/मछली ही नहीं, बंगाल में महाअष्टमी पर मां दुर्गा को लगते हैं ये सारे भोग; खिचड़ी से लुची-पायेश तक लंबी है लिस्ट

Maa Durga Bhog list Durga Puja: उत्तर भारत समेत देश के कई राज्यों में नवरात्र पर देवी मां को भोग में पूरी, हलवे और चने का सात्विक भोग लगाया जाता है. वहीं बंगाल, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में दुर्गा पूजा पर देव मां को भोग में नॉनवेज भी चढ़ाया जाता है. इस साल बंगाल की दुर्गा पूजा पर भोग में नॉनवेज का मुद्दा गर्माया हुआ है. बाबा बागेश्वर ने भी इस पर टिप्पणी की है.
हालांकि हिंदू धर्म में देवी-देवताओं को सात्विक भोग लगाने की आम मान्यता है और धर्म-शास्त्रों में भी ऐसा करने का उल्लेख कई जगह मिलता है. फिर भी कई जगहों पर बलि देने और भोग में नॉनवेज चढ़ाने की परंपरा है. जिसमें बंगाल प्रमुख है. आइए इस मौके पर बंगाल की देवी मां की भोग की थाली और इनसे जुड़ी परंपराओं को जानते हैं.
बंगाल में देवी मां को भोग की थाली में कई तरह के पकवान चढ़ाए जाते हैं. जिसमें खिचड़ी प्रमुख है. इसके अलावा लाबड़ा, पायेस, मछली भी खास हैं.
खिचड़ी : बंगाली दुर्गा पूजा भोग की पहचान ही खिचड़ी से है. जिसे आमतौर पर चावल और मूंग दाल से तैयार करते हैं और पंडालों में भक्तों को प्रसाद के रूप में बांटते हैं.
लाबड़ा : इसे खिचड़ी के साथ परोसा जाता है, जो कि कई तरह की मौसमी सब्जियों से तैयार मिश्रित सब्जी होती है.
भजा : इसमें कई तरह की तली हुई सब्जियां होती हैं, जैसे- बेगुनी/बैंगन भजा, आलू भजा, फूलगोभी भजा आदि.
लुची और आलू दम : बंगाल में कुछ जगहों पर देवी मां को भोग में आलू दम भी अर्पित किए जाते हैं. इसे लुची के साथ कॉम्बीनेट किया जाता है. लुची एक तरफ से भटूरे और पूरी का मिला-जुला रूप होता है. जिसे बंगाली पूरी भी कहते हैं.
चटनी : कुछ जगहों पर भोग की थाली में टमाटर, खजूर, आमसत्ता आदि से बनी चटनी भी शामिल की जाती है.
पायेश : यह एक तरह की खीर होती है, जिसके बिना बंगाली भोग की कल्पना भी नहीं की जा सकती है. दुर्गा पूजा पर हर घर और पंडालों में पायेश जरूर बनाई जाती है. यह चावल, दूध और चीनी से बनी बंगाली शैली की खीर होती है.
संदेश : बंगाल की प्रसिद्ध मिठाई सफेद रसगुल्ला.
हालांकि घर और पंडाल में लगे भोग में अंतर होता है.
आम हिंदू परंपराओं से इतर बंगाल में भोग में मछली क्यों चढ़ाई जाती है. इसे लेकर अनुभवी ज्योतिषाचार्य और धार्मिक मान्यताओं पर गहरी पकड़ रखने वाले श्याम ठाकुर कहते हैं कि केवल बंगाल ही नहीं, झारखंड और बिहार के कुछ हिस्सों में भी मछली को शुभ माना जाता है और खास मौकों पर देवी-देवताओं को इसका भोग लगाया जाता है. खासतौर पर मिथिला के ब्राह्मण दुर्गा पूजा में देवी मां को भोग में मछली अर्पित करते हैं.
इसके पीछे खास वजह है. प्राचीन काल से देखें तो आमतौर पर नदियों के किनारे ही इंसानों की बसाहट हुई. इसलिए हिंदू धर्म में नदियों को सम्मान देते हुए मां कहा गया और हर पूजा-पाठ में जल का उपयोग जरूर किया जाता है. फिर चाहे वह देवी-देवताओं का अभिषेक करना हो या भोग के साथ अर्पित करना हो. बंगाल-बिहार आदि में नदियों के किनारे बसे लोगों को मुख्य भोजन मछली है. जो वे खाते हैं, वही देवी मां को अर्पित करते हैं.
इसके अलावा एक और परंपरा भी है. बंगाली समाज में मान्यता है कि मां दुर्गा साल में एक बार अपने बच्चों के साथ अपने मायके (धरती पर) आती हैं. जिस तरह बेटी के घर लौटने पर उत्सव मनाया जाता है और उसे मनपसंद भोजन कराया जाता है, उसी प्रकार इस उत्सव में व्रत रखने की बजाय भरपूर आतिथ्य किया जाता है, तरह-तरह के पकवान बनाए जाते हैं. जिसमें मछली भी शामिल है.
हालांकि बंगाल में भोग की थाली का भोग निरामिष होता है, यानी कि मछली भी बिना लहसुन-प्याज के बनाई जाती है. हालांकि मछली का भोग बंगाल की हर दुर्गा पूजा में नहीं लगाया जाता, बल्कि यह कुछ विशेष पारिवारिक, बोनदी बाड़ी और शाक्त परंपराओं से जुड़ा है.
(Disclaimer- बंगाल में दुर्गा पूजा और देवी को भोग लगाने की परंपराएं क्षेत्र, परिवार, समुदाय और पूजा-पद्धति के अनुसार अलग-अलग हो सकती हैं. मछली या अन्य मांसाहारी सामग्री का भोग हर जगह या हर पूजा में नहीं लगाया जाता. इस लेख में उल्लिखित परंपराएं विशेष स्थानीय और पारंपरिक मान्यताओं के संदर्भ में हैं.)