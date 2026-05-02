Mahabharata Facts: कृष्ण के सुदर्शन चक्र से भी ज्यादा घातक थे इनके 3 बाण, जानें उस योद्धा की कहानी जो अकेले खत्म कर सकता था महाभारत

Mahabharata Facts: महाभारत के युद्ध में एक से बढ़कर एक शूरवीर हुए, लेकिन एक योद्धा ऐसा भी था जिसने कुरुक्षेत्र की रणभूमि में कदम रखे बिना ही पूरे युद्ध का रुख बदल दिया. भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र बर्बरीक की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि वे मात्र तीन बाणों से पूरी दुनिया को जीतने का सामर्थ्य रखते थे. कहा जाता है कि अगर बर्बरीक चाहते तो सिर्फ तीन बाण में महाभारत युद्ध को पल भर में समाप्त कर सकते थे. गूगल पर अधिकांश लोग इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हैं कि आखिर महाभारत काल का वह योद्धा कौन था, जो महज तीन बाणों के प्रयोग से युद्ध को समाप्त कर सकता था. आइए, जानते हैं महाभारत में जुड़े इस दिलचस्प प्रसंग के बारे में.

ब्रह्मा जी बर्बरीक को क्यों दिया था श्राप

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, पूर्व जन्म में बर्बरीक एक यक्ष थे. एक बार उन्होंने भगवान विष्णु के सामने यह दावा कर दिया कि पृथ्वी से अधर्म को मिटाने के लिए प्रभु को अवतार लेने की आवश्यकता नहीं है, वे खुद ही सभी दुष्टों का संहार करने में सक्षम हैं. इस अहंकार को देख ब्रह्मा जी ने उन्हें श्राप दिया कि उनका जन्म दैत्य कुल में होगा और आखिरकार भगवान विष्णु ही उनके अंत का कारण बनेंगे. कहा जाता है कि बाद में क्षमा याचना करने पर विष्णु जी ने उन्हें कलियुग में पूज्य होने का वरदान दिया.

कैसे नाम पड़ा बर्बरीक?

द्वापर युग में बर्बरीक का जन्म भीम के पुत्र घटोत्कच और नागकन्या अहिलावती के यहां हुआ. उनके घुंघराले केशों के कारण उनका नाम बर्बरीक पड़ा. वे बचपन से ही धर्मपरायण और अजेय थे. अपनी माता से मिले संस्कारों के कारण उन्होंने हमेशा निर्बलों और असहायों की रक्षा करने का संकल्प लिया.

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शिव की उपासना से मिले थे 3 दिव्य बाण

बर्बरीक ने महादेव की घोर तपस्या कर तीन दिव्य बाण प्राप्त किए थे, जो संसार की किसी भी सेना को क्षण भर में भस्म कर सकते थे. बर्बरीक का पहला बाण उन सभी लक्ष्यों को चिह्नित करता था जिन्हें नष्ट करना हो. जबकि, दूसरा बाण उन लक्ष्यों को सुरक्षित रखता था जिन्हें बचाना हो. इसके अलावा तीसरा बाण चिह्नित किए गए समस्त शत्रुओं का अंत कर वापस तरकश में लौट आता था.

जब कुरुक्षेत्र का युद्ध निकट आया, तब बर्बरीक ने अपनी माता से आशीर्वाद मांगा. माता ने उनसे एक कठिन वचन लिया- "जो पक्ष हार रहा होगा, तुम हमेशा उसी की ओर से लड़ोगे." श्रीकृष्ण जानते थे कि यह वचन घातक सिद्ध होगा, क्योंकि बर्बरीक जिस भी पक्ष में शामिल होते, दूसरा पक्ष कमजोर हो जाता और नियम के तहत उन्हें फिर पाला बदलना पड़ता. इस प्रकार वे दोनों ओर की सेनाओं का विनाश कर देते.

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श्रीकृष्ण ने कैसे मांगा बर्बरीक का सिर

बर्बरीक की शक्ति को परखने के लिए श्रीकृष्ण ने ब्राह्मण का वेष धारण किया. उन्होंने चुनौती दी कि क्या वे एक बाण से पीपल के वृक्ष के सभी पत्तों को भेद सकते हैं? बर्बरीक ने बाण चलाया और देखते ही देखते सभी पत्ते बिंध गए. यहां तक कि वह पत्ता भी बाण की जद में आ गया जिसे श्रीकृष्ण ने अपने पैर के नीचे दबा रखा था. युद्ध के संतुलन को बनाए रखने और धर्म की रक्षा के लिए श्रीकृष्ण ने दान में बर्बरीक का शीश मांग लिया. एक सच्चे दानवीर की तरह बर्बरीक ने हंसते-हंसते अपना शीश प्रभु के चरणों में अर्पित कर दिया, लेकिन उनकी एक अंतिम इच्छा थी- संपूर्ण महाभारत युद्ध को अपनी आंखों से देखना.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)