Basant Panchami kab hai : बसंत पंचमी के दिन विद्या और ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा होती हैं. इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी की जाती है. इसके पीछे एक खास वजह है.
Basant Panchami 2026 : बसंत पचंमी हिंदू धर्म के प्रमुख पर्व में से एक है. यह पर्व विद्या, ज्ञान और कला की देवी सरस्वती जी को समर्पित है. साथ ही यह ठंड के बाद वसंत ऋतु के आगमन का भी प्रतीक है. बसंत पंचमी के दिन वासंती रंग (पीला रंग) पहनकर मां सरस्वती की पूजा करने से विद्या, बुद्धि का वरदान मिलता है. इसके साथ ही बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा भी जाती है. कामदेव प्रेम और आकर्षण के देवता है, बसंत पंचमी के दिन उनकी पूजा करने से जीवन में प्यार बढ़ता है. दांपत्य जीवन में मजबूती आती है. लेकिन बसंत पंचमी के दिन कामदेव की पूजा क्यों जाती है, जानिए.
बसंत पंचमी पर कामदेव की पूजा क्यों?
धर्म-शास्त्रों में वसंत ऋतु को सभी ऋतुओं का राजा बताया गया है. यह ऋतु आते ही प्रकृति में बहार आ जाती है. मौसम खुशनुमा हो जाता है. पौराणिक मान्यता के अनुसार, बसंत पंचमी के दिन प्रेम के देवता कामदेव और उनकी पत्नी रति भी स्वर्ग से धरती पर आते हैं. प्रकृति हरियाली और फूलों का श्रृंगार करती है. कामदेव और रति नृत्य करते हैं. उनके नृत्य से पशु-पक्षियों और मानव जाती में प्रेम और काम की भावना जागृत होती है. इसलिए बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा करते हैं ताकि लोगों के प्रेम संबंधों और वैवाहिक जीवन में मिठास और तालमेल बढ़े.
कामदेव और रति की पूजा विधि
जिन लोगों के जीवन में प्रेम की कमी है या वैवाहिक जीवन में समस्या है, वे बसंत पंचमी के दिन कामदेव और रति की पूजा जरूर करें. इससे लव लाइफ और मैरिड लाइफ में प्रेम बढ़ता है. बसंत पंचमी के दिन काम देव और रति की पूजा करने के लिए सुबह स्नान करके पीले रंग के वस्त्र धारण कर लें. फिर अपने जीवनसाथी या लव पार्टनर के साथ कामदेव और रति को पीले फूलों, गुलाब, अक्षत, पान, सुपारी, इत्र, चंदन, माला, फल, मिठाई, सौंदर्य सामग्री आदि अर्पित करके पूजा करें. 'ओम कामदेवाय विद्महे, रति प्रियायै धीमहि, तन्नो अनंग प्रचोदयात्' मंत्र का जाप करें. इससे कामदेव प्रसन्न होते हैं. यदि विवाह में देरी हो रही है तो इस दिन देवी रति को 16 श्रृंगार चढ़ाएं.
