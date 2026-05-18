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Hindi Newsधर्मRudraksha: शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना देगा ये वाला रुद्राक्ष, पहनने से मिलते हैं ये बड़े फायदे

Rudraksha: शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना देगा ये वाला रुद्राक्ष, पहनने से मिलते हैं ये बड़े फायदे

Best Rudraksha for Happy Married Life: ज्योतिष शास्त्र में रुद्राक्ष को बेहद प्रभावशाली माना गया है, ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति भगवान शिव के आंसुओं से हुई है. आइए, जानते हैं कि दांपत्य जीवन में सुख-समृद्धि और खुशहाली के लिए कौन-सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए.

Written By  Dipesh Thakur|Last Updated: May 18, 2026, 06:25 PM IST
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Rudraksha: शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल बना देगा ये वाला रुद्राक्ष, पहनने से मिलते हैं ये बड़े फायदे

Gauri Shakar Rudraksha Benefits: हिंदू धर्म में रुद्राक्ष को बेहद खास और भगवान शिव का अंश माना गया है. पौराणिक मान्यता है कि इसकी उत्पत्ति महादेव के आंसुओं से हुई. यही वजह है कि भगवान शिव की कृपा पाने के लिए अधिकांश लोग अपने शरीर पर रुद्राक्ष धारण करते हैं. कहा जाता है कि रुद्राक्ष धारण करने से न सिर्फ भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, बल्कि शारीरिक, मानसिक और आर्थिक स्थिति भी अच्छी बनी रहती है. इसके अलावा यह दांपत्य जीवन में मधुरता लाने में भी मदद करता है. मान्यता है कि अगर विशेष प्रकार के रुद्राक्ष विधि-विधान से धारण किया जाए, तो शादीशुदा जिंदगी खुशहाल बनी रहती है. ऐसे में आइए जानते हैं, शादीशुदा जिंदगी को खुशहाल और समृद्ध बनाने के लिए कितने मुख का रुद्राक्ष धारण करना चाहिए.

खुशहाल दांपत्य जीवन के लिए कौन-सा रुद्राक्ष है खास

रत्न शास्त्र और ज्योतिष में गौरी-शंकर रुद्राक्ष को बेहद प्रभावशाली माना गया है. यह रुद्राक्ष अन्य रुद्राक्षों की तुलना में थोड़ा अलग होता है. इसमें दो रुद्राक्ष प्राकृतिक रूप से आपस में जुड़े होते हैं. यही वजह है कि इसे भगवान शिव और माता पर्वती का संयुक्त प्रतीक माना जाता है. गौरी-शंकर रुद्राक्ष को प्रेम और शांति का भी प्रतीक माना जाता है. मान्यता है कि इस रुद्राक्ष को धारण करने से मानसिक शांति मिलती है. साथ ही जातक की निर्णय लेने की क्षमता भी अच्छी रहती है. गौरी-शंकर रुद्राक्ष को धन और सुख से जोड़कर भी देखा गया है. ज्योतिष शास्त्र के जानकारों को मानें तो गौरी-शंकर रुद्राक्ष धन और सौभाग्य में वृद्धि करता है. 

किस तरह धारण करें गौरी-शंकर रुद्राक्ष?

गौरी-शंकर रुद्राक्ष को धारण करने के लिए सबसे शुभ दिन सोमवार होता है. इस रुद्राक्ष को धारण करने से पहले शुद्ध जरूरी कर लें. इसके लिए इसे गंगाजल या कच्चे दूध में कुछ देर तक रखें और इसके बाद धूप-दीप दिखाएं. इतना करने के बाद "ॐ गौरी शंकराय नमः" इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें. इसके बाद इसे लाल रंग के धागे में पिरोकर गले में धारण कर लें.

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गौरी-शंकर रुद्राक्ष से जुड़ी सावधानियां

गौरी-शंकर रुद्राक्ष धारण करने से पहले उसकी शुद्धता की जांच जरूर कर लेनी चाहिए. ऐसा इसलिए क्योंकि नकली या अशुद्ध रुद्राक्ष धारण करने से कोई लाभ नहीं मिलता. इसके अलावा इस रुद्राक्ष को पहनने के दौरान मन को शांत और सकारात्मक रखें. 

यह भी पढ़ें: घर में इन 5 जगहों पर भूलकर भी ना रखें मोरपंख, वरना हो सकता है बड़ा आर्थिक नुकसान

किन लोगों के लिए खास है गौरी-शंकर रुद्राक्ष?

जिन लोगों को शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए गौरी-शंकर रुद्राक्ष वरदान साबित होता है. अगर वैवाहिक जीवन में किसी प्रकार का तनाव है, तो उसे दूर करने के लिए भी यह रुद्राक्ष खास माना गया है. इसके अलावा पारिवारिक जीवन में सुख-शांति के लिए भी यह रुद्राक्ष खास माना गया है. 

(Disclaimer: यहां दी गई जानकारी सामान्य मान्यताओं और जानकारियों पर आधारित है. ZEE NEWS इसकी पुष्टि नहीं करता है.)

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Dipesh Thakur

दीपेश ठाकुर, पिछले 10 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं. श्रीठाकुर के पास प्रिंट और डिडिटल मीडिया में अच्छा अनुभव है. इस वक्त Zee News वरीय उप-संपादक के तौर पर कार्यरत हैं. ज्योतिष शास्त्र...और पढ़ें

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