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Kushagrahani Amavasya 2026: कुशाग्रहणी अमावस्या क्या है? इस दिन तोड़ी गई कुशा क्यों है इतनी पवित्र

Bhadrapada Kushagrahani Amavasya 2026: इस साल 10 सितंबर को कुशाग्रहणी अमावस्या है. आइए इस लेख में विस्तार से जानें कि कुशाग्रहणी अमावस्या आखिर क्या है और इस दिन तोड़ी गई कुशा को साल भर के लिए पवित्र क्यों माना जाता है.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Sep 08, 2026, 08:58 AM IST|Updated: Sep 08, 2026, 08:58 AM IST
Kushagrahani Amavasya 2026: कुशाग्रहणी अमावस्या क्या है? इस दिन तोड़ी गई कुशा क्यों है इतनी पवित्र
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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