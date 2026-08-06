/गलत दिन तोड़ा बेलपत्र तो लगेगा बड़ा दोष! सावन में शिव पूजा से पहले जान लें ये कड़े नियम

सावन का पवित्र महीना चल रहा है और चारों तरफ शिव भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है. माना जाता है कि भोलेनाथ बहुत भोले हैं. वे सिर्फ एक लोटा जल और एक बेलपत्र से भी अपने भक्तों पर प्रसन्न हो जाते हैं. भगवान शिव की पूजा में बेलपत्र का बहुत बड़ा स्थान है.
इसके बिना शिवजी की आराधना अधूरी मानी जाती है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि बेलपत्र को पेड़ से तोड़ने के कुछ कड़े नियम होते हैं. अगर गलत समय या गलत दिन पर बेलपत्र तोड़ा जाए, तो पूजा का फल मिलने के बजाय इंसान को दोष लग सकता है.
शास्त्रों के अनुसार कुछ खास दिनों में बेलपत्र को हाथ लगाना भी मना होता है. सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है, लेकिन इस दिन बेलपत्र तोड़ना गलत माना जाता है. सोमवार की पूजा के लिए आपको रविवार को ही बेलपत्र तोड़कर रख लेना चाहिए.
इसके अलावा चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी और अमावस्या तिथि पर भी बेलपत्र तोड़ने की सख्त मनाही है. संक्रांति के दिन भी पत्तों को पेड़ से अलग नहीं करना चाहिए. शाम को सूरज ढलने के बाद तो बेल के पेड़ को छूना भी अशुभ माना जाता है.
जब भी आप बेलपत्र तोड़ने जाएं, तो कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें. पेड़ के पास जाकर सबसे पहले मन ही मन भगवान शिव को याद करें और पेड़ को प्रणाम करें.
पत्ता तोड़ते समय कभी भी पेड़ की टहनी या डाली को नुकसान न पहुंचाएं. हमेशा केवल पत्ते ही आराम से तोड़ें. बेल के पेड़ को काटना या नुकसान पहुंचाना बहुत बड़ा पाप माना जाता है. ऐसा करने से घर में परेशानियां आ सकती हैं.
शिवलिंग पर चढ़ाने के लिए हमेशा तीन पत्तों वाला बेलपत्र ही चुनना चाहिए. ये तीनों पत्ते आपस में एक साथ जुड़े होने चाहिए. ध्यान रखें कि पत्ता कहीं से कटा-फटा न हो और न ही सूखा हो.
जिस पत्ते पर कोई कीड़ा लगा हो या कोई अजीब चक्र बना हो, उसे भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ाना चाहिए. साफ-सुथरा और हरा बेलपत्र ही भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए.
बेलपत्र चढ़ाने का भी एक खास तरीका होता है. शिवलिंग पर बेलपत्र हमेशा उल्टा करके चढ़ाया जाता है. यानी पत्ते का जो चिकना हिस्सा होता है, वह शिवलिंग को छूना चाहिए.
संख्या की बात करें तो आप 3, 5, 7, 11 या 21 बेलपत्र चढ़ा सकते हैं. अगर आपको नया या ताजा बेलपत्र न मिले, तो किसी दूसरे का चढ़ाया हुआ बेलपत्र भी साफ पानी से धोकर दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. बेलपत्र कभी बासी नहीं होता.
भगवान शिव भाव के भूखे हैं, लेकिन पूजा के सही नियमों का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है. अगर आप सही तरीके से और सही समय पर बेलपत्र तोड़कर चढ़ाएंगे, तो आपकी पूजा सफल होगी.
इससे घर में सुख-शांति आएगी और भोलेनाथ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी. इसलिए अगली बार बेलपत्र तोड़ते समय इन नियमों को जरूर याद रखें और किसी भी तरह की भूल करने से बचें.