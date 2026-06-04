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Hindi Newsधर्मभारत नहीं, इस देश की 40 करोड़ साल पुरानी गुफा में बसी है भगवान मुरुगन की सबसे ऊंची मूर्ति; देखें पूरी डिटेल

भारत नहीं, इस देश की 40 करोड़ साल पुरानी गुफा में बसी है भगवान मुरुगन की सबसे ऊंची मूर्ति; देखें पूरी डिटेल

Lord Murugan Temple In Malaysia: ये आर्टिकल मलेशिया की फेमस बाटु गुफाओं के 40 करोड़ साल पुराने इतिहास और वहां स्थापित भगवान मुरुगन की दुनिया की सबसे ऊंची स्वर्णिम मूर्ती के बारे में डिटेल से जानकारी देता है. 

Written By  harsh singh|Last Updated: Jun 04, 2026, 05:54 PM IST
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भारत नहीं, इस देश की 40 करोड़ साल पुरानी गुफा में बसी है भगवान मुरुगन की सबसे ऊंची मूर्ति; देखें पूरी डिटेल

Lord Murugan Temple In Malaysia: दुनिया के सबसे प्रसिद्ध हिंदू धार्मिक स्थलों की बात करें तो मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर से लगभग 11KM दूर स्थित बाटू गुफाओं का भी नाम आता है. ये जगह एक बड़े चूना पत्थर की पहाड़ी पर बना हुआ है. इस धार्मिक स्थल पर 3 बड़ी बड़ी और बहुत सारे छोटी गुफाएं मौजूद हैं. रिसर्च के मुताबिक वहां की कई गुफाएं 40 करोड़ साल पुरानी हैं. इस जगह की खूबसूरती कमाल की है. 

खूबसूरती के साथ साथ ये एक धार्मिक स्थल भी है जिसके कारण हर साल यहां लाखों पर्यटक घूमने आते हैं. यहां कि गुफाओं में बहुत सारे मंदिर और विशाल मूर्तियां हैं जिसकी बनावट देखकर लोग हैरान हो जाते हैं. हिंदू धर्म में यह स्थान भगवान मुरुगन की आराधना का प्रमुख केंद्र माना जाता है.

बाटू गुफाओं का इतिहास

बाटू गुफाओं की कहानी भी दिलचस्प है. दरअसल साल 1860 के दौरान इन गुफाओं के आस पास चीनी समुदाय के लोग रहा करते थे. ये गुफाओं में रहने वाले चमगादड़ों से खाद निकालते थे और खेती में उसका इस्तेमाल करते थे. आगे चलकर साल 1878 में ब्रिटिश अधिकारियों और अमेरिकी प्रकृतिविद विलियम हॉर्नाडे ने इस स्थान का विवरण अपने किताबों में दिया. जिसके बाद ये जगह और फेमस होने लगी. 

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किसने बनवाया था भगवान मुरुगन का मंदिर?

भारतीय व्यापारी के. थम्बूसामी पिल्लई इस गुफा के मुख्य द्वार को देखकर बेहद प्रभावित हुए. उन्हें इसका आकार भगवान मुरुगन के दिव्य भाले वेल जैसा दिखाई दिया. जिससे उनको वहां  भगवान मुरुगन का मंदिर बनाने का प्रेरणा आया. साल 1890 में उन्होंने यहां श्री मुरुगन स्वामी की मूर्ती स्थापित करवाई. तभी से ये स्थान हिंदू श्रद्धालुओं के लिए खास महत्व रखता है.

चढ़ने पड़ते हैं 272 सीढ़ियां 

इन गुफाओं में सबसे फेमस और बड़ी गुपा टेम्पल केव या कैथेड्रल केव के नाम से जानी जाती है. वहीं इसकी उंचाई की बात करें तो ये लगभग 100 मीटर तक पहुंच जाती है. साथ ही गुफा के अंदर कई सुंदर हिंदू मंदिर बने हुए हैं जिससे पर्यटक बहुत प्रभावित होते हैं. अगर आप वहां दर्शन करने पहुंचना चाहते हैं तो आपको लगभग 272 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है. पहले तो वहां लकड़ी की सीढ़ियां थीं. लेकिन आगे चलकर साल 1920 में उनकी जगह कंक्रीट की सीढ़ियां बना दी गई थी.

