Saraswati Puja 2026: मां सरस्वती की उपासना में न रह जाए कोई कमी, बसंत पंचमी के लिए नोट करें पूजा सामग्री लिस्ट

Basant Panchami 2026 Puja Samagri List: 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का पर्व मनाया जाएगा. पूजा के लिए किन पूजा सामग्रियों की जरूरत होगी, आइए इस बारे में विस्तार से जानें.
Trending Photos
Sarawati Puja 2026: इस साल बसंत पंचमी पर सरस्वती पूजा का पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन मां शारदे की भव्य पूजा आराधना की जाएगी. मान्यता है कि बसंत पंचमी पर ही देवी सरस्वती का जन्मोत्सव मनाया जाता है. ऐसी धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ज्ञान और विद्या की देवी माता शारदा की पूजा करने से बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है. कला और शिक्षा के क्षेत्र में भक्त को सफलता मिलती है. आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि सरस्वती पूजा के लिए किन सामग्रियों का होना जरूरी है जिनके बिना पूजा अधूरी मानी जा सकती है.
सरस्वती पूजा की सामग्री लिस्ट
माता सरस्वती की प्रतिमा या तस्वीर, लकड़ी की चौकी
पीले रंग का वस्त्र, पीली साड़ी या चुनरी
जल के लिए कलश, पूजा की थाली
आम के पत्ते, पीले फूल और पीले फूलों की माला
अक्षत, सिंदूर, हल्दी, सुपारी.
धूप-दीप, घी, दीया बाती, बूंदी, बूंदी के लड्डू, खीर
सेब, केला, बेर, अमरूद.
संतरा, शकरकंदी, मौसमी फल
बसंत पंचमी 2026 सरस्वती पूजा का शुभ मुहूर्त
माघ माह की पंचमी तिथि शुरू- 23 जनवरी 2026 को मध्यरात्रि 2:28 बजे से.
माघ माह की पंचमी तिथि का समापन- 24 जनवरी 2026 को मध्यात्रि 1:46 बजे.
सरस्वती पूजा मुहूर्त- 23 जनवरी को सुबह 7:13 मिनट से लेकर दोपहर 12:33 मिनट तक
बसंत पंचमी का महत्व क्या है?
बसंत पंचमी को माता सरस्वती के निमित्त पूजा उपासना करने का विधान है. मां सरस्वती ज्ञान, संगीत, कला, विज्ञान से लेकर शिल्प-कला आदि की अधिष्ठात्री देवी हैं. श्री पंचमी और सरस्वती पूजा के नाम से भी लोग इस पर्व को जानते हैं. बसंत पंचमी के दिन पीले या सफेद वस्त्र पहनना अति शुभ माना जाता है. मान्यता है कि ये दोनों रंग मां सरस्वती को प्रिय हैं. सफेद पवित्रता और पीला रंग शुभता का प्रतीक है. मां सरस्वती की पूजा करने भक्त को ज्ञान का आशीर्वाद प्राप्त होता है.
नोट- दिशा और जगह के अनुसार समय में कम ज्यादा बदलाव हो सकते हैं.
(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.
और पढ़ें- Palm Shape: कठोर कोमल या बड़ी... हथेली की बनावट से जानें किसी व्यक्ति के गहरे रहस्य
और पढ़ें- Vastu Tips: दिक्कतों को दूर करेंगे गुलाब के ये अचूक उपाय, धन और सम्मान दोनों मिलेगा
और पढ़ें- याज्ञवल्क्य सरस्वती स्तोत्रम् का पाठ कर पाएं मां शारदा से विद्या का आशीर्वाद!