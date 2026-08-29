/Bhadrapada 2026: भाद्रपद माह में कर लें ये 4 चमत्कारी काम तो सुख में बीतेगा पूरा महीना, शत्रुओं का होगा नाश और खुलेगा भाग्य!

Bhadrapada Maas 2026 Upay: भाद्रपद मास आज कृष्ण प्रतिपदा तिथि के साथ शुरू हो चुका है. सनातन धर्म में भाद्रपद मास का बड़ा महत्व है. इस माह में श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी जैसे बड़े पर्व मनाए जाते हैं. धार्मिक मान्यता है कि जप, तप, दान पुण्य और नियमों का इस महीने विशेष रूप से पालन करें तो मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं. इस साल आज यानी 29 अगस्त 2026 से भाद्रपद मास का आरंभ हो चुका है और 26 सितंबर तक चलने वाला है. भाद्रपद मास को आम बोलचाल में भादो मास कहते हैं. भादो मास में किए गए कुछ विशेष उपाय पूरे महीने को सुखमय बना सकता है. जीवन के सभी कष्ट दूर हो सकते हैं और भाग्य खुल सकते हैं. ऐसे में आइए जानें इस माह में कौन से 4 उपाय करें.