Basant Panchami kab hai : बसंत पंचमी का दिन बहुत खास होता है और यह दिन मां सरसवती का आशीर्वाद लेने के लिए विशेष होता है. इस दिन किए गए उपाय करियर में भी तरक्‍की दिलाते हैं और स्‍टूडेंट्स को सफलता देते हैं. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 20, 2026, 10:26 AM IST
Basant Panchami Upay: बसंत पंचमी का पर्व मां सरस्‍वती के प्राकट्य का उत्‍सव है. यह त्‍योहार स्‍टूडेंट्स, शिक्षा जगत से जुड़े लोगों, लेखकों, आर्टिस्‍ट, करियर प्रोफेशनल्‍स के लिए विशेष होता है. विद्या और संगीत की देवी मां सरस्‍वती की पूजा करने से बुद्धि और एकाग्रता बढ़ती है. करियर में सफलता मिलती है. साथ ही इस दिन कामदेव की भी पूजा की जाती है. 

बसंत पंचमी कब है? 

हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है. पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 23 जनवरी को सुबह 02 बजकर 28 मिनट पर शुरू होगी और 24 जनवरी को सुबह 01 बजकर 46 मिनट पर समाप्‍त होगी. लिहाजा वसंत पंचमी पर्व 23 जनवरी को मनाई जाएगी. बसंत पचंमी पर पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त 23 जनवरी की सुबह 07 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 33 मिनट तक है. 

बसंत पंचमी के उपाय 

पढ़ाई में आ रही रुकावट या असफलता से बचने के उपाय - यदि पढ़ाई में बाधा आ रही है या मनचाही सफलता नहीं मिल पा रही है तो बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करें. पूजा में उन्‍हें पीले फूल चढ़ाएं. लड्डू, मोदक, केसरी मीठे चावल का भोग लगाएं. यह उपाय बुद्धि और ज्ञान बढ़ाएगा. साथ ही सफलता देगा. 

करियर में प्रमोशन पाने का उपाय - शिक्षा और करियर में ग्रोथ पाने के लिए सरस्‍वती माता की पूजा करें. साथ ही सरस्‍वती जी के मंत्र “ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयकारी, वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा.” का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके अलावा ‘ॐ सरस्वत्यै नमः’, ‘ॐ ह्रीं ऐं ह्रीं सरस्वत्यै नमः’, ‘ॐ ऐं ह्रीं क्लीं महासरस्वती देव्यै नमः’ और ‘ॐ भूर्भुवः स्वः सरस्वती देव्यै इहागच्छ इह तिष्ठ’ का भी जाप कर सकते हैं. 

धन प्राप्ति के उपाय - बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ भगवान विष्णु की पूजा भी करें. साथ ही विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें. इससे जीवन में आ रही परेशानियां भी दूर होंगी और सुख-समृद्धि बढ़ेगी. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

