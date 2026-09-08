/Kushagrahani Amavasya 2026: कुशाग्रहणी अमावस्या क्या है? इस दिन तोड़ी गई कुशा क्यों है इतनी पवित्र

शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कुशाग्रहणी अमावस्या पर कुशा तोड़कर रख लें और उसे सालभर उपयोग में लाएं तो इसे शुभ माना जाता है. ध्यान दें कुशा को जड़ से न उखाड़ें बल्कि जितना उपयोग योग्य हो उसे तोड़ें. आचार-पद्धतियों में ऐसी जानकारी मिलती है. ऐसे में भाद्रपद अमावस्या तिथि पर कुशा तोड़ मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि के साथ इसे ग्रहण कर लिया जाता है या तोड़कर अच्छे से रख लिया जाता है. इसके बाद पूरे साल पूजा-पाठ, श्राद्ध कर्म, तर्पण, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठानों में इसे उपयोग में लाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या पर लाई गई कुशा बासी या अशुद्ध नहीं माना जाता है, न तो इस तरह का कोई दोष लगता है. कई जगह पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही कुशा को तोड़कर रख लेने की परंपरा है.