थान

वास्तुशास्त्र के अनुसार, बांस का पौधा घर के ड्राइंग रूम या लिविंग रूम में रखना शुभ माना जाता है. ऐसा करने से परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बना रहता है. यह पौधा घर के वातावरण को शांत और संतुलित बनाता है. सही स्थान पर रखने से यह सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ाता है और जीवन में सुख-शांति और सौभाग्य का आगमन करता है.

किस दिशा में लगाएं बांस का पौधा

वास्तु के मुताबिक, बांस के पौधे को घर या ऑफिस की पूर्व दिशा में रखना सबसे उत्तम होता है. यह दिशा सूर्य की ऊर्जा से जुड़ी होती है, जो समृद्धि और विकास का प्रतीक है. इसके अलावा, उत्तर दिशा में भी बांस का पौधा लगाना लाभदायक माना गया है. यदि आप लंबे समय से आर्थिक समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो पूर्व या उत्तर दिशा में बांस का पौधा लगाना धन-संपत्ति में वृद्धि और आर्थिक स्थिरता लाने में सहायक होता है.

यह भी पढ़ें: घर के ईशान कोण में है वास्तु दोष तो नहीं मिलेगा पूजा का फल, हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

बांस के पौधे से जुड़ी वास्तु सावधानियां

बांस का पौधा कभी भी बाथरूम या टॉयलेट के पास नहीं रखना चाहिए. इसे रसोईघर में रखने से भी बचना चाहिए. यह पौधा हमेशा साफ-सुथरे स्थान पर रखें, गंदे स्थान पर रखने से शुभ फल नहीं मिलते. पौधे के पानी को समय-समय पर बदलते रहें. लाल रिबन से बंधा हुआ बांस का पौधा रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। यह उन्नति और सफलता के मार्ग खोलता है.

घर में बांस का पौधा लगाने के फायदे

वास्तु के अनुसार, सही दिशा में लगाया गया बांस का पौधा घर की आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाता है और अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करता है. यह परिवार के सदस्यों की बंद किस्मत को खोलने और नए अवसर प्रदान करने में सहायक होता है. बिजनेस में उन्नति, सफलता और सौभाग्य बढ़ाने के लिए भी इसे शुभ माना गया है. बांस का पौधा घर के वातावरण में शांति, संतुलन और समृद्धि का प्रतीक है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

