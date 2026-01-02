Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी से कौन-कौन से शुभ कार्य कर सकते हैं शुरू, जानें इस दिन क्या करें और क्या नहीं

Basant Panchami 2026 Auspicious Works: बसंत पंचमी का दिन कुछ कार्यों को शुरू करने के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी के दिन कौन-कौन से शुभ या मांगलिक कार्य कर सकते हैं और इस दिन क्या करना चाहिए क्या नहीं.
Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी का त्योहार हर साल माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है. हिंदू पंचांग के अनुसार, इस साल तिथि 23 जनवरी को पड़ेगी. ऐसे में इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी को मनाया जाएगा. पौराणिक मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक, बसंत पंचमी से कुछ शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं. चूंकि, बसंत पंचमी का दिन ज्ञान और बुद्धि की देवी मां सरस्वती को समर्पित है, इसलिए इस दिन विद्या की देवी की विशेष पूजा अर्चना की जाती है. इसके अलावा बसंत पंचमी का दिन विद्यारंभ के लिए अत्यंत शुभ और मंगलकारी माना गया है. मान्यता है कि इस दिन बच्चों का विद्यारंभ कराने से उनकी बुद्धि प्रखर होती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी से कौन-कौन से शुभ कार्य शुरू किए जा सकते हैं और इस दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं.
विद्यारंभ और शिक्षा की शुरुआत
चूंकि यह दिन मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस है, इसलिए बच्चों की शिक्षा की शुरुआत (अक्षर ज्ञान) के लिए इससे उत्तम दिन कोई और नहीं हो सकता. मान्यता है कि इस दिन विद्यारंभ संस्कार कराने से बच्चों की बुद्धि प्रखर होती है और उन्हें जीवन भर मां शारदे का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
विवाह और मांगलिक कार्य
अक्सर शादियों के लिए शुभ नक्षत्र और तिथियों का मिलान करना पड़ता है, लेकिन बसंत पंचमी का पूरा दिन दोष रहित होता है. अगर आप विवाह के बंधन में बंधना चाहते हैं या सगाई (रोका) जैसी रस्में करना चाहते हैं, तो यह तिथि सर्वोत्तम है. इस दिन संपन्न हुए विवाह संबंधों में प्रेम और सामंजस्य बना रहता है.
गृह प्रवेश और भूमि पूजन
नया घर लेना हो, मकान का निर्माण शुरू करना हो या नए घर में प्रवेश (गृह प्रवेश) करना हो, बसंत पंचमी का दिन इन कार्यों के लिए अत्यंत शुभ है. ज्योतिष के अनुसार, इस दिन किया गया भूमि पूजन जातक को सुख-समृद्धि और मानसिक शांति प्रदान करता है.
मुंडन और अन्य धार्मिक संस्कार
बच्चों का मुंडन संस्कार हो, जनेऊ धारण करना हो या घर में सुख-शांति के लिए हवन-पूजन करवाना हो, बसंत पंचमी इन सभी आध्यात्मिक कार्यों के लिए सिद्ध तिथि मानी जाती है. ऐसे में अगर आप चाहें तो इस दिन मुंडन संस्कार करा सकते हैं.
नए व्यापार और यात्रा का शुभारंभ
अगर आप नई दुकान खोलना चाहते हैं, नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं या किसी महत्वपूर्ण बिजनेस डील पर हस्ताक्षर करने वाले हैं, तो 23 जनवरी का दिन आपके लिए सफलता के द्वार खोल सकता है. साथ ही, किसी तीर्थ यात्रा पर निकलने के लिए भी यह दिन अत्यंत शुभ है.
