Chankayna Niti: आर्थिक संकट से बचना है तो कभी न भूलें चाणक्य के ये 3 सूत्र; लेन-देन में कभी नहीं खाएंगे धोखा

Hindi Newsधर्मChankayna Niti: आर्थिक संकट से बचना है तो कभी न भूलें चाणक्य के ये 3 सूत्र; लेन-देन में कभी नहीं खाएंगे धोखा

Chankayna Niti about Transactions: चाणक्य नीति में आचार्य चाणक्य कहते हैं कि धन सिर्फ लेन-देन का साधन नहीं, बल्कि शक्ति और सम्मान का प्रतीक भी है. अगर कर्ज लेते समय अपनी भुगतान क्षमता और देते समय सामने वाले की विश्वसनीयता का ध्यान रखें तो कभी मात नहीं खा सकते.

 

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: Feb 08, 2026, 04:44 PM IST
Chankayna Niti: आज के भागदौड़ भरे जीवन में व्यक्तिगत जरूरतों या आकस्मिक परिस्थितियों के कारण धन का लेन-देन एक सामान्य प्रक्रिया बन गई है. लेकिन अक्सर देखा जाता है कि यही पैसा अच्छे-भले रिश्तों में दरार और कानूनी विवादों का कारण बन जाता है. महान कूटनीतिज्ञ आचार्य चाणक्य ने धन के प्रबंधन और कर्ज को लेकर कुछ ऐसे कड़े नियम बताए हैं, जिनका पालन करके आप न सिर्फ आर्थिक संकट से बच सकते हैं, बल्कि अपने सामाजिक सम्मान की रक्षा भी कर सकते हैं. आइए जानते हैं चाणक्य की उन 3 खास नीतियों के बारे में, जो धन के लेन-देन में मदरगार साबित होंगे.

कर्ज लेने से पहले क्या करें

चाणक्य के अनुसार, कर्ज लेना कोई बुराई नहीं है, लेकिन बिना योजना के कर्ज लेना आत्मघाती है. कर्ज लेने से पहले अपनी वास्तविक जरूरत और उसे चुकाने की क्षमता का आकलन करें. दिखावे या विलासिता के लिए लिया गया कर्ज भविष्य में गहरे तनाव और अपमान का कारण बनता है. चाणक्य कहते हैं कि कर्ज हमेशा विश्वसनीय स्रोतों (जैसे बैंक या भरोसेमंद मित्र) से ही लेना चाहिए. संदिग्ध या अनैतिक स्रोतों से लिया गया धन सूद समेत आपकी मानसिक शांति भी छीन लेता है.

किसे देना चाहिए उधार

दान और उदारता अच्छी बात है, लेकिन चाणक्य कहते हैं, "अत्यधिक सरलता ही विनाश का कारण बनती है." किसी को पैसा उधार देने से पहले यह निश्चित करें कि वह व्यक्ति धन लौटाने की नीयत और क्षमता रखता है या नहीं. अयोग्य व्यक्ति को धन देना, खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है. सिर्फ रिश्तों की दुहाई पर बिना सोचे-समझे अपनी मेहनत की कमाई किसी के हवाले न करें.

इस तरह लेन-देन से नहीं होगा विवाद

मौखिक वादे अक्सर समय की धूल में खो जाते हैं. चाणक्य नीति के अनुसार, धन का लेन-देन हमेशा स्पष्ट और लिखित शर्तों के साथ होना चाहिए. जब तक लेन-देन का कोई लिखित प्रमाण नहीं होता, तब तक विवाद की आशंका बनी रहती है. भुगतान की समय सीमा और ब्याज जैसी शर्तों को पहले ही स्पष्ट कर लेने से भविष्य में कड़वाहट पैदा नहीं होती और रिश्तों में विश्वास बना रहता है.

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

Chankayna Niti

