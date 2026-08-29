Bahula Chauth 2026: भादो की बहुला चतुर्थी कब, क्या है इसकी पौराणिक कथा?

Bhadrapada Bahula Chauth 2026: भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी तिथि का विशेष महत्व बताया गया है. इस तिथि पर गणेश जी को समर्पित बहुला चतुर्थी या बहुला चौथ पर्व मनाया जाता है. इस दिन को लेकर धार्मिक मान्यता है कि भगवान गणेश के साथ-साथ इस व्रत के दिन बहुला नामक दिव्य गौमाता व उनके बछड़े की उपासना भी की जाती है. बहुला चौथ पर व्रत का संकल्प करने और पूजा करने से संतान की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानें साल 2026 में बहुला चौथ कब है और बहुला चौथ की व्रत कथा क्या है.
हिंदू पंचांग के मुताबिक, भाद्रपद कृष्ण चतुर्थी तिथि 31 अगस्त सोमवार को सुबह के समय 08:51 बजे से शुरू होगी. तिथि का समापन 1 सितंबर मंगलवार के दिन सुबह के समय 07:41 बजे होगा. इस तरह उदया तिथि के अनुसार बहुला चतुर्थी का व्रत 31 अगस्त 2026 को रखा जाएगा.
पौराणिक कथा है कि भगवान श्रीकृष्ण की सेवा के लिए कामधेनु गाय ने एक गाय का रूप धारण किया जिसका नाम था बहुला. बहुला ने निस्वार्थ भाव से श्रीकृष्ण की खूब सेवा की. एक दिन उसकी सत्यनिष्ठा और धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने शेर का रूप लिया. जिसे देखकर बहुला डर गई. हालांकि, इस डर की स्थिति में भी उसने शेर से विनती करते हुए कहा कि मेरा बछड़ा भूखा है, पहले अपने बछड़े को दूध पिला दूं फिर तुरंत लौट आउंगी, तब आप मुझे खा लेना. इतना कहकर बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाने चली गई. थोड़ी देर बाद अपने वचन को निभाते हुए वह शेर के पास लौट आई. बहुला की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उसके समर्पण भाव को देख भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए. अपने वास्तविक रूप में आकर उन्होंने बहुला को वरदान दिया कि हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गौमाता के रूप में आपकी उपासना की जाएगी. इस तिथि को बहुला चौथ के रूप में जाना जाता है.
धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बहुला चौथ के दिन गौ सेवा करने, गायों को हरा चारा या अनाज खिलाने से बुद्धि बढ़ती है और धन की दिक्कत दूर होती है. बहुला चौथ पर गौमाता, उनके बछड़े और भगवान गणेश की पूजा एक साथ करने का विधान है.
(डिस्क्लेमर- यह सामग्री धार्मिक मान्यताओं, प्रचलित परंपराओं एवं उपलब्ध धार्मिक स्रोतों पर आधारित है. विभिन्न क्षेत्रों, समुदायों और परंपराओं के अनुसार व्रत-त्योहारों की तिथि, पूजा-विधि एवं मान्यताओं में अंतर संभव है. पाठक इसे सामान्य धार्मिक जानकारी के रूप में देखें.)