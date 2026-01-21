Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त, लेकिन इस बार नहीं होंगे विवाह, इस ग्रह ने बिगाड़ा खेल!

Basant Panchmi 2026: बसंत पंचमी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से इस साल 23 जनवरी 2026 को मनाया जाएगा. इस दिन भक्त माता सरस्वती की विधि-विधान से उपासना करेंगे. ध्यान दें कि बसंत पंचमी पर अबूझ मुहूर्त होता है यानी इस दिन बिना मुहूर्त देखे ही कोई भी मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं जैसे- शादी, मुंडन, गृह प्रवेश आदि कार्य लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है कि साल 2026 के बसंत पंचमी पर्व पर कोई भी विवाह संपन्न नहीं किए जाएंगे. लेकिन क्यों आज की इस कड़ी में हम इसी बारे में जानेंगे.

बसंत पंचमी 2026 पर क्यों नहीं होंगे विवाह?

बसंत पंचमी तिथि को विवाह के लिए अति शुभ माना जाता है लेकिन इस बारे इस अबुझ मुहूर्त में विवाह कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे. दरअसल विवाह जैसे संबंध को कायम करने के लिए शुक्र ग्रह और गुरु ग्रह दोनों का उदय अवस्था में रहना अति आवश्यक है. हालांकि साल 2026 में बसंत पंचमी तिथि पर शुक्र अस्त अवस्था में होंगे जिससे विवाह जैसा मांगलिक कार्य नहीं किया जा सकेगा. शुक्र अस्त हो तो ऐसे समय के विवाह को शुभ नहीं माना जाता है. मान्यता है कि ऐसा करने से वैवाहिक जीवन में कठिनाइयां आने की संभावना होती है.

शुक्र के अस्त होने पर विवाह नहीं होंगे

शुक्र ग्रह 11 दिसंबर 2025 को अस्त हुए थे और अब 1 फरवरी 2026 को उदय होंगे और इसी बीच बसंत पंचमी का पर्व है. इस समय शुक्र का संचरण मकर राशि में हो रहा है. जैसे ही 1 फरवरी को शुक्र उदित होंगे वैसे ही विवाह जैसे मांगलिक कार्यों को किया जाएगा. फरवरी में शादी के कई शुभ मुहूर्त हैं.

5 फरवरी, 6 फरवरी

8 फरवरी, 10 फरवरी

12 फरवरी, 14 फरवरी

19 फरवरी, 20 फरवरी

और 21 फरवरी के दिन.

बसंत पंचमी के दिन विवाहित जोड़े क्या करें?

बसंत पंचमी के दिन विवाहित जोड़े सुबह स्नान कर लें.

माता सरस्वती की विधि-विधान से पूजा करें ताकि अज्ञानता दूर हो सके.

माता सरस्वती की पूजा करने से शुभ फलों की प्राप्ति होती है.

पीले फूल माता सरस्वती को चढ़ाएं और पीले भोग अर्पित करें. पीले कपड़ों आदि का इस दिन दान करें.

