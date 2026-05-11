स्पीति वैली से 54KM दूर बसा है 1000 साल पुराना पवित्र मठ, मन की शांति और सुकून के लिए है सबसे बेस्ट प्लेस

Tabo Monastery: ताबो मठ स्पीति घाटी का 1000 साल पुराना ऐतिहासिक धरोहर है, जिसे अपनी मिट्टी की मूर्तियों और अद्भुत चित्रों के कारण हिमालय का अजंता कहा जाता है. आज हम इस मठ के बारे में डिटेल से जानेंगे.
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Tabo Monastery: ताबो मठ हिमाचल प्रदेश की खूबसूरत स्पीति वैली में स्थित एक बेहद प्राचीन और पवित्र बौद्ध मठ है. ये मठ समुद्र तल से करीब 10 हजार फीट की ऊंचाई पर ताबो गांव में मौजूद है. चारों तरफ ऊंचे पहाड़, शांत माहौल और ठंडी हवाएं इस जगह को बेहद खास बनाती हैं. इसी वजह से इसे स्पीति की सबसे रहस्यमयी और आध्यात्मिक जगहों में गिना जाता है. दुनिया भर से लोग यहां शांति और इतिहास को महसूस करने आते हैं.
इस मठ की स्थापना साल 996 ईस्वी में हुई थी. यानी यह करीब 1000 साल से भी ज्यादा पुराना है. माना जाता है कि इसे प्रसिद्ध बौद्ध गुरु रिनचेन जांगपो ने बनवाया था. उन्हें पश्चिमी हिमालय में बौद्ध धर्म फैलाने का बड़ा श्रेय दिया जाता है. ताबो मठ को भारत के सबसे पुराने लगातार चल रहे बौद्ध मठों में गिना जाता है. इसकी दीवारों पर बने प्राचीन चित्र और मिट्टी की मूर्तियां आज भी लोगों को हैरान कर देती हैं.
ताबो मठ को हिमालय का अजंता भी कहा जाता है. इसकी सबसे बड़ी वजह यहां की प्राचीन चित्रकला है. मठ के अंदर भगवान बुद्ध और बौद्ध धर्म से जुड़ी कई दुर्लभ पेंटिंग्स बनी हुई हैं. खास बात यह है कि ये चित्र सैकड़ों साल पुराने होने के बावजूद आज भी काफी सुरक्षित हैं. यहां बनी मिट्टी की मूर्तियां भी बेहद खास मानी जाती हैं. कहा जाता है कि मठ के अंदर एक अलग तरह की आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस होती है. यही कारण है कि साधु-संत और ध्यान करने वाले लोग यहां लंबे समय तक रुकते हैं.
इस मठ से जुड़ा एक रहस्य भी काफी चर्चा में रहता है. स्थानीय लोगों का मानना है कि यहां की गुफाओं में कभी बौद्ध भिक्षु ध्यान किया करते थे. कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मठ के भीतर कई ऐसे पुराने कमरे हैं जिनमें आज भी दुर्लभ धार्मिक पांडुलिपियां सुरक्षित रखी गई हैं. हालांकि इन जगहों तक हर किसी को जाने की अनुमति नहीं होती. रात के समय यहां का शांत और रहस्यमयी माहौल लोगों को अलग अनुभव देता है.
अगर आप ताबो मठ जाना चाहते हैं तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के काजा शहर पहुंचना होगा. काजा से ताबो की दूरी करीब 50 किलोमीटर है. सड़क मार्ग से आसानी से यहां पहुंचा जा सकता है. सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भुंतर एयरपोर्ट है, जो कुल्लू के पास पड़ता है. वहां से टैक्सी या बस लेकर स्पीति वैली जाया जा सकता है. गर्मियों का मौसम यहां घूमने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है, क्योंकि सर्दियों में भारी बर्फबारी के कारण रास्ते बंद हो जाते हैं.
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