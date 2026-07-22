हिंदू धर्म में आषाढ़ शुक्ल पक्ष की नवमी को बहुत शुभ माना गया है, जिसे भड़ली नवमी कहते हैं. इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026, बुधवार यानी कि आज है. यह दिन सगाई-शादी, गृहप्रवेश, नए व्यापार की शुरुआत, खरीदारी आदि के लिए अबूझ मुहूर्त होता है.
हालांकि गुरु तारा अस्त होने से इस साल भड़ली नवमी पर शादी करना शास्त्रों की नजर से उचित नहीं माना जा रहा है. फिर भी खरीदारी करने के लिए भड़ली नवमी शुभ है क्योंकि अब 3 दिन बाद से चातुर्मास प्रारंभ होने से सारे शुभ कार्यों पर 4 महीने के लिए रोक लग जाएगी.
भड़ली नवमी का दिन अबूझ मुहूर्त का दिन होता है यानी कि आज शुभ कार्य करने के लिए पंचांग देखने की जरूरत नहीं होती है, यह पूरा दिन ही शुभ होता है. वैदिक पंचांग के अनुसार, इस साल भड़ली नवमी तिथि 22 जुलाई 2026 को सुबह 05:16 बजे से प्रारंभ हो रही है और 23 जुलाई 2026 को सुबह 07:03 बजे तक रहेगी. उदयातिथि के आधार पर 22 जुलाई को ही भड़ली नवमी मानी जाएगी. इसमें सोना, चांदी, कपड़े, गाड़ी आदि समृद्धिदायक चीजों की खरीदारी के लिए सबसे शुभ मुहूर्त और चौघड़िया मुहूर्त देखें.
विजय मुहूर्त: दोपहर 02:56 से 03:48 तक.
गोधूलि मुहूर्त: शाम को 07:17 से 07:39 तक.
चौघड़िया मुहूर्त
लाभ: सुबह 06:12 से 07:50 तक.
अमृत: सुबह 07:50 से 09:28 तक.
शुभ: सुबह 11:07 से दोपहर 12:45 तक.
लाभ: शाम 05:40 से 07:18 तक.
शुभ: रात्रि 08:40 से 10:02 तक.
अमृत: रात्रि 10:02 से 11:23 तक.
भड़ली नवमी का दिन केवल शुभ कार्यों और खरीदारी तक सीमित नहीं है. बल्कि इस दिन दान जरूर करें. भड़ली नवमी के दिन आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की नवमी तिथि भी होती है. लिहाजा कन्या पूजन भी करें और कन्याओं को भेंट दें. साथ ही गरीबों को दान करें.
हिंदू धर्म में भड़ली नवमी का दिन अबूझ मुहूर्त का दिन माना गया है, लेकिन सभी शुभ कार्यों के लिए गुरु ग्रह और शुक्र ग्रह का उदित रहना भी महत्वपूर्ण है. ज्योतिष के अनुसार, 14 जुलाई 2026 को गुरु ग्रह कर्क राशि में अस्त हो गए हैं और 2 अगस्त 2026 तक अस्त रहेंगे.
गुरु अस्त होने या गुरु तारा डूबने के कारण इस अवधि में शुभ कार्य निषिद्ध रहेंगे. चूंकि 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास लग जाने से शुभ कार्यों पर ब्रेक की यह सीमा बढ़कर 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी तक बढ़ जाएगी. इस लिए इस साल भड़ली नवमी पर शादी, सगाई, गृहप्रवेश आदि नहीं हो रहे हैं. लेकिन खरीदारी और दान-पुण्य करके इस दिन का लाभ लिया जा सकता है.
(Disclaimer- इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं, ज्योतिषीय गणनाओं और पंचांग पर आधारित है. शुभ मुहूर्त और पूजा-विधि से जुड़ी मान्यताएं अलग-अलग पंचांगों और क्षेत्रों के अनुसार कुछ भिन्न हो सकती हैं. पाठकों से अनुरोध है कि किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या महत्वपूर्ण कार्य से पहले स्थानीय पंचांग और विद्वान की सलाह अवश्य लें.)