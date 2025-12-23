Basant Panchami 2026: बसंत पंचमी कब है, नोट कर लें सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त और विशेष उपाय

Advertisement
Basant Panchami 2026 Date: विद्या, ज्ञान और बुद्धि की प्राप्ति के लिए माता सरस्वती की उपासना का विधान है. हर साल माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर माता सरस्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. ऐसे में आइए जानते हैं कि 2026 में बसंत पंचमी कब मनाई जाएगी और सरस्वती पूजन के लिए शुभ मुहूर्त क्या है.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Dec 23, 2025, 09:19 PM IST
Basant Panchami 2026: सनातन धर्म में माता सरस्वती को ज्ञान, भक्ति, विद्या और बुद्धि की देवी कहा गया है. हर साल माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है. इस दिन ज्ञान की देवी माता सरस्वती की विशेष पूजा-अर्चना की जाती है. कहते हैं कि मां सरस्वती की उपासना से अज्ञानता दूर होती है. इसलिए इस दिन विद्यार्थियों के लिए बेहद महत्व रखता है. चूंकि, माता सरस्वती को संगीत की देवी भी कहा जाता है, इसलिए इनकी उपासना से कोई व्यक्ति संगीत में महारथी बन सकता है. वसंत पंचमी का दिन विद्यारंभ के लिए भी खास माना गया है. यही वजह है कि लोग इस दिन बच्चों का विद्यारंभ कराते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा कब मनाई जाएगी. 

बसंत पंचमी 2026 डेट व शुभ मुहूर्त

दृक पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि की शुरुआत 22 जनवरी 2026 को देर रात 2 बजकर 28 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि की समाप्ति 23 जनवरी को देर रात 1 बजकर 46 मिनट पर होगी. ऐसे में उदया तिथि की मान्यता के अनुसार, बसंत पंचमी यानी सरस्वती पूजा 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. 

सरस्वती पूजन का शुभ समय

बसंत पंचमी के दिन सरस्वती पूजा के लिए शुभ समय सुबह 7 बजकर 12 मिनट से लेकर दोपहर 12 बजकर 32 मिनट तक रहेगा. यानी माता सरस्वती की पूजा और विद्यारंभ के लिए कुल 5 घंटे 20 मिनट का समय मिलेगा. इस मुहूर्त में माता सरस्वती की पूजा करने से विशेष शुभ फल प्राप्त होगा.  

सरस्वती पूजा मंत्र

या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता। 
नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः॥

ॐ ऐं ह्रीं श्रीं वाग्देव्यै सरस्वत्यै नमः।

ॐ अर्हं मुख कमल वासिनी पापात्म क्षयम्कारी 
वद वद वाग्वादिनी सरस्वती ऐं ह्रीं नमः स्वाहा।

ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः।

ॐ वागदैव्यै च विद्महे 
कामराजाय धीमहि। 
तन्नो देवी प्रचोदयात्‌। 

सरस्वति नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि 

या कुन्देन्दुतुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता।
या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना॥
या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता।
सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमामाद्यां जगद्व्यापिनीं।
वीणा-पुस्तक-धारिणीमभयदां जाड्यान्धकारापहाम्॥
हस्ते स्फटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थिताम्।
वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्॥

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं.

basant panchami 2026

