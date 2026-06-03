इस सीजन का आखिरी शादी मुहूर्त भड़ली नवमी कब है? चूक गए तो 4 महीने नहीं बजेगी शहनाई

Bhadli Navami 2026: मलमास के चलते शादियों पर 1 महीने की रोक लगी है और भड़ली नवमी के बाद 4 महीने तक विवाह नहीं हो सकेंगे. जानिए इस सीजन का आखिरी विवाह मुहूर्त भड़ली नवमी कब है.
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Bhadariya Navami kab ki : हिंदू धर्म में भड़ली नवमी तिथि को बेहद पवित्र और शुभ-मांगलिक कामों के लिए अबूझ तिथि माना गया है. आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष की नवमी को भड़ली नवमी या भड़रिया नवमी कहते हैं. चातुर्मास से पहले यह विवाह का आखिरी मुहूर्त होता है. जानिए इस साल भड़ली नवमी किस तारीख को है?
प्रोकेरला पंचांग के अनुसार आषाढ़ शुक्ल नवमी या भड़ली नवमी तिथि 22 जुलाई 2026 की सुबह 05:16 बजे से शुरू होगी और 23 जुलाई 07:03 बजे समाप्त होगी. दोनों ही दिन सूर्योदय के समय नवमी तिथि व्याप्त है लेकिन 22 जुलाई 2026 को पूरे दिन नवमी होने से इसी दिन भड़ली नवमी मानी जाएगी.
बसंत पंचमी, अक्षय तृतीया, देवउठनी एकादशी की तरह भड़ली नवमी तिथि को भी बेहद शुभ और अबूझ मुहूर्त माना गया है. यानी कि इस दिन शादी, सगाई, ग्रह प्रवेश, मुंडन, नए व्यापार की शुरुअात, नया घर-गाड़ी खरीदने जैसे शुभ और मांगलिक काम बिना मुहूर्त निकाले पूरे दिन किए जा सकते हैं.
भड़ली नवमी गर्मी के सीजन की शादी का आखिरी मुहूर्त होता है क्योंकि इसके 2 दिन बाद देवशयनी एकादशी से चातुर्मास शुरू हो जाता है और 4 महीने के लिए देव सो जाते हैं. भगवान विष्णु पाताललोक में योगनिद्रा में चले जाते हैं. देवउठनी एकादशी पर जब भगवान जागते हैं, तब फिर से मांगलिक कार्यक्रम शुरू होते हैं.
इस साल 25 जुलाई 2026 को देवशयनी एकादशी है और 20 नवंबर 2026 को देवउठनी एकादशी है. इस बीच साल के कई महत्वपूर्ण व्रत-त्योहार जैसे- रक्षाबंधन, श्रावण मास, गणेश उत्सव, नवरात्रि, करवा चौथ, दशहरा, दीपावली और छठ आदि मनाए जाते हैं. यह समय पूजा-पाठ के लिए सर्वोत्तम माना गया है.
चातुर्मास का आरंभ 25 जुलाई 2026 - देवशयनी एकादशी
गुरु पूर्णिमा - 29 जुलाई 2026
सावन मास आरंभ - 30 जुलाई 2026
कामिका एकादशी - 9 अगस्त 2026
सावन शिवरात्रि - 12 अगस्त 2026
हरियाली तीज - 15 अगस्त 2026
नागपंचमी - 17 अगस्त 2026
पुत्रदा एकादशी - 23 अगस्त 2026
रक्षाबंधन, श्रावण पूर्णिमा - 28 अगस्त 2026 (सावन महीना समाप्त)
कजरी तीज - 31 अगस्त 2025
जन्माष्टमी - 4 सितंबर 2026
अजा एकादशी - 7 सितंबर 2026
गणेश चतुर्थी (गणेश स्थापना) - 14 सितंबर 2026
गणेश विसर्जन, अनंत चतुर्दशी - 25 सितंबर 2026
शारदीय नवरात्रि - 11 अक्टूबर 2026 से प्रारंभ
नवरात्रि नवमी - 19 अक्टूबर 2026
दशहरा - 20 अक्टूबर 2026
पापकुंशा एकादशी - 22 अक्टूबर 2026
करवा चौथ - 29 अक्टूबर 2026
रमा एकादशी - 5 नवंबर 2026
धन तेरस - 6 नवंबर 2026
नरक चतुर्दशी - 8 नवंबर 2026 (दिवाली की तारीख कुछ पंचांग में 8 नवंबर भी दी गई है)
दिवाली - 9 नवंबर 2026
गोवर्धन पूजा - 10 नवंबर 2026
भाई दूज - 11 नवंबर 2026
छठ पूजा - 15 नवंबर 2026
देवउठनी एकादशी - 20 नवंबर 2026
(Disclaimer. प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए धन्यवाद. यह खबर आपको केवल जागरूक करने के मकसद से लिखी गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.)
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