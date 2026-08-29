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Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह में कर लें ये 4 चमत्कारी काम तो सुख में बीतेगा पूरा महीना, शत्रुओं का होगा नाश और खुलेगा भाग्य!

Bhadrapada 2026 Remedies: भाद्रपद महीने का बड़ा महत्व है. इस महीने में अगर कुछ विशेष उपाय कर लें तो जीवन की परेशानियों का अंत हो सकता है. आइए जानें वो प्रभावशाली उपाय क्या है और उनसे क्या लाभ हो सकते हैं.

Written By Padma Shree Shubham
Published: Aug 29, 2026, 08:06 AM IST|Updated: Aug 29, 2026, 08:06 AM IST
Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह में कर लें ये 4 चमत्कारी काम तो सुख में बीतेगा पूरा महीना, शत्रुओं का होगा नाश और खुलेगा भाग्य!
Image Credit: AI

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Padma Shree Shubham

Padma Shree Shubham

पद्मा श्री शुभम् को पत्रकारिता के क्षेत्र में 10 साल का अनुभव. मॉस कम्‍युनिकेशन ग्रेजुएट और हिंदी लिटरेचर से पोस्‍ट ग्रेजुएट. मीडिया में डिजिटल प्लेटफॉर्म से करियर शुरू करने के बाद कई संस्थाओं में काम किया. Nedrick News, TFI Post जैसी संस्थाओं में कार्यरत रहीं. इसके बाद Zee News जॉइन किया. समाचार और वर्तमान घटनाओं पर लिखने पढ़ने में रुचि. धर्म और ज्योतिष में अधिक रुचि. वर्तमान में धर्म और ज्योतिष संबंधी लेख लिखने में कार्यरत. पद्मा से आप padma.shubham@India.com मेल के जरिए सीधे संपर्क कर सकते हैं.

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