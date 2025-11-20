Advertisement
साल 2026 में बसंत पंचमी कब है? इतनी देर का है पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

Basant Panchami 2026 : ज्ञान, कला, संगीत की देवी मां सरस्‍वती की पूजा का महापर्व बसंत पंचमी आने वाला है. साल 2026 में बसंत पंचमी कब है और इस दिन पूजा के लिए कितना समय मिलेगा, जानिए. 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Nov 20, 2025, 10:51 AM IST
Basant Panchami 2026 Date : हिंदू धर्म में माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी मनाई जाती है. इस दिन मां सरस्‍वती की पूजा की जाती है. साथ ही इसी दिन भारत में बसंत ऋतु की शुरुआत मानी जाती है. इस दिन का बड़ा महत्‍व है. विद्यार्थियों और शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए बसंत पंचमी का दिन बहुत खास होता है. यह दिन छोटे बच्‍चों की विद्या आरंभ के लिए अत्‍यंत शुभ माना जाता है. साल 2026 में बसंत पंचमी कब है. 

बसंत पंचमी 2026 कब है? 

हिंदू पंचांग के अनुसार, बसंत पंचमी तिथि की शुरुआत 23 जनवरी 2026 के तड़के सुबह 02:28 पर होगी और इसका समापन 23 व 24 जनवरी 2026, शनिवार की मध्‍यरात्रि 01:46 बजे होगा. उदयातिथि के अनुसार बसंत पंचमी 23 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी. 

बसंत पंचमी 2026 पूजा मुहूर्त 

साल 2026 में बसंत पंचमी के दिन पूजा करने के लिए कुछ घंटों का शुभ मुहूर्त मिलता है. 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी के दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 07:15 बजे से लेकर दोपहर 12:50 बजे तक रहेगा. यानी कि पूजा करने के लिए करीब 5 घंटे का समय मिलेगा. 

सृजन का प्रतीक है बसंत पंचमी 

बसंत पंचमी पर्व लगभग पूरे देश में मनाया जाता है. इसे मनाने के तरीके और पूजा-पाठ में अलग-अलग जगह भिन्‍न तरीके हैं. यह दिन सृजन और उसकी ऊर्जा का प्रतीक है. माना जाता है कि इसी दिन देवी सरस्‍वती प्रकट हुईं थीं, इसलिए संगीत, कला और शिक्षा की देवी सरस्‍वती की पूजा इस दिन की जाती है. 

बसंत पंचमी के दिन पहने पीला रंग 

बसंत पंचमी के दिन बासंती रंग यानी कि पीला रंग पहनने का बड़ा महत्‍व है. बसंत पंचमी के दिन मां सरस्‍वती की पूजा में पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ होता है. साथ ही देवी सरस्‍वती को पीले रंग के फूल अर्पित करना, पीले रंग की मिठाई का भोग लगाना अच्‍छा माना जाता है. बसंत पंचमी के दिन से ही होली पर्व की तैयारियां भी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि बसंत पंचमी के 40 दिन बाद होली का पर्व आता है.

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

About the Author
author img
Shraddha Jain

ज़ी न्‍यूज में असिस्‍टेंट न्‍यूज एडिटर. पत्रकारिता में 15 वर्ष का अनुभव. दूरदर्शन, दैनिक भास्‍कर, BTv, चौथी दुनिया समेत कई संस्‍थानों में अपनी सेवाएं दी. धर्म-ज्‍योतिष, वास्‍तु व हस्‍तरेखा में गहरी...और पढ़ें

