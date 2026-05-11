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Hindi Newsधर्म600 साल पुराना रहस्य! शिलांग से महज 60 किमी दूर पहाड़ों के बीच बसा है यह प्राचीन मंदिर; आज ही बनाएं घूमने का प्लान

600 साल पुराना रहस्य! शिलांग से महज 60 किमी दूर पहाड़ों के बीच बसा है यह प्राचीन मंदिर; आज ही बनाएं घूमने का प्लान

Nartiang Durga Temple: मेघालय के जयंतिया हिल्स में स्थित 600 साल पुराना नार्तियांग दुर्गा मंदिर एक प्राचीन और शक्तिशाली शक्तिपीठ है, जो अपनी तांत्रिक साधनाओं और अद्भुत कला के लिए प्रसिद्ध है. राजा धन मानिक द्वारा बनवाया गया ये मंदिर आध्यात्मिक शांति और जयंतिया राजवंश के गौरवशाली इतिहास का एक अनूठा संगम पेश करता है.

 

Written By  harsh singh|Last Updated: May 11, 2026, 06:15 PM IST
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600 साल पुराना रहस्य! शिलांग से महज 60 किमी दूर पहाड़ों के बीच बसा है यह प्राचीन मंदिर; आज ही बनाएं घूमने का प्लान

Nartiang Durga Temple: नार्तियांग दुर्गा मंदिर मेघालय के जयंतिया हिल्स इलाके में स्थित एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर है. ये मंदिर घने पहाड़ों और हरियाली के बीच बना हुआ है. दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. माना जाता है कि ये मंदिर मेघालय के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है. शांत वातावरण और पहाड़ियों के बीच मौजूद होने की वजह से ये जगह लोगों को आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती का एहसास करवाने का काम करती है. 

600 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर

इतिहासकारों के मुताबिक यह मंदिर करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराना है. माना जाता है कि इसका निर्माण जयंतिया राजवंश के राजा धन मानिक ने करवाया था. उस समय ये इलाका जयंतिया साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था. मंदिर को देवी दुर्गा को समर्पित किया गया है. खास बात ये है कि यहां बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है. मंदिर की बनावट भी लोगों को काफी आकर्षित करती है.

होती थी तांत्रिक पूजा...!

नार्तियांग दुर्गा मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी बातें भी मशहूर हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है. कहा जाता है कि पुराने समय में यहां शक्ति साधना और तांत्रिक पूजा की जाती थी. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के आसपास आज भी एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है. नवरात्रि के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं. उस समय पूरा मंदिर दीपों और फूलों से सज जाता है.

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लकड़ी और पत्थरों से बनी है ये मंदिर

इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी लकड़ी और पत्थरों से बनी प्राचीन संरचना है. भारी बारिश और बदलते मौसम के बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है. मंदिर परिसर में कई पुराने पत्थर भी मौजूद हैं, जिन्हें ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं.

पहुंचने का क्या है तरीका...

अगर आप नार्तियांग दुर्गा मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचना होगा. शिलांग से यह मंदिर करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट शिलांग एयरपोर्ट है. वहीं गुवाहाटी से भी टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.

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harsh singh

हर्ष सिंह जी न्यूज डिजिटल में पत्रकार हैं. अक्टूबर 2024 में उन्होंने जी न्यूज जॉइन किया था. देश-दुनिया की ब्रेकिंग न्यूज को तेजी और सटीकता के साथ दर्शकों तक पहुंचाना ...और पढ़ें

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