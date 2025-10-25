Advertisement
trendingNow12974661
Hindi Newsधर्म

Bathroom Vastu Tips: कूड़ा कबाड़ से भरा बाथरूम खा जाएगा घर का धन, वास्तु दोष से बचना है तो निकाल फेंके ये सामान!

Bathroom Vastu Tips: वास्तु अनुसार घर के बाथरूम में कुछ चीजों को बिल्कुल नहीं रखना चाहिए नहीं तो घर को वास्तु दोष घेरने लगता है. आइए जानें बाथरूम से किन चीजों को तुरंत निकाल दें.

Written By   Padma Shree Shubham|Last Updated: Oct 25, 2025, 11:27 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Vastu Tips for Bathroom
Vastu Tips for Bathroom

Vastu Tips For Bathroom: घर का बाथरूम घर का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है जिसको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है. दरअसल बाथरूम एक ऐसी जगह है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत अपनी ओर खींचता है.ऐसे में अगर घर का बाथरूम साफ नहीं रहा तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संतार हो सकता है और घर का वास्तु खराब हो सकता है. ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि आखिर घर में क्या न रखें और किन चीजों को बाथरूम से तुरंत निकाल दें. 

बाथरूम में गीला तौलिया न रखें
अगर आपको ये आदत है कि घर के बाथरूम में आप गीला तौलिया छोड़कर आते हो तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें क्योंकि गीले कपड़े पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और घर का वास्तु खराब होता है.

टूटे बाल बाथरूम में न छोड़ें
महिलाओं को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए की नहाते समय अगर बाल टूटकर आपके बाथरूम में पड़े हैं तो उसे बिना देरी हटा दें. ये टूटे हुए बाल घर में कलह बढ़ा सकती है. घर वास्तु खराब कर सकती है और तरक्की में बाधक बन सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

बाथरूम में टूटे हुए शीशे न रखें
अपने घर के बाथरूम में गलती से भी टूटे हुए शीशे न रखें. घर में धन हानि से लेकर तमाम समस्याओं का कारक यह टूटा शीशा हो सकता है. बाथरूम में अगर आपने टूटा सपना रखा है तो आपको उसे तुरंत हटाना चाहिए नहीं तो आप बड़े कर्जदार हो सकते हैं.

टूटे चप्पल बाथरूम से बाहर निकालें
बाथरूम में टूटे हुए चप्पल लेकर न जाएं और न टूटे हुए चप्पल रखें. वास्तु दोष लगता है और घर में कोई भी काम सफल नहीं होता है. अच्छे समय की शूरुआत और धन हानि से बचने के लिए ध्यान रखें कि बाथरूम में टूटे चप्पल लेकर न रखें. 
 
बाथरूम से टूटे सामान बाहर निकालें
वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी बाथरूम में टूटे हुए सामान न रखें जैसे प्लास्टिक के मग, बाल्टी या टब. इस तरह की चीजें अगर बाथरूम में हो तो घर के लोग बीमार रहते हैं और अनेक दिक्कतों का सामना करते हैं.

(Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

और पढ़ें- Swapna Shastra: वो पांच सपने जो देते हैं दिन फिरने के संकेत, जल्द मिलता है शुभ समाचार और अथाह धन!

और पढ़ें- Chhath Puja 2025: छठ पूजा पर दुर्लभ संयोग, इन 3 राशिवालों पर सूर्यदेव और छठी मइया की कृपा, सालभर तक छू नहीं पाएगा दुख!

और पढ़ें- Numerology: जन्मजात लीडर होते हैं इन तारीखों में जन्मे लोग, मंगल की ऊर्जा बनाती है इन्हें साहसी और ताकतवर, टूटकर करते हैं प्यार!

About the Author
author img
Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव हैं. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लेख लिखने में पद्मा रुचि रखती हैं. इन्हें धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि हैं. वर्तमान समय में पद्मा धर्...और पढ़ें

TAGS

bathroom vastu tips

Trending news

डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
crime news
डॉक्टर की आत्महत्या पर बवाल: 4 पन्नों के सुसाइड नोट में कई खुलासे! कहा- न्याय चाहिए
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
CM Omar Abdullah News
28 विधायक तो भाजपा को 32 वोट कैसे? उमर अब्दुल्ला के पकौड़े का स्वाद फीका पड़ गया
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
aimim asaduddin owaisi
इस चुनाव में कांग्रेस का खुलेआम सपोर्ट क्यों कर रहे ओवैसी? मुस्लिम वोटर बदलेंगे गेम
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
Kurnool bus fire
वे मोबाइल से खिड़कियां तोड़ रहे थे लेकिन... बस में जिंदा जले 19 यात्रियों की दास्तां
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
Weather
वीकेंड पर मौसम का डबल अटैक, आज इन इलाकों में गलती से भी मत जाइएगा, IMD का रेड अलर्ट
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
बिहार चुनाव प्रचार में पार्टियों की मर्जी नहीं चलेगी, आयोग ने जारी किया आदेश
Narendra Modi
"सोचा नही था कि पीएम मोदी आएंगे", कर्पूरी ठाकुर की पोती ने भावुक होकर कही ये बात
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
Shashi Tharoor
इस तस्वीर में हैं दो दिग्गज... एक राजनीति में छाए तो दूसरे विज्ञापन में, आप भी बूझिए
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
jammu kashmir news
'BJP को एक्स्ट्रा वोट कहां से मिले', उमर ने लगाया राज्यसभा चुनाव में हेरफेर का आरोप
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज
DNA
धुरविरोधी महबूबा ने राज्यसभा चुनाव में उमर को क्यों दिया समर्थन? खुल गया बड़ा राज