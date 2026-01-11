Advertisement
Hindi Newsधर्मसूर्य को जल देने का सही समय, विधि और मंत्र

सूर्य को जल देने का सही समय, विधि और मंत्र

Surya Arghya Niyam : ग्रहों के राजा सूर्य को अर्घ्‍य देने के कई लाभ हैं. लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सही समय पर सही मंत्र का जाप करते हुए विधिवत तरीके से सूर्य को अर्ध्‍य दिया जाए. मकर संक्रांति सूर्य उपासना का पर्व है. इस दिन सही विधि से सूर्य को जल चढ़ाएं. 

 

Written By  Shraddha Jain|Last Updated: Jan 11, 2026, 03:26 PM IST
सूर्य को जल देने का सही समय, विधि और मंत्र

Surya ko Jal dene ki Vidhi : ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्‍मविश्‍वास, यश, सफलता, सेहत और आत्‍मा का कारक माना गया है. सूर्य की उपासना करने से व्‍यक्ति का तेज बढ़ता है. उसे सफलता और शोहरत मिलती है. नेतृत्‍व क्षमता बेहतर होती है. कुंडली में सूर्य का मजबूत होना जातक को बेहद सफल और प्रभावी बनाता है. ग्रहों के राजा सूर्य ग्रह को मजबूत करने के लिए रोजाना सूर्य को जल चढ़ाना सबसे उत्‍तम माना गया है. जानिए सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय, विधि और मंत्र क्‍या है. 

सूर्य को जल चढ़ाने का सही समय 

सूर्य को जल चढ़ाने का सबसे सही समय सूर्योदय का समय. जब सूर्य उग रहा हो, आसमान सूर्य की लालिमा से भर रहा हो तब सूर्य को अर्घ्‍य देना अतिउत्‍तम माना गया है. ऐसा करने से सकारात्‍मकता, शुभता, आत्‍मविश्‍वास और व्‍यक्तित्‍व का प्रभाव बढ़ता है. सेहत बेहतर होती है. धन, समृद्धि सफलता मिलती है. लिहाजा सूर्योदय से पहले उठकर स्‍नान करके, साफ कपड़े पहन लें और फिर सूर्य को जल दें. 

सूर्य को अर्घ्‍य देने का मंत्र 

सूर्य को अर्घ्‍य देते समय इसके मंत्रों का जाप करना जरूरी है. इसके लिए इन सूर्य मंत्रों का जाप कर सकते हैं. कम से कम 9 या 11 बार ये मंत्र पढ़ें. 
"ॐ घृणिः सूर्याय नमः" 
"ॐ सूर्याय नमः" 
"ॐ आदित्याय नमः" 
"ॐ ह्रां ह्रीं ह्रौं सः सूर्याय नमः" 
सूर्य गायत्री मंत्र - "ॐ आदित्याय विद्महे, दिवाकराय धीमहि, तन्नो सूर्य प्रचोदयात्" 

सूर्य को जल देने की विधि 

सुबह सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें. साफ कपड़े पहनें. पवित्र स्थिति में ही सूर्य को अर्घ्‍य देना चाहिए. सूर्य को अर्घ्‍य देने के लिए तांबे के लोटे में साफ जल लें, उसमें लाल फूल, कुमकुम और थोड़े-सा अक्षत (चावल) डालें. फिर पूर्व दिशा में सूर्य देव की ओर मुख करके खड़े हों. तांबे के पात्र को दोनों हाथ से पकड़कर अपने सिर से ऊपर रखें और फिर मंत्र जाप करते हुए धीरे-धीरे सूर्य को जल चढ़ाएं. इस दौरान जल की धार के बीच से सूर्य को देखें. यह स्थिति ऐसी हो कि सूर्य की किरणें जल की धार से छनकर आपके माथे पर पड़ें. 

ध्‍यान रखें कि यह जल गिरकर आपके पैरों में ना आए, ना ही बहकर अपवित्र जगह पर या किसी के पैरों में जाए. इसके लिए नीचे कोई पात्र या गमला आदि रख लें. इस जल को पौधों में डाल दें. 

(Disclaimer - प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.) 

 

