Basoda 2026: बसोड़ा पर क्यों लगाया जाता है बासी भोजन का भोग, जानें क्या कहती हैं इससे जुड़ी मान्यताएं

Basoda 2026 Date: सनातन परंपरा में चैत्र मास न सिर्फ हिंदू नववर्ष के आगमन का समय है, बल्कि यह ऋतु परिवर्तन और उत्तम स्वास्थ्य के संकल्प का भी पर्व है. इसी महीने के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को शीतला अष्टमी या बसोड़ा के रूप में मनाया जाता है. यह त्योहार मां शीतला को समर्पित है, जो आरोग्यता और स्वच्छता की देवी मानी जाती हैं. बसोड़ा की सबसे अनूठी परंपरा यह है कि इस दिन घर में चूल्हा नहीं जलाया जाता और माता को बासी भोजन का भोग लगाया जाता है. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस साल बसोड़ा कब है, शुभ मुहूर्त क्या है और इससे जुड़ी खास मान्याएं कौन-कौन सी हैं.

बसोड़ा 2026 डेट और शुभ मुहूर्त

हिंदू पंचांग के अनुसार, चैत्र कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर शीतला माता का पूजन किया जाता है. इस साल यह तिथि 11 मार्च को देर रात 01 बजकर 54 मिनट से शुरू होगी. जबकि, इस तिथि का समापन 12 मार्च 2026 को सुबह 4 बजकर 19 मिनट पर होगा. इसलिए उदया तिथि के मुताबिक, इस साल बसोड़ा 11 मार्च को ही मनाया जाएगा. इस दिन पूजन के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 6 बजकर 35 मिनट से शाम 6 बजकर 27 मिनट तक रहेगा.

बसोड़ा पर क्यों लगाते हैं बासी भोजन का भोग

मान्यता है कि शीतला माता को शीतलता अत्यंत प्रिय है. यही वजह है कि बसोड़ा के एक दिन पहले (शीतला सप्तमी) ही भोजन तैयार कर लिया जाता है. अष्टमी के दिन सुबह माता को उसी ठंडे और बासी भोजन (जैसे दही, रबड़ी, चावल, पुए और परांठे) का भोग लगाया जाता है. इसके बाद परिवार के सभी सदस्य उसी बासी भोजन को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करते हैं. इसके अलावा इस दिन चूल्हा जलाना वर्जित माना गया है, क्योंकि अग्नि को गर्मी का प्रतीक माना जाता है जो माता के स्वभाव के विपरीत है.

Add Zee News as a Preferred Source

बसोड़ा 2026 पूजन विधि

बसोड़ा की मुख्य परंपरा ठंडा भोजन है. इसलिए अष्टमी से एक दिन पहले यानी सप्तमी की शाम को ही शीतला माता के लिए भोग तैयार कर लें. प्रसाद में विशेष रूप से मीठे चावल (ओलिया), शुद्ध घी का हलवा, पूड़ियां और मौसमी सब्जियां बनाकर रख लेनी चाहिए. इसके बाद अष्टमी के दिन ब्रह्ममुहूर्त में उठकर ठंडे जल से स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें. मन ही मन माता शीतला का ध्यान करते हुए आरोग्य और सुख-शांति का संकल्प लें. पूजा की थाली में रोली, हल्दी, अक्षत (बिना टूटे चावल), ताजे फूल और ठंडा जल रखें. इतना करने के बाद माता शीतला की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठें. उन्हें हल्दी और रोली का तिलक लगाएं और पूरी निष्ठा से एक दिन पहले बना हुआ बासी भोजन अर्पित करें. पूजा संपन्न होने के बाद माता को अर्पित किए गए जल के पात्र से थोड़ा जल बचा लें. इस पवित्र जल को पूरे घर में छिड़कें. मान्यता है कि ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा और बीमारियां दूर होती हैं और परिवार में सुख-समृद्धि का वास होता है.

यह भी पढ़ें: शनि के नक्षत्र में मंगल-बुध की युति से होगा 4 राशि वालों का भाग्योदय, खुलेंगे आमदनी के कई स्रोत

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)