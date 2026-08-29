Bahula Chauth 2026: भादो की बहुला चतुर्थी कब, क्या है इसकी पौराणिक कथा?

पौराणिक कथा है कि भगवान श्रीकृष्ण की सेवा के लिए कामधेनु गाय ने एक गाय का रूप धारण किया जिसका नाम था बहुला. बहुला ने निस्वार्थ भाव से श्रीकृष्ण की खूब सेवा की. एक दिन उसकी सत्यनिष्ठा और धर्म की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्रीकृष्ण ने शेर का रूप लिया. जिसे देखकर बहुला डर गई. हालांकि, इस डर की स्थिति में भी उसने शेर से विनती करते हुए कहा कि मेरा बछड़ा भूखा है, पहले अपने बछड़े को दूध पिला दूं फिर तुरंत लौट आउंगी, तब आप मुझे खा लेना. इतना कहकर बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाने चली गई. थोड़ी देर बाद अपने वचन को निभाते हुए वह शेर के पास लौट आई. बहुला की सत्यनिष्ठा और धर्म के प्रति उसके समर्पण भाव को देख भगवान कृष्ण अति प्रसन्न हुए. अपने वास्तविक रूप में आकर उन्होंने बहुला को वरदान दिया कि हर साल भाद्रपद के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि पर गौमाता के रूप में आपकी उपासना की जाएगी. इस तिथि को बहुला चौथ के रूप में जाना जाता है.