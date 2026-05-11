डल झील से 13KM दूर... जबरवान पहाड़ियों पर बसा है 2000 साल पुराना शिव मंदिर, आज ही बना लें ट्रिप का प्लान

Shankaracharya temple in srinagar: श्रीनगर की जबरवान पहाड़ियों पर स्थित शंकराचार्य मंदिर कश्मीर का एक प्राचीन और पवित्र शिवधाम है, जो आदि शंकराचार्य की विरासत को संजोए हुए है. आज हम इस मंदिर के बारे में डिटेल से जानेंगे.
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Shankaracharya temple in srinagar: शंकराचार्य मंदिर जम्मू-कश्मीर की खूबसूरत राजधानी श्रीनगर में जबरवान पहाड़ियों के ऊपर स्थित एक बेहद प्राचीन और पवित्र मंदिर है. ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है. ऊंची पहाड़ी पर बने होने की वजह से यहां से पूरा श्रीनगर शहर और डल झील का शानदार नजारा दिखाई देता है. हर साल हजारों श्रद्धालु और पर्यटक इस मंदिर के दर्शन करने पहुंचते हैं. कश्मीर आने वाले लोगों के लिए ये जगह सबसे खास धार्मिक स्थलों में गिनी जाती है.
माना जाता है कि यह मंदिर करीब 2000 साल पुराना है. इतिहासकारों के अनुसार इसका शुरुआती निर्माण प्राचीन काल में राजा गोपादित्य ने करवाया था. बाद में कई राजाओं ने समय-समय पर इसका पुनर्निर्माण और मरम्मत करवाई थी. इस मंदिर को पहले गोपाद्री के नाम से जाना जाता था. लेकिन बाद में आदि शंकराचार्य के यहां आने और तप करने के बाद इसका नाम शंकराचार्य मंदिर पड़ गया. कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य ने इसी स्थान पर ध्यान लगाया था और कश्मीर में सनातन धर्म के प्रचार का काम किया था.
इस मंदिर से जुड़े कई रहस्य भी लोगों को आकर्षित करते हैं. स्थानीय मान्यताओं के मुताबिक यहां एक अलग तरह की आध्यात्मिक शक्ति महसूस होती है. मंदिर तक पहुंचने के लिए पत्थरों से बनी लंबी सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं. कहा जाता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से यहां भगवान शिव की पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं. मंदिर की बनावट भी लोगों को हैरान करती है. बड़े-बड़े पत्थरों से बना ये मंदिर आज भी मजबूती से खड़ा है. जबकि यह जगह कई भूकंप और कठिन मौसम देख चुकी है.
शंकराचार्य मंदिर सिर्फ धार्मिक नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी बेहद जरूरी माना जाता है. यहां से डल झील और श्रीनगर का नजारा इतना खूबसूरत दिखाई देता है कि लोग घंटों यहां रुकना पसंद करते हैं. सुबह और शाम के समय मंदिर का माहौल बेहद शांत और आध्यात्मिक हो जाता है. यही वजह है कि साधु-संत और ध्यान करने वाले लोग भी इस जगह को खास मानते हैं.
अगर आप इस मंदिर तक जाना चाहते हैं तो सबसे पहले श्रीनगर पहुंचना होगा. श्रीनगर शहर से मंदिर की दूरी करीब 5 किलोमीटर है, और अगर आप डल झील देखने गए हैं तो वहां से ये मंदिर 13 किलोमीटर दूर है. सड़क मार्ग से आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. पहाड़ी के ऊपर तक गाड़ियां जाती हैं, लेकिन आखिरी रास्ता सीढ़ियों से तय करना पड़ता है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट श्रीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है. वहीं जम्मू और दूसरे बड़े शहरों से भी सड़क मार्ग के जरिए यहां पहुंचा जा सकता है. गर्मियों का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है.
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