Basant Panchami 2026: पढ़ाई में बच्चा है कमजोर? तो करें बसंत पंचमी पर ये उपाय, करियर और नौकरी में मिलेगी सफलता

Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की विशेष पूजा आराधना की जाती है. बसंत पंचमी इस साल 23 जनवरी 2026 दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी. मां सरस्वती ज्ञान, बुद्धि और कला की अधीष्ठात्री देवी हैं. बसंत पंचमी साल 2026 में 23 जनवरी को मनाई जा रही है. सरस्वती पूजा के दिन अगर कुछ विशेष उपाय करें तो ऐसे लोगों के बच्चों की पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा होता है और छात्रों की एकाग्रता बढ़ती है. कलाकारों और करियर में आगे बढ़ने के लिए बसंत पंचमी के दिन उपाय कर सकते हैं.

पढ़ाई में मन लगाने के लिए उपाय

अगर आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है, एकाग्रता नहीं रहती तो एक उपाय बसंत पंचमी पर करें. इसके लिए पढ़ाई वाली जगह पर या बच्चे के कमरे में मां सरस्वती की फोटो लगाएं और बसंत पंचमी के दिन माता को फल चढ़ाएं, पढ़ाई से पहले माता सरस्वती का बच्चे को ध्यान करवाएं. इससे पढ़ाई में कमजोर बच्चा भी पढ़ाई में मन लगाएगा और अच्छा प्रदर्शन कर पाएगा.

बच्चे के सौभाग्य और सफलता के लिए करें ये उपाय

बसंत पंचमी पर मां सरस्वती की पूजा करें और बच्चे के नाम पर दान करें. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को उसके बच्चे के लिए अगर कलम, कॉपी या फिर उसकी पढ़ाई की फीस दे सकते हैं. धन का दान करें. मां सरस्वती प्रसन्न होकर आपके बच्चे को सुख, सौभाग्य और सफलता का आशीर्वाद प्राप्त होता है.

पेन का करें उपाय

बच्चा किसी परीक्षा-प्रतियोगिता की तैयारी में जुटा है तो मां सरस्वती के आशीर्वाद से मनचाही सफलता पा सकता है. बसंत पंचमी के दिन पीले पैन लें और मां सरस्वती के सामने रखें. हल्दी, रोली, अक्षत माता को चढ़ाएं. अब उस पेन को उठाकर विद्या की देवी का आशीर्वाद समझकर पास रखें और उसी पेन से परीक्षा या प्रतियोगिता में बैठें. ध्यान रहे कि पेन की बॉडी पीली हो और स्याही वही हो जो परीक्षा में इस्तेमाल कर सकें. मेहनत और किस्मत का पूरा साथ मिलेगा.

बच्चे के करियर और नौकरी के लिए करें उपाय

नौकरी या बिजनेस में आपका बच्चा सफल हो इसके लिए बसंत पंचमी के दिन सफेद चंदन लें और माता को चढ़ा दें. इसके बाद इस सफेद चंदन से बच्चे का तिलक करें. जरूरतमंद बच्चों को किताब बांटें और पढ़ाई से जुड़ी चीजें दान करें. बेचे के करियर में सफलता के रास्ते खुल जाएंगे.

बच्चों की पढ़ाई शुरू करने का श्रेष्ठ दिन

घर का छोटा बच्चा जो पढ़ाई की शुरुआत करने ही वाला है. उस बच्चे की पढ़ाई बसंत पंचमी के दिन शुरू करवाएं. विद्यारंभ संस्कार बसंत पंचमी पर करवाएं तो इससे बच्चा पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करेंगे.

