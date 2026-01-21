Basant Panchami 2026: किस्मत खोल देंगे ये 5 शक्तिशाली राजयोग! बसंत पंचमी पर इस विधि से करें सरस्वती पूजा; नोट कर लें विधि

Basant Panchami 2026 Puja Vidhi: हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का पर्व ज्ञान, कला और संगीत की देवी मां सरस्वती को समर्पित है. साल 2026 में यह पर्व न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से बल्कि ज्योतिषीय दृष्टिकोण से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होने जा रहा है. ज्योतिषीय गणा के अनुसार इस साल बसंत पंचमी पर ग्रहों की ऐसी स्थिति बन रही है जो किस्मत के द्वार खोल सकती है. दरअसल, सरस्वती पूजा के दिन यानी 23 जनवरी को गजकेसरी राजयोग, बुधादित्य राजयोग, शुक्रदित्य राजयोग और लक्ष्मी नारायण राजयोग का अद्भुत संयोग बनेने जा रहा है. इसके अलावा इस दिन रवि योग का भी खास संयोग रहेगा. ऐसे में इस बार की सरस्वती पूजा बेहद खास हो मानी जा रही है. आइए जानते हैं कि बसंत पंचमी पर माता सरस्वती की पूजा के लिए शुभ मुहुर्त क्या है, कौन-कौन से राजयोग बनेंगे और पूजन की विधि क्या है.

बसंत पंचमी 2026 पर बनेंगे ये खास राजयोग

ज्योतिषीय गणना के अनुसार, इस साल बसंत पंचमी का त्योहार 23 जनवरी, शुक्रवार को मनाया जाएगा. ज्योतिष गणना के अनुसार, इस दिन ग्रहों का अद्भुत संयोग बन रहा है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों के मुताबिक, इस दिन चंद्र और गुरु की विशेष स्थिति गजकेसरी से गजकेसरी राजयोग का निर्माण होगा. इसके साथ ही इस दिन बुधादित्य, शुक्रादित्य और लक्ष्मी नारायण राजयोग का दुर्लभ संयोग बनेगा. इसके अलावा इस दिन रवि योग दोपहर 2 बजकर 33 मिनट से रहेगा. जबकि, शिव योग दोपहर 3 बजकर 35 मिनट से रहेगा. ऐसे में इन शुभ योगों में इस बार की सरस्वती पूजा खास होगी. इस दिन विधि-विधान से मां सरस्वती की पूजा करने से मनचाहा वरदान प्राप्त किया जा सकता है.

सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त

पंचांग के अनुसार, माघ शुक्ल पंचमी तिथि 22 जनवरी 2026 को रात 1 बजकर 18 मिनट से शुरू होगी. जबकि इस तिथि का समापन 23 जनवरी को रात 12 बजकर 08 मिनट पर होगा. ऐसे में उदया तिथि के अनुसार, यह पर्व 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन सरस्वती पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7 बजकर 58 मिनट से दोपहर 10 बजकर 40 मिनट तक रहेगा.

पूजन सामग्री की लिस्ट

बसंत पंचमी के दिन विधि-विधान से मां सरस्वती की पूजा करने के लिए कुछ पूजन सामग्रियों का होना बेहद जरूरी है. वस्त्र व चौकी, लकड़ी की चौकी, पीला कपड़ा, मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र, हल्दी, कुमकुम, रोली, सिंदूर, अक्षत (चावल), धूप-दीप, इत्र और गंगाजल. आम के पत्ते, पीले फूलों की माला, कलश, नारियल और केला. गुलाल, श्रृंगार सामग्री, पीली चुनरी, पुस्तकें और वाद्य यंत्र (वीणा आदि).

मां सरस्वती के प्रिय भोग

देवी सरस्वती को सफेद और पीले रंग की वस्तुएं अत्यंत प्रिय हैं. ऐसे में सरस्वती पूजा के दिन उन्हें दूध, चावल और मिश्री से बनी केसर युक्त खीर, रसगुल्ला, बर्फी या दूध से बने पेड़े, दूध, दही, घी, शहद और शक्कर का मिश्रण, सफेद सेब, नाशपाती, केला और नारियल, मालपुआ व हलवा, घी में बना सूजी का हलवा या मालपुआ.

सरस्वती पूजा की आसान विधि

सरस्वती पूजा के दिन सुबह स्नान के बाद पीले वस्त्र धारण करें और पूजा स्थल पर गंगाजल छिड़कें. चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर मां सरस्वती की स्थापना करें. सबसे पहले गणेश जी का आह्वान करें. इसके बाद माता को आचमन कराएं और पुष्प, माला व अक्षत अर्पित करें. देवी को सिंदूर, पीले वस्त्र और श्रृंगार सामग्री चढ़ाएं. उनके चरणों में गुलाल जरूर लगाएं. अपनी पुस्तकें, पेन या वाद्य यंत्रों को माता के पास रखकर उनकी भी पूजा करें. दीप जलाकर सरस्वती मंत्र का जाप करें और अंत में आरती कर प्रसाद बांटें.

मां सरस्वती का वंदना मंत्र

या कुन्देन्दु तुषार हार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता।

या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना॥

या ब्रह्माच्युत शंकरप्रभृतिभिः देवी सदा वन्दिता।

सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा॥

सरस्वती माता की आरती

जय सरस्वती माता, मैया जय सरस्वती माता

सदगुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता

जय जय सरस्वती माता…

चन्द्रवदनि पद्मासिनि, द्युति मंगलकारी

सोहे शुभ हंस सवारी, अतुल तेजधारी

जय जय सरस्वती माता…

बाएं कर में वीणा, दाएं कर माला

शीश मुकुट मणि सोहे, गल मोतियन माला

जय जय सरस्वती माता…

देवी शरण जो आए, उनका उद्धार किया

पैठी मंथरा दासी, रावण संहार किया

जय जय सरस्वती माता…

विद्या ज्ञान प्रदायिनि, ज्ञान प्रकाश भरो

मोह अज्ञान और तिमिर का, जग से नाश करो

जय जय सरस्वती माता…

धूप दीप फल मेवा, मां स्वीकार करो

ज्ञानचक्षु दे माता, जग निस्तार करो

जय सरस्वती माता…

मां सरस्वती की आरती, जो कोई जन गावे

हितकारी सुखकारी, ज्ञान भक्ति पावे

जय जय सरस्वती माता…

जय सरस्वती माता, जय जय सरस्वती माता

सदगुण वैभव शालिनी, त्रिभुवन विख्याता

