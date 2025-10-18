Advertisement
तुलसी में इस विधि से बांधें लाल धागा, हर दिशा से बरसेगा धन और सौभाग्य!

Tulsi Kalawa Importance: तुलसी में लाल कलावा बांधना न केवल एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि यह घर की सकारात्मक ऊर्जा, धन-संपत्ति और सुख-शांति के लिए भी अत्यंत लाभकारी उपाय है. आइए जानते हैं तुलसी में लाल कलावा बांधने की सही विधि.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Oct 18, 2025, 03:54 PM IST
तुलसी में इस विधि से बांधें लाल धागा, हर दिशा से बरसेगा धन और सौभाग्य!

Tulsi Kalawa Niyam: वास्तु और ज्योतिष शास्त्र दोनों ही इस बात पर जोर देते हैं कि घर में कुछ विशेष पौधे रखने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है. ऐसे पौधों में तुलसी का पौधा सबसे पवित्र और लाभकारी माना गया है. तुलसी घर में रहने से देवी लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा बनी रहती है. लेकिन कई बार देखा जाता है कि सही देखभाल के बावजूद तुलसी का पौधा सूखने लगता है. वास्तु शास्त्र के अनुसार, इसका कारण घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होना हो सकता है. ऐसे में तुलसी के गमले या तने में लाल कलावा बांधना बेहद लाभकारी माना गया है. यह उपाय नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाता है और धन-संपत्ति में वृद्धि करता है.

तुलसी में कलावा बांधने के फायदे

तुलसी में लाल कलावा बांधने से देवी लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं. इसे रोजाना जल अर्पित करने से धन-संपत्ति और घर की समृद्धि में वृद्धि होती है. कलावा तुलसी के चारों ओर सकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाता है और घर में व्याप्त नकारात्मकता को दूर करता है. तुलसी में कलावा बांधने से धन संबंधित लाभ होते हैं. यह उपाय घर में स्थायी धन वृद्धि और सुख-शांति सुनिश्चित करता है.

तुलसी में कलावा बांधने की विधि

शुक्रवार का दिन इस उपाय के लिए शुभ माना गया है. सुबह स्नान के बाद तुलसी के गमले के पास पूजा स्थल तैयार करें. एक थाली में दीपक, लोटे में जल, गंगाजल, रोली, अक्षत, मिठाई और लाल कलावा रखें. तुलसी को जल और गंगाजल से स्नान कराएं. तुलसी के सामने रोली से स्वास्तिक बनाएं और अक्षत व मिठाई अर्पित करें. दीपक जलाकर लाल कलावा तुलसी के तने या गमले में हल्के हाथों से बांध दें. ध्यान रखें कि कलावा ज्यादा कसकर न बांधें.

यह भी पढ़ें: छोटी दिवाली की रात इस 1 उपाय से चमक उठेगी किस्मत, हर दिशा से बरसेगा धन!

इन बातों का रखें ध्यान

कलावा बांधते समय मन में नकारात्मक विचार न आएं. केवल लाल कलावा का ही प्रयोग करें. कलावा बांधने से पहले तुलसी को जल और गंगाजल से शुद्ध करना आवश्यक है. कलावा बांधने के बाद दीपक अवश्य जलाएं. 

कलावा बदलने का समय

तुलसी में बांधा गया कलावा हमेशा के लिए नहीं रहता. इसे हर महीने बदलना चाहिए. नया कलावा बांधते समय पूजा विधि वही दोहराएं और पुराने कलावे को मिट्टी में दबा दें. यह प्रक्रिया तुलसी की ऊर्जा को तरोताजा करती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखती है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

About the Author
author img
Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

