Bathroom Vastu Tips: कूड़ा कबाड़ से भरा बाथरूम खा जाएगा घर का धन, वास्तु दोष से बचना है तो निकाल फेंके ये सामान!

Vastu Tips For Bathroom: घर का बाथरूम घर का एक बहुत जरूरी हिस्सा होता है जिसको साफ सुथरा रखना बहुत जरूरी होता है. दरअसल बाथरूम एक ऐसी जगह है जो नकारात्मक ऊर्जा को तुरंत अपनी ओर खींचता है.ऐसे में अगर घर का बाथरूम साफ नहीं रहा तो पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संतार हो सकता है और घर का वास्तु खराब हो सकता है. ऐसे में आइए इस बारे में विस्तार से जानें कि आखिर घर में क्या न रखें और किन चीजों को बाथरूम से तुरंत निकाल दें.

बाथरूम में गीला तौलिया न रखें

अगर आपको ये आदत है कि घर के बाथरूम में आप गीला तौलिया छोड़कर आते हो तो इस आदत को तुरंत छोड़ दें क्योंकि गीले कपड़े पूरे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं और घर का वास्तु खराब होता है.

टूटे बाल बाथरूम में न छोड़ें

महिलाओं को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए की नहाते समय अगर बाल टूटकर आपके बाथरूम में पड़े हैं तो उसे बिना देरी हटा दें. ये टूटे हुए बाल घर में कलह बढ़ा सकती है. घर वास्तु खराब कर सकती है और तरक्की में बाधक बन सकती है.

बाथरूम में टूटे हुए शीशे न रखें

अपने घर के बाथरूम में गलती से भी टूटे हुए शीशे न रखें. घर में धन हानि से लेकर तमाम समस्याओं का कारक यह टूटा शीशा हो सकता है. बाथरूम में अगर आपने टूटा सपना रखा है तो आपको उसे तुरंत हटाना चाहिए नहीं तो आप बड़े कर्जदार हो सकते हैं.

टूटे चप्पल बाथरूम से बाहर निकालें

बाथरूम में टूटे हुए चप्पल लेकर न जाएं और न टूटे हुए चप्पल रखें. वास्तु दोष लगता है और घर में कोई भी काम सफल नहीं होता है. अच्छे समय की शूरुआत और धन हानि से बचने के लिए ध्यान रखें कि बाथरूम में टूटे चप्पल लेकर न रखें.



बाथरूम से टूटे सामान बाहर निकालें

वास्तु शास्त्र के अनुसार कभी भी बाथरूम में टूटे हुए सामान न रखें जैसे प्लास्टिक के मग, बाल्टी या टब. इस तरह की चीजें अगर बाथरूम में हो तो घर के लोग बीमार रहते हैं और अनेक दिक्कतों का सामना करते हैं.

