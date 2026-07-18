/22 जुलाई को भड़ली नवमी, नहीं हो सकेगा एक भी शुभ काम, पर ये उपाय कराएंगे चांदी

bhadariya navami kab hai: आषाढ़ शुक्ल नवमी को भड़ली नवमी या भड़रिया नवमी कहते हैं. सनातन धर्म में भड़ली नवमी को बेहद पवित्र और शुभ कार्यों के लिए अबूझ मुहूर्त वाला दिन माना गया है. यानी कि इस दिन शादी, गृहप्रवेश, नए काम की शुरुआत बिना मुहूर्त देखे की जाती है. इस साल भड़ली नवमी 22 जुलाई 2026, बुधवार को है.
हालांकि इस साल भड़ली नवमी के दिन इनमें से कोई भी शुभ कार्य नहीं हो सकेगा. क्योंकि शुभ कार्यों के लिए गुरु ग्रह उदित रहना जरूरी है, जो कि 14 जुलाई 2026 को ही अस्त हो चुके हैं. ऐसे में इस साल यह अबूझ मुहूर्त खाली चला जाएगा.
भड़ली नवमी तिथि का महत्व केवल शुभ कार्यों तक सीमित नहीं है. बल्कि पुण्य कमाने के लिए भी यह दिन खास होता है. भड़ली नवमी तिथि अक्षय तृतीया के समान पुण्यदायी और फलदायी दिन है. इस दिन भगवान विष्णु की विधि-विधान से पूजा करें. साथ ही इस दिन आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्र का भी समापन होता है. लिहाजा इस दिन मां दुर्गा की पूजा करें और कुछ उपाय करें.
भड़ली नवमी व्रत - संभव हो तो भड़ली नवमी का व्रत जरूर रखें क्योंकि यह गुप्त नवरात्र की नवमी तिथि होती है.
गुप्त नवरात्र की पूर्णाहूति - भड़ली नवमी आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्र का आखिरी दिन होता है. लिहाजा इस दिन मां दुर्गा की पूजा करें और पूर्णाहूति जरूर दें. यानी कि हवन-कन्या पूजन करें. ऐसा करने से आध्यात्मिक उन्नति होती है और जीवन में सुख-समृद्धि बढ़ती है.
गरीबों को दान - भड़ली नवमी के दिन गरीबों को दान जरूर दें.
विवाह की बाधाएं दूर करने का उपाय - जिन लोगों के विवाह में बाधा आ रही है या देरी हो रही है वे सुहागिनों को सुहाग की चीजें भेंट करें.
हिंदू धर्म में देवशयनी एकादशी तिथि से चातुर्मास शुरू होने की मान्यता है. यानी कि 4 महीने का वह समय जब देव सो जाते हैं और सारे शुभ-मांगलिक कार्यों पर रोक लग जाती है. इस साल पंचांग के अनुसार भड़ली नवमी तिथि का आरंभ 22 जुलाई को शाम 5 बजकर 16 मिनट पर होगा और 23 तारीख को सुबह 7 बजकर 3 मिनट पर समापन होगा. ऐसे में भड़ली नवमी 22 जुलाई को मानी जाएगी. वहीं इसके तीसरे दिन 25 जुलाई को एकादशी तिथि से चातुर्मास शुरू हो जाएगा.
(Disclaimer- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)