आर्ट गैलरी केव और म्यूजियम केव 

अगर आप यहां दर्शन करने आ गए हैं तो इस पहाड़ी के नीचे बेहतरीन आर्ट गैलरी केव और म्यूजियम केव भी है. यहां कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां, कमाल के चित्र और कला कृतियां देखने को मिलती हैं. साल 2008 में वहां का नवीनीकरण किया गया था. इन्हें केव विला की तरह बनाया गया था. इस जगह भगवान मुरुगन और दैत्य सूरपद्मन के युद्ध की कथाओं को भी सुंदर ढंग से दिखाया गया था.

रामायण गुफा तक पहुंचने का रास्ता

इस परिसर का एक और आकर्षण रामायण गुफा है. ये पहाड़ी के बाईं ओर स्थित है. गुफा तक पहुंचने के रास्ते में भगवान हनुमान की लगभग 15 मीटर ऊंची विशाल प्रतिमा दिखाई देती है. इसके पास भगवान हनुमान को समर्पित मंदिर भी बना हुआ है. इस मंदिर का विधिवत उद्घाटन वर्ष 2001 में किया गया था. 

रामायण गुफा के अंदर भगवान राम के जीवन और रामायण की घटनाओं को मूर्तियों और चित्रों के माध्यम से दर्शाया गया है. गुफा की दीवारों पर पूरी कथा क्रमवार दिखाई देती है. यहां आने वाले श्रद्धालु और पर्यटक धार्मिक इतिहास के साथ साथ भारतीय संस्कृति की झलक भी देख सकते हैं.

42.7 मीटर ऊंची मूर्ति और बनाने में 3 साल का समय

बाटू गुफाओं की सबसे पहचान बनने वाली चीज भगवान मुरुगन की विशाल स्वर्णिम प्रतिमा है. लगभग 42.7 मीटर ऊंची ये मूर्ति वर्ष 2006 में लोगों के लिए खोली गई थी. इसे तैयार करने में करीब तीन साल का समय लगा था. यह दुनिया में भगवान मुरुगन की सबसे ऊंची प्रतिमाओं में गिनी जाती है. इसी वजह से यह स्थान दूर से ही लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच लेता है.

यहां हर साल थाईपुसम उत्सव भी बड़े पैमाने पर मनाया जाता है. जनवरी या फरवरी में होने वाले इस पर्व के दौरान हजारों श्रद्धालु श्री महा मारियम्मन मंदिर से पैदल यात्रा करते हुए बाटू गुफाओं तक पहुंचते हैं. यह आयोजन कई घंटों तक चलता है और इसमें लाखों लोग शामिल होते हैं. इसे दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजनों में भी गिना जाता है.

कैसे जाएं?

अगर आपको बाटू गुफाओं तक पहुंचना है, तो काफी आसान है. पर्यटक कार, टैक्सी या ट्रेन के जरिए यहां आसानी से पहुंच सकते हैं. कुआलालंपुर के केएल सेंट्रल स्टेशन से सीधे केटीएम कोम्यूटर ट्रेन सेवा मिल जाती है. इसके अलावा मोनोरेल और बस के जरिए भी यहां जाया जा सकता है. ये जगह रोज सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुला रहता है. 

बाटू गुफाओं के अलावा कुआलालंपुर का श्री महा मारियम्मन मंदिर भी हिंदू श्रद्धालुओं के बीच काफी फेमस है. वर्ष 1873 में स्थापित यह मंदिर शहर का सबसे पुराना हिंदू मंदिर माना जाता है. रंग बिरंगी नक्काशी, सोने की सजावट और सुंदर वास्तुकला इसे खास बनाती है. यही कारण है कि मलेशिया में बसे भारतीय समुदाय के लिए ये दोनों धार्मिक स्थल आस्था और सांस्कृतिक विरासत के महत्वपूर्ण प्रतीक माने जाते हैं.

Disclaimer- प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

ये भी पढ़ें: जब भगवान शिव ने नरसिंह देव को अपने पंजों में उठाकर भर ली आसमान में उड़ान! जानिए फिर क्या हुआ

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हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. मार्च 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना उन...और पढ़ें

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