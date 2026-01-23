Basant Panchami Vidyarambh Vidhi : बसंत पंचमी का दिन विद्या और बुद्धि की देवी सरस्‍वती की कृपा पाने का दिन होता है. इसलिए इस दिन छोटे बच्‍चों का विद्यारंभ संस्‍कार किया जाता है. भारत में हिंदू धर्मावलंबियों में सरस्‍वती पूजा के दिन विद्यारंभ संस्‍कार की परंपरा सनातन काल से चली आ रही है और यह शिक्षा के लिए बेहद अहम मानी जाती है. बसंत पंचमी का दिन वैसे तो सारे शुभ-मांगलिक कार्य करने के लिए अबूझ मुहूर्त माना जाता है लेकिन विद्यारंभ के लिए यह विशेष शुभ होता है. अबूझ मुहूर्त से मतलब है कि यह पूरा दिन ही शुभ होता है, इस दिन कार्य करने के लिए अलग से मुहूर्त देखने की जरूरत नहीं होती है. 23 जनवरी 2026 को बसंत पंचमी है. इस दिन छोटे बच्‍चों के माता-पिता अपने बेटा-बेटी का विधि-विधान से विद्यारंभ जरूर कराएं. इससे उनका दिमाग तेज होगा, पढ़ने में मन लगेगा, एकाग्रता बढ़ेगी. जिससे वह ना केवल पढ़ने में अव्‍वल आएंगे बल्कि जीवन में हर कदम पर सफल भी होंगे.

विद्यारंभ संस्‍कार

विद्यारंभ संस्कार हिंदू धर्म में वर्णित 16 संस्कारों में से एक है. इस दिन बच्‍चे की औपचारिक रूप से पढ़ाई-लिखाई की शुरुआत की जाती है. विद्यारंभ के लिए बसंत पंचमी का दिन सर्वश्रेष्‍ठ माना गया है. इस संस्‍कार के जरिए बच्‍चे के मने में यह भाव जगाया जाता है कि पढ़ाई केवल पैसे कमाने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि यह पवित्र साधना है. ज्ञान ही जीवन को बेहतर से बेहतर बनाता है. शास्त्रों के अनुसार विद्यारंभ संस्कार करने से बच्चे की बुद्धि तेज होती है, उसकी सीखने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में कभी शिक्षा में रुकावट नहीं आती है.

विद्यारंभ विधि

विद्यारंभ संस्कार के लिए बच्‍चे को नहला-धुलाकर पीले रंग के कपड़े पहनाएं. फिर मां सरस्‍वती की पूजा करवाएं. इसके लिए देवी सरस्‍वती की प्रतिमा या फोटो के सामने दीपक जलाएं. देवी सरस्‍वती को फूल, फल, मिठाई अर्पित करें. विद्यारंभ के लिए सरस्‍वती मंत्र 'ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः' मंत्र का जाप करना चाहिए. बच्चे की स्लेट, कलम और किताब की भी पूजा करें. बच्चे की उंगली पकड़कर केसर की स्याही से या सूखे चावलों पर 'ॐ' या 'श्री' लिखवाएं. अगर बच्चा स्लेट में लिख रहा है, तो उसमें भी 'ॐ' या 'श्री' लिखकर शिक्षा की शुरुआत कर सकते हैं. यह संस्कार करने से बच्चे की बुद्धि तेज होती है और मां सरस्वती की कृपा बनी रहती है.

साथ ही बसंत पंचमी पर विद्यारंभ संस्कार करने से बच्चे की पढ़ाई में कभी रुकावट नहीं आती और जीवन में सफलता मिलती है. पूजा के आखिर में देवी सरस्‍वती की आरती करें और बच्‍चे को विद्यावान, गुणवान और सफल बनाने की प्रार्थना करें.

