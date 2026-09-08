/Kushagrahani Amavasya 2026: कुशाग्रहणी अमावस्या क्या है? इस दिन तोड़ी गई कुशा क्यों है इतनी पवित्र

Kushgrahini Amavasya 2026: हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का बड़ा महत्व है. यह एक ऐसी तिथि है जिसमें व्यक्ति अपने पितरों का स्मरण और तर्पण करता है. दान और आत्मशुद्धि के लिए यह तिथि उत्तम माना गया है. विशेषकर भाद्रपद अमावस्या तिथि जिसे कुशाग्रहिणी अमावस्या भी कहते हैं. इस साल कुशाग्रहिणी अमावस्या 10 सितंबर को है. इस तिथि पर पूरे साल के लिए कुशा घास को ग्रहण करने या तोड़कर रख लेने की परंपरा है जिसे पूरे साल धार्मिक और पितृ कर्मों में उपयोग लाया जाता है. आइए जानें इस दिन कुशा तोड़कर रख लेने का महत्व क्या है और क्यों इसे अति पवित्र माना जाता है.
सनातन परंपरा के अनुसार कुशा को अति शुद्ध माना जाता है. धार्मिक अनुष्ठानों में इसका उपयोग बहुत अधिक और अलग-अलग कार्यों के लिए किया जाता है. पूजा-पाठ में कुशा से बने आसन पर बैठने की परंपरा है तो वहीं व्रत-पूजन का संकल्प करने से लेकर पितृ कर्म में भी कुशा को उपयोग में लाया जाता है. श्राद्ध और तर्पण जैसे कर्म बिना कुशा के संपन्न ही नहीं हो सकते हैं. इस तरह कुशा धार्मिक कार्यों का एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग माना जाता है. हवन और यज्ञ में भी कुशा का उपयोग आनिवार्य बताया गया है. धार्मिक मान्यता है कि जिस अनुष्ठान में कुशा होती है वहां पवित्रता और शुद्धता बनी रहती है.
शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार कुशाग्रहणी अमावस्या पर कुशा तोड़कर रख लें और उसे सालभर उपयोग में लाएं तो इसे शुभ माना जाता है. ध्यान दें कुशा को जड़ से न उखाड़ें बल्कि जितना उपयोग योग्य हो उसे तोड़ें. आचार-पद्धतियों में ऐसी जानकारी मिलती है. ऐसे में भाद्रपद अमावस्या तिथि पर कुशा तोड़ मंत्रोच्चार और धार्मिक विधि के साथ इसे ग्रहण कर लिया जाता है या तोड़कर अच्छे से रख लिया जाता है. इसके बाद पूरे साल पूजा-पाठ, श्राद्ध कर्म, तर्पण, हवन आदि धार्मिक अनुष्ठानों में इसे उपयोग में लाया जाता है. धार्मिक मान्यता है कि भाद्रपद अमावस्या पर लाई गई कुशा बासी या अशुद्ध नहीं माना जाता है, न तो इस तरह का कोई दोष लगता है. कई जगह पर भाद्रपद कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि पर ही कुशा को तोड़कर रख लेने की परंपरा है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)