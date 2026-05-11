600 साल पुराना रहस्य! शिलांग से महज 60 किमी दूर पहाड़ों के बीच बसा है यह प्राचीन मंदिर; आज ही बनाएं घूमने का प्लान

Nartiang Durga Temple: नार्तियांग दुर्गा मंदिर मेघालय के जयंतिया हिल्स इलाके में स्थित एक बेहद प्राचीन और रहस्यमयी मंदिर है. ये मंदिर घने पहाड़ों और हरियाली के बीच बना हुआ है. दूर-दूर से श्रद्धालु और पर्यटक यहां दर्शन करने पहुंचते हैं. माना जाता है कि ये मंदिर मेघालय के सबसे प्रसिद्ध शक्तिपीठों में से एक है. शांत वातावरण और पहाड़ियों के बीच मौजूद होने की वजह से ये जगह लोगों को आध्यात्मिक शांति और खूबसूरती का एहसास करवाने का काम करती है.

600 साल से भी ज्यादा पुराना मंदिर

इतिहासकारों के मुताबिक यह मंदिर करीब 600 साल से भी ज्यादा पुराना है. माना जाता है कि इसका निर्माण जयंतिया राजवंश के राजा धन मानिक ने करवाया था. उस समय ये इलाका जयंतिया साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था. मंदिर को देवी दुर्गा को समर्पित किया गया है. खास बात ये है कि यहां बंगाल और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति का अनोखा मेल देखने को मिलता है. मंदिर की बनावट भी लोगों को काफी आकर्षित करती है.

होती थी तांत्रिक पूजा...!

नार्तियांग दुर्गा मंदिर को लेकर कई रहस्यमयी बातें भी मशहूर हैं. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां मां दुर्गा की विशेष कृपा बनी रहती है. कहा जाता है कि पुराने समय में यहां शक्ति साधना और तांत्रिक पूजा की जाती थी. कुछ लोग यह भी मानते हैं कि इस मंदिर के आसपास आज भी एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है. नवरात्रि के दौरान यहां भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और माता के दर्शन करते हैं. उस समय पूरा मंदिर दीपों और फूलों से सज जाता है.

Add Zee News as a Preferred Source

लकड़ी और पत्थरों से बनी है ये मंदिर

इस मंदिर की सबसे खास बात इसकी लकड़ी और पत्थरों से बनी प्राचीन संरचना है. भारी बारिश और बदलते मौसम के बावजूद यह मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा हुआ है. मंदिर परिसर में कई पुराने पत्थर भी मौजूद हैं, जिन्हें ऐतिहासिक महत्व का माना जाता है. स्थानीय लोगों के मुताबिक यहां आने वाले भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं. यही वजह है कि हर साल बड़ी संख्या में लोग यहां पूजा-अर्चना करने आते हैं.

पहुंचने का क्या है तरीका...

अगर आप नार्तियांग दुर्गा मंदिर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले मेघालय की राजधानी शिलांग पहुंचना होगा. शिलांग से यह मंदिर करीब 60 किलोमीटर दूर स्थित है. सड़क मार्ग से आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट शिलांग एयरपोर्ट है. वहीं गुवाहाटी से भी टैक्सी और बस की सुविधा मिल जाती है. अक्टूबर से अप्रैल तक का समय यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस दौरान मौसम काफी सुहावना रहता है.

ये भी पढे़ं: रूसी योगिनी अन्नपूर्णा नाथ की कठिन अग्नि तपस्या, नौ धूणियों के बीच कर रही हैं साधना